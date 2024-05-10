內地餐飲逆流攻港　冀兩招力壓本地薑　直言「靠香港同行襯托」

港人北上消費成風，通關後中港兩地融合成大勢所趨，在本地食肆面臨倒閉潮的同時，一眾內地餐飲趁機攻城略地，席捲本港餐飲業，甚至有內地網民戲謔來到香港恍惚來了「南深圳」。



不過，內地過江龍並非首次出現，早在2003年開放自由行後曾風靡一時，但好景不長，諸如「譚魚頭」等的內地餐飲鎩羽而歸。今次內地餐廳「二次回歸」又能闖出新天地嗎？《香港01》訪問內地餐飲農耕記及木屋燒烤，探討內地餐飲大軍為何「揭竿」來港以及如何練就攻港「兵書」。



內地茶飲店蜜雪冰城旺角店首日開張，吸引不少人募慕名而來光顧。（盧翊銘攝）

通關後，不少內地知名品牌都插旗港九。近大半年至少10家內地餐飲企業進軍香港，開店數目約20間，為何內地餐飲紛紛選擇來港插旗？一字記之曰：「錢」。

香港「爛船都有三斤釘」，來港開店能打開國際知名度，如蜜雪冰城般為在港上市鋪路，更能避開「內捲」（意指付出大量努力卻得不到等價的回報，必須在競爭中超過他人的社會文化，包含著惡性競爭、逐底競爭等負面含意）。

中國經濟疲弱，內地餐飲業面臨激烈競爭，據中國統計局數據，今年首季中國註銷和吊銷營運的餐飲企業約46萬家，較去年同期大增2.3倍。

近大半年至少10家內地餐飲企業進軍香港。（黃浩謙攝）

避開「內捲」 出海求財

攻港大軍之一的湖南菜品牌農耕記，在去年9月在港開設首間門店，不足一年已開至第4間分店，進駐九龍、港島區。其首席產品官馮國華向記者慨歎，內地餐飲太「捲」了，「同類型餐廳有很多，由於電商盛行，線下零售生意不行，大家都跑去做餐飲了。商場也只能招商餐飲，可能一個商場有3至4間同類型餐廳」。

競爭加劇，生意亦不如以往，馮國華稱，農耕記內地門店生意按年下降20% ，部分門店更下降50%，「同行都想到海外發展，出海第一站首選香港和新加坡，華人多，人口基數大」。

農耕記首席產品官馮國華表示，內地餐飲競爭激烈，不少餐飲品牌出海發展。（黃文琪攝）

香港「人多勢眾」獲得不少內地餐飲的青睞，尤其是毗鄰香港的深圳餐飲品牌，餐飲品牌在能獲取「香港粉絲」的歡心後，來港開店更事半功倍。馮國華指，深圳關口附近的門店較其他門店生意多三成，農耕記打下群眾基礎後便決定來港發展，今年計劃開至10間門店，選址多為民生商場，預計回本期至少兩年。

擬三年開18間店 在港投資近億元

同屬深圳餐飲品牌的串燒門店木屋燒烤近日亦在旺角開設首間門店，開店之初已經出現人流，其香港區總經理陳慧君指，去年得知「反向代購」興起 ，已覺在港開店大有所為，再加上深圳關口附近的門店有近半香港客，故將香港定為出海首選，今年計劃在港開至6間，爭取三年內每區開一間門店，她揚言： 「 香港之所以沒有夜經濟，是因為香港年輕人沒有選擇 ，有信心木屋燒烤能為香港帶來宵夜文化！」

木屋燒烤香港區總經理陳慧君指，公司計劃插旗香港十八個區。（黃浩謙攝）

然而，並非所有內地餐飲都能在港站穩腳跟，過往不乏血淋淋的教訓，例如來自四川的譚魚頭，早在2003年就進軍香港，全盛時期開設了6間分店，不過後來聲勢不斷下滑。到了2014年，僅剩的一間灣仔店更突然停業，員工要集體去勞工處求助追討欠薪。

沒有一定資本來香港，就像倒錢落海，濺起都沒有水花。 木屋燒烤香港區總經理陳慧君

如今，中資餐飲的「二次回歸」仍待考驗。陳慧君認為，內地餐飲品牌在港開店門欄較高，首先要有品牌影響力才能選擇好的地段開店，再加上香港租金高昂，較內地開店投資更大，目前在港開一間店至少需要500萬元，而在深圳開店僅需200萬元。她直言：「沒有一定資本來香港，就像倒錢落海，濺起都沒有水花。」假如木屋燒烤能落實每區開一店的計劃，18間門店意味著木屋燒烤在港至少投資9,000萬元。

「好服務」搶攻 靠香港同行襯托

用資本打開市場，用「內捲」模式在港立足，一眾內地過江龍在美食之都的香港自有一套生存之道。定價方面，陳慧君指，一般而言，內地餐飲品牌在港定價是內地的兩倍，以木屋燒烤為例，香港門店人均消費220元，深圳門店人均消費120元。 儘管較內地門店收費高，但馮國華指，農耕記定價較香港同行定價低，「其他湘菜館人均消費180至200元，農耕記人均才150元」。

陳慧君指，一般而言，內地餐飲品牌在港定價是內地的兩倍。（黃浩謙攝）

性價比高之餘，「好服務」更是內地餐廳品牌「省靚」招牌的法寶。陳慧君表示，香港門店會在客人排隊等位時提供零食，另外，與其他本地餐廳不同，木屋燒烤門店並不限制用餐時間。

馮國華也指，農耕記香港門店大小務求與內地門店相同，雖然香港租金貴，但店面寬敞，能提高用餐舒適度。他又笑稱，所謂「好服務」是靠香港同行襯托，「其實香港人挺好說話的，可能他們在香港餐廳沒有感受到服務。 」

馮國華指，農耕記香港門店大小務求與內地門店相同，提高用餐舒適度。（黃文琪攝）

黃家和：「本地薑」規模不及過江龍 或銷聲匿跡

不過，理想很豐滿，現實很殘酷，事實上無論是過江龍還是「本地薑」，都正面對港人整體消費力下滑的情況。馮國華指出，農耕記新加坡門店的生意較香港好，「平日可以做4轉生意，週末更達到6轉，但香港平均一日只有4轉」。

對於本地餐飲品牌而言，情況更加嚴峻，可謂是「前有狼，後有虎」，不僅面對本港消費力「縮水」，還有內地餐飲的「窮追猛打」。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，不少傳統小店或因規模不及內地大型連鎖品牌，將逐漸式微甚至結業。

黃家和補充，儘管內地餐飲攻港潮對本地餐飲品牌造成一定衝擊，但「本地薑」也可學習內地過江龍的經營之道，並將客群擴展至新移民及訪港旅客，否則不進則退，最後銷聲匿跡。