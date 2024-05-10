至少18間店搶先註冊商標！　內地餐飲巨頭攻港　搶灘三大「賽道」

香港餐飲業正上演冰火兩重天！一邊廂，本地食肆掀起結業潮，無論是經營多年的老字號，或是年輕品牌，不少都難逃「執笠」命運；另一邊廂，「一雞死，一雞鳴」，一眾內地餐飲則趁機攻陷香港，大有佔據本港餐飲業半壁江山之勢！



《香港01》統計發現，近大半年至少10家內地餐飲企業進軍香港，開店數目近20間，估計每月交租至少400萬元。而內地餐飲大軍陸續有來，已經註冊或正在申請商標的內地餐飲近20家，意味有機會來港發展。



「執笠」勢頭來勢洶洶，燒鵝名店「甘饕燒鵝」等食肆結業。(蘇煒然攝）

通關後，本地餐飲未能復甦之餘，更出現倒閉潮，去年至今至少逾十家小店或連鎖食肆結業，「執笠」勢頭來勢洶洶，有開業約8年的日式牛丼店「加藤屋」全線結業，亦有燒鵝名店「甘饕燒鵝」倒閉，情況令人關注。

話雖如此，事實亦並非一昧「悲觀」。翻查食環署牌照資料，截至今年4月22日，本港有17,411間持牌食肆（包括普通食肆、小食食肆及水上食肆），較2023年年底的17,185間，增加226間，保持上升趨勢。雖然食肆結業後，未必會即時註銷牌照，但數據也能反映食肆開業情況。

再來看整體食肆生意，統計處最新公布，去年食肆總收益價值達1,095億元，2018年則為為1,195億元，意味餐飲業即使未能完全恢復或超過疫情前水平，但已相當接近。

截至今年4月22日，本港持牌食肆數目保持上升趨勢。（資料圖片）

逾十家內地餐飲品牌攻港 每年交租料5,000萬

所謂「一雞死，一雞鳴」，在本地食肆結業的同時，內地餐飲則逆流攻港，開店進展得如火如荼，由去年下半年開始，不少知名品牌都插旗港九，填補空間。

據記者統計，去年9月至今，在本港開店的內地知名餐飲企業至少逾10家，當中不乏大型連鎖品牌，如太二酸菜魚、楊國福麻辣燙，還有計劃在港上市的蜜雪冰城，開店數目合共約20間，月租介乎8萬元至30萬元，假設平均一間舖租約20萬元，意味著這些內地餐廳每個月為香港業主「貢獻」超過400萬元，一年料約5,000萬元。

去年9月至今，來港開店的內地餐飲品牌至少逾10家。（01製圖）

內地餐飲註冊港商標 鮑師傅、八合里有份

事實上，現時走到旺區，內地餐飲的身影無處不在，而這股攻港熱潮相信陸續有來。由於在內地註冊的商標在港不受香港法律保護，大部分內地餐飲在來港開店前，會先在港註冊商標，例如蜜雪冰城，它在2023年2月成功註冊商標，同年12月在旺角開設首間分店。

根據香港知識產權處資料，顯示已經註冊或正在申請商標的內地餐飲有18家，它們來頭並不簡單，據內地餐飲業研究機構「紅餐大數據」，這些品牌幾乎都是內地「紅餐指數」前100強的連鎖餐飲，包括瑞幸咖啡、費大廚、八合里等。

茶百道等茶飲品牌在港註冊商標。（01製圖）

大目牛肉火鍋等火鍋品牌在港註冊商標。（01製圖）

鮑師傅、費大廚在港註冊商標。（01製圖）

三大「賽道」掀起餐飲攻城戰

觀察席捲香港的內地餐飲大軍，無論是已經來港，或是即將來港，內地過江龍主要分為三個「賽道」，分別是茶飲、火鍋店以及深圳網紅店。「賽道」一茶飲，向來以開店成本較低、擴張能力迅速聞名，適合亞洲任何地方生長，香港也不例外。調查機構弗若斯特沙利文在2016年的報告指出，單計2016年香港的茶客年內消耗了近4,500萬杯茶飲，即是約每日12.3萬杯。時至今日，手打檸檬茶等內地茶飲品牌在港猶如雨後春筍，以「林香檸」為例，不足一年已經開設10間分店。

「賽道」二火鍋店，香港人一年四季都喜愛「打邊爐」，火鍋店開到成行成市，既有地道的港式「邊爐」，又有正宗的內地或台式火鍋。通關之後，內地火鍋店更趁勢「二次回歸」，並掀起新一輪激戰。2016年曾撤出旺角區的「小肥羊」，時隔七年重返旺角區，以月租約28萬元租用旺角近7,000呎樓上舖，並與同樣來自內地的火鍋店「海底撈」位於九龍行的門店「對撼」。

最後的「賽道」當然是深圳網紅店，包括費大廚等，相信不少經常北上消費的港人並不陌生，皆因它們均在深圳插旗，或者是來自深圳的餐飲品牌，例如將深圳設為總部的鮑師傅，其糕點成為港人北上必買的手信，在擁有忠實的「香港粉絲」後亦劍指香港。