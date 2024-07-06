15分鐘走勻中環會所　中國會古董價值逾4億　呢間憑「沙紙」入會

香港雖為彈丸之地，但隱身在中環金融心臟地帶的私人會所，卻遠比想像中更多。私人會所的歷史可追溯至1880年代，是英國上流社會紳士們社交娛樂的場所，隨著社會改變發展至今，當中私人會所有舊有新，遠至近百年歷史，近至兩年前設立，演變出不同風格。而入場門檻亦高低各不同，由免費至入會費近百萬元都有，實行「百貨應百客」，吸納特定對象。



《香港01》今次特別搜羅在中環核心區內15分鐘內已可走勻、最具代表性以至最新潮的私人會所，細數其有條件招收會員準則、會費價格，及所提供的尊凡服務，為大家一口氣揭開上流社會「會員制」的神秘面紗。



中國會 - 30年代老上海懷舊風格、藝術味濃

高級華人私人社交會所「中國會」，由鄧永鏘爵士於1991年一手創辦，目前公司董事有不少猛人坐陣，如麗新集團主席、人稱「岳少」的林建岳、前富衛集團主席夏佳理等。「中國會」位於德輔道中中國銀行大廈內，會所保持1930年代老上海裝潢，滿載各式精緻古董和現代藝術品，配以Art Deco風格大樓梯，走懷舊路線。

「中國會」會籍價格約12至15萬元

由於「中國會」服務對象為一眾銀行家、企業家或專業人士等，故設有會員制度。不過入會費較神級會所、會員人數僅1,500左右的「香港會」相宜，個人會籍價格約為12萬元至15萬元，公司會籍價格則約15萬元，有提名人再可略減會費，倘加上最多三個會員提名，其公司會籍價格可降至8萬元。此外，所有會籍每月再要交1,900元月費。

據最新2015年「中國會」財報顯示，該年會員入會費收入為51.5萬美元（即約401.7萬港元），月費收入則達507.6萬美元（即約3,959.3萬港元）。若不計及通脹等因素，按此推算，「中國會」約莫有超過1,700名會員。

其入口告示寫明「衣履不整，恕不招待」。

經營有聲有色 餐點家常但精緻

然而說起「中國會」，最令人期待的，自然是其粵菜餐廳。不過若要進入會所內用膳，首先要達到其服裝要求。其入口告示寫明「衣履不整，恕不招待」，不能穿T裇、POLO裇、波鞋等進內。

不過，實際上，「中國會」所提供的餐點，卻甚為家常但精緻，周六甚至有中式半自助餐提供。當中招牌菜式有懷舊蝦多士、蟹粉釀蟹蓋、臘味糯米飯、手撕乳豬等，令人吮指回味。當中其餐廳的確搞得相當有聲有色，身為「中國會」最主要收入來源，其餐飲收入達1,256.8萬美元（約9,803.3萬港元），毛利率高達74.4%，甚至比譚仔（2217）還好賺。

另一樣「中國會」的特色，就是強調「中國會內所有都是老古董，只有人才是新生的」。一查之下，發現「中國會」所說非虛，皆因單計其用於購買古董成本，已高達5,874.1萬美元（即約4.6億元），現時升值或不止此數，如此品味及味道兼備，難怪成為富人飯局熱門聚會地點之一。

+ 1

Town Club - 新派奢華年輕會所

中環新世界大廈內新開設的Town Club， 佔地1.8萬平方呎，是西貢「香港高爾夫球及網球學院」 （HKGTA）市區的私人會所分部。Town Club內設僅容納十位的精緻日本廚師發辦Omakase、意大利、東南亞、 Fine dining等餐廳，每間餐廳裝潢各有特色。

市場流傳，Town Club個人會籍須高達82萬元，公司會籍更達98萬元，另外每月需繳2,000元月費；不過，39歲或以下學員，個人會籍則只需12萬元，公司會籍為35萬元，另外每月需繳1,500元月費。而Town Club從健康養生到佳餚美饌，由運動至休閒娛樂，一應俱全，學員可由日至夜均可享受會所的設施及服務。

香港銀行家會所 - 金融監管高層密會勝地

其實並非所有私人會所，都走「高、大、上」路線，部分私人會所可能只限定某些行業人士進出。如現時所介紹成立於1977年香港銀行家會所（The Hong Kong Bankers Club），是金融業精英流連的聖地。香港銀行家會所近年搬往中環干諾道中盈置大廈，會籍分為4種，包括「個人會員」、「企業債券持有人會籍」、「公司聯繫會籍」以及「個人聯繫會籍」。

據了解，過往銀行大班宴客、中港金融監管高層密會、財資市場公會與銀行界早餐會等，多喜愛在這個會所舉行，互相聯誼。

當中會所中的數間食肆，其中「The Bar」 為小酒吧，專門提供創意美酒兼送酒小菜，當中6月至7月所推廣大蔥雞串、雞翅和雞肝的串燒拼盤，標價238元，在中環地段而言，價錢可謂頗合理。另一間主理西餐的餐廳「The Treasury 」，四道菜的法國晚市套餐亦只售588元、六道菜法國晚市套餐則售728元，價格更甚至比坊間法國餐廳更相宜。

香港大學校友會 - 入場門檻最親民

至於香港大學校友會於1930年代成立，位於中環德己立街業豐大廈，是香港大學首個校友組織，會員眾多，歷史悠久。校友會入會則較為平易近人，申請成為「普通會員」費用全免，只需為香港大學畢業生即可。但要注意，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）修讀課程或學位的畢業生，並沒有資格加入。

香港大學校友會雖然入會簡單，但食物卻毫不馬虎，當中菜膽杏汁白肺湯、燕窩鷓鴣羮、翡翠生魚卷、八寶蓮子鴨、燒雲腿鴿片，皆是坊間難尋的經典名菜。難得的是，價格亦甚為親民，以四位起的菜膽杏汁白肺湯為例，僅售140元，難怪要早早預訂，才能一嚐滋味。