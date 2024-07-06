「香港會」神級操作　憑1500名會員立足中環180年　投資十戰七勝

本港經濟不景，又遇上外籍富人離港，外媒最新報道指，本港去年高級私人俱樂部在二級市場放售的會員價，按年跌約兩成。市況吹淡風，但其實中環不少私人會所仍然「馬照跑舞照跳」。其中，本港頂級會所「香港會」（The Hong Kong Club），依舊是社會名流趨之若鶩的社交娛樂場所，更向來是城中之秘。能擠身其中，絕對是尊貴不凡的終極象徵。其入會資格亦相當「招積」，只能經由會員內部推薦，僅限受邀人士入會，事前更要經過委員層層面試，最終靠投票表決通過。



會所中的成員，雲集各行各業猛人和富豪。最令人訝異的是，「香港會」會員長期只維持在大約1,500人的水平，但卻能屹立在中環近180年，如此的「神操作」，到底如何辦到？且由一紙文件深入拆解。



「香港會」位於中環昃臣道、樓高21層的香港會所大廈內，會所擁有8間餐廳及酒吧、圖書室、橋牌室、壁球場、桌球室及健身中心等，主要為一眾政商名流提供餐飲及娛樂設施，餘下樓層單位則租出，作不同用途。

「香港會」位於中環昃臣道、樓高21層的香港會所大廈內，會員非富則貴。（歐嘉樂攝）

餐飲一分錢一分貨 人工開支奇高

作為一間私人會所，長期只有1,500名會員，其營運模式有何特別？「飲飲食食」自然是其中一樣重頭戲。不過翻查其最新年報，「香港會」在營運上，單計餐飲總銷售額，在2022年只有近7,196萬元，較前一年的8,190萬元總銷售額，足足少994萬元。而疫前情的餐飲總銷售額，則維持約1億元左右。當中，2022年年報中，食物酒水的毛利率僅得48.8%，即使在疫前亦只約59.6%，算是一分錢一分貨，相對均真，一反外界視高級食肆「專劏水魚」的印象。

另外，有別於一般餐廳，「香港會」人工支出及員工福利高達1.04億元，佔其整體支出近7成，比例相當高。「香港會」員工數目達259人，換言之平均而言，一名員工只「對」不足6名會員。

上述兩個數據，正正反映「香港會」相當「揼本」維持食物及服務質素。但亦正因如此，在2020年至2022年連續三年出現營運赤字，分別達1.51億元、1.37億元及1.33億元。

搵銀財路曝光 會費、收租密密吸金

年年「見紅」，這間老牌會所又是如何做到「長治久安」？一方面，會員收入為其中一個「香港會」固定財源。2022年「香港會」的入會費共為1,995萬元，全年月費收入則有3,125萬元，合共收入達5,120萬元；而2021年整體會員收入則為4,680萬元。

另一方面，「香港會」也開拓其他財路賺錢。其中，「香港會」另一主要收入來源，是來自於辦公室租賃。據年報提及，香港會所大廈地下連16層辦公室單位，均可供租出，租金峰值為2020年，年收達2.04億元，之後回落至2021年至2022年的1.76億元水平左右。會所當時稱，基於經濟吹淡風，故此現時辦公室呎租由過往每平方呎116元，已減至2022年每平方呎108元。當中，租戶組合以律師樓為主，佔逾三成，從事金融行業亦佔兩成；整體空置率為9.2%。

翻查「香港會」近10年投資「戰績」，十戰七勝。（資料圖片）

投資十戰七勝 財政實力雄厚

做「包租公」，在香港地的確容易致富的一個途徑，不過一眾猛人會員坐陣，自然少不了投資。「香港會」稱，會所會為重大維修、大廈保養及未來重建等開支，預先進行股票、債券、基金等多元化投資，實行「積谷防飢」。

翻查由2013年至2022年過去10年「戰績」，「香港會」投資有7年在市場上有所「斬獲」，最勁一年為2020年，投資收益達近7,263萬元，但仍有3年錄得「損手」，最差一年正是2022年，投資虧損達9位數，勁蝕1.1億元。其中在基金投資組合（見下圖）中，其在2022年全部「見紅」，不過美股、日股、歐股倉若然長揸至今，應絕大部分已經回升及破頂。

然則，「香港會」投資在2022年短暫失利，但論財政實力絕對無容置疑。單計淨資產已有逾11億元，當中淨流動資產共有4.7億元，手持現金2.2億元。

「香港會」部分有所公開的投資倉一覽。

香港會重磅會員︰

70至79歲會員佔最多 明言加快招新血

但人無遠慮，必有近憂。會員強勁背景，成就了今日的「香港會」。2022年「香港會」共有1,535名會員，新入會會員數目為57人。但當中在會員的年齡分佈上，70歲至79歲的會員佔比原來最多，佔整體會員數目29.9%；其次則為60歲至69歲，佔整體會員數目28.4%。有趣的是，30歲至39歲與90歲或以上的會員，竟同樣罕有，各佔整體會員數目只有約2%。

為此，「香港會」宣布，雖然2022財年其入會費（Entrance Fee）總收入達1,995萬元，較2021年的1,635萬元上升，但仍決定入會費需要由原本35萬元，加價至50萬元。同時指，受會員老年化及移民潮影響，要加快接收新會員程序。

徐家健稱，「香港會」收支維持微妙平衡。（資料圖片）

徐家健稱收支維持微妙平衡 「要執起碼要等返幾十年」

Orientis首席經濟師徐家健分析指，私人會所一般營運模式有兩種，一種是入會費高昂，但消費相宜；另一種則是入會費便宜，但消費高昂，而「香港會」正屬於前者。「通常做得呢啲會所，就唔係靠飲食賺錢，甚至蝕住做都唔緊要，因為佢哋收大筆會費，本身有一大舊錢收租、投資，呢啲地方已經令佢哋足以營運。」

再加上，他指「香港會」為香港最頂級的會所，過去百多年都令政商名流，樂意慷慨解囊，只為擁有其入會資格。「佢哋咁多年嚟，收支已經維持咗喺一個微妙平衡，所以香港會只會維持1500人左右，唔會降格去增加入會名額，以免入咗去嘅人覺得唔抵。」至於「香港會」近年出現老年化危機，徐家健就笑指，「依家仲有600幾人排緊隊捧住錢等入，我諗要執起碼要等返幾十年。」