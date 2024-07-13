周六福赴港IPO　年收50億「煉金術」揭秘　呢樣生意毛利率逾95%！

曾被指與「周大福」（1929）、「六福」（0590）撞名的內地珠寶公司周六福 ，申請A股上市三次碰壁後，終「轉移陣地」，日前正式向港交所遞交上市申請。周六福雖為珠寶金鋪，但其招股書揭露，原來公司最大收入來源並非靠「正職」賣鑽石黃金，而是另有「吸金」方程式。



iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，公司投機味較重，香港投資者心態上較抗拒此類「山寨」公司，加上內需疲弱，即使如周大福、周生生等老牌金舖，業績亦只是一般，故認為周六福若成功赴港IPO，抽新股吸引力亦不大。



按周六福初步招股文件顯示，周六福在去年收入達約51.5億元人民幣（下同），相較2022年的約31億元，按年升約66%；而2023年盈利約6.6億元，較去年盈利約5.8億元，按年增多約14.7%。

內地珠寶公司周六福 申請A股上市三次碰壁後，終「轉移陣地」，日前正式向港交所遞交上市申請。（資料圖片）

不靠賣黃金鑽石「搵食」 加盟收入成主打

然而，周六福快速發展的根本原因，並非單靠賣珠寶黃金，加盟模式才是「吸金」的核心所在。當中加盟收入竟高達28.5億元，佔總收入約五成半，可謂「喧賓奪主」。截至去年12月底，周六福共有4383間門店，當中旗下加盟店數目高達4,288間，佔門店總數約98%。按年增長約8%。

如此龐大的加盟收入，自然少不了一定數目的加盟店去支撐。細看所有加盟店，分佈於內地逾30個省份。但其所賣的雖然全是金銀珠寶，但主攻卻「反其道而行」是下沉市場。周六福目前三線及以下城市加盟店佔比最多，足有2,481間，佔整體57.8％，遠超95間自營店。而在去年，周六福仍持續擴張版圖，加盟店淨增加314，按年增長12%。

但周六福「致富之道」，卻並非依靠高昂加盟費。周六福招股書指出，主要收入其實來自於向加盟門店銷售商品，以及向加盟商收取的服務費。當中產品銷售收入足佔整體收入39.2%，尤以黃金珠寶佔較高份額，佔當中32.4%；而加盟店的服務費，則佔總收入16.2%。

周六福收入並非單靠賣珠寶黃金，加盟模式才是「吸金」的核心所在。（資料圖片）

毛利及盈利增速雙降 加盟服務費毛利率最高

不過毛利表現方面，周六福在去年錄得約13.5億元毛利，整體毛利率為26.2%。相較2022年約38.7%的毛利率，萎縮12.5%。更令人驚訝的是，集團服務費「賺得最盡」，所佔的毛利率最高，達95.8%。而所謂的服務費，所指的其實是向加盟商收取加盟服務費、產品入網費及其他服務費用。

至於在「正職」售賣黃金鑽石等業務上，按招股書所指，集團銷售鑽石鑲嵌珠寶及其他產品的毛利率，其實普遍高於足金、K金及鉑金等飾品等黃金珠寶。惟大環境下金價飆升，令毛利率相對較低的黃金飾品，在去年各銷售渠道中銷售比例不斷增加，導致產品銷售的整體毛利率下降，拖累集團盈利增速，由2022年35.2%，大幅減慢至14.7%。

雖毛利率及盈利增長雙雙萎縮，但周六福卻在近年頻密派息，當中在2021年及2023年，已分別派逾1.5億元及3億元，另在今年4月派息近3.5億元，以及今年5月宣派股息近3億元。

雖毛利率及盈利增長雙雙萎縮，但周六福卻在近年頻密派息。（資料圖片）

周六福身陷法律訴訟 多為控方周圍告假冒山寨

誠然，周六福「山寨」名稱，一直深受市場質疑和詬病。截至上年2月為止，集團已經牽涉到628宗法律訴訟，當中有333宗案件涉，及商標權的侵害，但當中多數個案周六福為原告人，狀告他人侵權。如此風波不斷的公司，在其招股文件的風險披露中亦有為投資者先打「預防針」。其明言，「我們或我們的加盟商可能會涉及知識產權侵權索賠或糾紛，其可能導致產生高昂的辯護費用，並可能擾亂我們的業務。」

坊間時常戲稱山寨「周大福」、「六福」的周六福，其在招股文件的風險披露中，亦不怕「崩口人忌崩口碗」，大談假冒模仿問題，指「我們可能會受到外部各方的假冒和模仿，他們以與我們非常相似的『山寨』品牌名稱和商標來製造和銷售產品」，更指此類品牌及產品可能會損害公司的聲譽和品牌價值，如此宣告的確令人哭笑不得。

坊間時常戲稱山寨「周大福」、「六福」的周六福，其在招股文件的風險披露中大談假冒模仿問題。（資料圖片）

追溯周六福歷史 原本另有其名

其實在眾多珠寶金行品牌中，不乏周姓品牌，比如周大福、周生生、周大生、周六福等，但後三個品牌的創始人皆姓周。而唯獨周六福創始人，是來自廣東潮汕的一對李氏兄弟。而翻查歷史資料，周六福在2004年4月創辦時，亦不叫周六福，而是命名為「周天福」。直至2012年，周天福才「集眾家之所長」更名為周六福，令人既熟悉又陌生。

周大福、六福、周六福業績一覽，周六福全年收入為三者最低，門店數目卻超越六福。（記者製圖）

溫鋼城料周六福能成功IPO

周六福三次申請A股上市，皆碰壁收場。對於此次赴港IPO，iFast Global Markets副總裁溫鋼城料，周六福成功「都唔出奇」。但近期經濟環境不明朗，中港內需不足，且觀近期在香港上市的金舖，股價走勢都相對較弱，因此料周六福等珠寶股未必很受歡迎，市場歡迎度估計最多可支撐其足額認購。

對於「周姓風波」，溫鋼城指，公司投機味較重，但內地企業經常出現此類品牌名模仿的情況，對國內投資者已見怪不怪，但較影響香港投資者信心。他表示，香港投資者心態上，較抗拒此類「將自己品牌整到好似人哋間公司」的企業，加上內需疲弱下，周大福、六福等老牌金舖業績亦僅屬一般，投資者對珠寶股信心不足。故認為周六福若成功IPO，抽新股吸引力亦不大。