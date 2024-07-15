三中全會前瞻｜瑞銀料內房政策為焦點之一　倡設政策銀行穩市場

三中全會召開在即，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，市場主要聚焦中期政策，預計此次三中全會將主要集中在房地產和財稅改革兩大方向，當中內房方面，或者有望設立國家性的平台或機構，例如房屋政策性銀行，當樓市出現波動時，可以透過購買房地產相關債券等方式，來穩定市場。



胡一帆（左）預計，三中全會將主要集中在房地產和財稅改革兩大方向。（蘇煒然攝）

今年經濟增長目標仍望達致約5%

胡一帆在接受《香港01》訪問時表示，預計即將召開的三中全會，在長線政策方面會關注三個方面，包括推動科技及人工智能（A I）發展、國家安全，以及進一步對外開放。短期推出大型刺激政策的機會較微，但今年經濟增長仍望達致約5%的增長目標。貨幣政策方面，預計將會有1至2次的存款準備金（RRR）的下調，而考慮到人行近期關注人民幣匯率穩定等行動，預計下半年減息的可能性將大幅減少。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華股票主管李智穎表示，市場對於三中全會預計較低，但整體下半年H股仍有高單位數的上行區間，地緣政治風險有較大不確定性，美國大選市場預期前總統特朗普，將有較大機會回朝，或大幅提升關稅，對於中國會帶來較大隱憂。市場對於相關風險已給予定價，但當真正出現，中港股市都會受到牽連。

胡一帆預計，短期推出大型刺激政策的機會較微，但今年經濟增長仍望達致約5%的增長目標。（資料圖片）

建議關注互聯網及金融等國企板塊

板塊方面，她建議，以槓鈴策略去在增長及價值期間，進行均衡投資，增長型投資建議包括互聯網平台，還有就是能源、金融、公共事業及電信的國企板塊。

胡一帆表示，目前中國經濟面臨最大為內房和地方政府債問題，內房市場方面，預計仍需要3至5年時間去調整，這期間房地產投資仍可能是負數，但下跌幅度會縮小，如果政策方向正確的話，未來1至2年有機會樓價能夠止跌，但銷售量的恢復則可能會較為緩慢。內房市場的不斷下滑拖累經濟，對於上中下游產業及就業等多方面均有影響。

李智穎建議，可多留意互聯網平台，還有就是能源、金融、公共事業及電信的國企板塊。（Reuters）

內房市場仍需要3至5年時間調整

政府已陸續出台穩定房地產市場的政策，胡一帆預計，政府將在近期將聚焦去庫存及刺激銷售需求，來穩定市場，更多樓市放寬政策包括限購令進一步在一線城市放寬，而若果銷售下滑加深，也會加大對於樓市庫存購買的資金支持。

於此同時，人行5月已公佈設立保障性住房再貸款，規模達3,000億元人民幣，鼓勵國有企業收購已建成未出售商品房庫存，用作保障性住房，一些城市例如杭州已開始此做法。胡一帆表示，未來有望將此做法，全面推廣到全國。

胡一帆預計，內房市場仍需要3至5年時間去調整。（資料圖片）

商品房轉保障性住房或全國推行

另外，國家性的平台或機構，例如房屋政策性銀行，也有機會為尋求長期解決方案而設立，當樓市出現波動時，可以購買房地產相關債券來穩定市場，其他功能還包括為保障性住房、房貸抵押債權證券或住房按揭貸款，提供長期資金來源。

在財稅改革方面，胡一帆認為，目前有逼切性推出相關改革，主要考慮到地方政府財務及債務問題。近期地方政府發行了近一萬億元人民幣的特殊再融資債，預計未來幾年將會有更多這些在融資債券的發行，去置換債務。而大型銀行也會持續並低調地幫助地方債展期及置換，特殊目的工具也會推出以為個別案例提供流動性支持。