三中全會前瞻｜聚焦谷經濟　人民幣升值與否全因美聯儲一個決定

上半年日圓及人民幣持續疲弱，金價卻持續上升，專家預料今年下半年非美元貨幣的強、弱，關鍵在於美國聯儲局下半年是否減息，以及未來的減息步伐所影響。



至於內地即將召開三中全會，專家相信當局未必希望在美元強勢下美股上升，同時希望人民幣升值，因此對人民幣匯價看法「中性」，預計人民幣兌美元於7.34至7.37水平有支持。



中信國際：「唔會睇美元睇得太淡」

過去美國聯儲局持續加息，令聯邦聯邦基金利率升至5.25至5.5厘水平，結束多年的「零息時代」，資金亦回流到美國，令美元持續強勢。不過情況似乎即將扭轉，市場預期，聯儲局今年年底前，或至少減息一次，結束為期近兩年的加息周期。

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩接受《香港01》訪問時估計，聯儲局今年最多減息一至兩次，但美元匯價的走勢，就要視乎經濟增長的水平。

他指出，目前美國經濟增幅仍較其他國家好，失業率維持低水平，薪酬水平有增幅，美股上升的財富效應，亦對零售消費增長有支持的作用，因此即使年內宣布減息，利率水平仍然維持5厘以上，只要經濟沒有出現大問題，估計美元匯價僅輕微轉弱，「暫時唔會睇得太淡。」

張浩恩（左）接受《香港01》訪問時估計，聯儲局今年最多減息一至兩次，但美元匯價的走勢，就要視乎經濟增長的水平。（資料圖片）

專家：日圓下半年難轉強

獨立外匯商品分析師盧楚仁接受《香港01》訪問時亦指出，不敢看淡美元走勢，雖然市場估計美國9月份會減息，但他笑言，「除非好多官員一齊出嚟放鴿，先好睇淡美元。」

若果強美元持續，其他非美元貨幣則自然會貶值。其中日圓早已跌穿5升，貶至約38年來的低位。盧楚仁表示，目前市況下，直言除非下半年，日央行大幅而且持續地加息，否則「唔好期望日圓有咩大升勢。」預料日圓下半年會在161水平徘徊，一旦再度轉弱，或會貶至163、164水平。

張浩恩亦認同，美、日息差極大下，市場套利操作，加上日央行未正式進入加息周期，通脹已見回落，雖然當局不希望日圓過份貶值，而事實上，市場日前傳出日央行出手干預匯市後，美元兌日圓一度反彈至157水平，但美元強勢下已好快回軟，預料下半年暫時會在161水平左右上落。

料人民幣走勢視乎美元匯價

市場另一個焦點是中國將於今日開幕的三中全會。張浩恩相信，中央會推出金融改革措施，有望推動經濟發展，但對人民幣而言，匯價走勢美元強、弱才是影響人民幣匯價的主因，再者若果人民幣轉強，亦未必有利出口，因此對人民幣匯價看法「中性」，人民幣兌美元於7.34水平有支持。

盧楚仁看法亦相近，他指美元強勢及中國人民銀行持續的貨幣寬鬆政策，令人民幣跟隨其他亞洲貨幣走弱，「如果只係得人民幣強，係好唔著數」。他估計，下半年人民幣美元會在7.31水平徘徊，一旦跌穿或要到7.37才有支持。

金價方面，金價一度升穿報每盎司2,400美元，盧楚仁認為， 若果聯儲局減息，金價或會升穿2450美元的歷史高位，惟若果減幅緩慢的話，金價或會見頂回落。