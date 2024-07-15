三中全會前瞻｜渣打料支持民企培育獨角獸　年底前或減息兩次

渣打大中華區經濟師陳冠霖表示，內地經濟近期面臨挑戰，消費及投資等信心低迷，民營企業作為整體經濟的重要持份者，也是就業及政府稅收方面的主要貢獻者，預計三中全會將提出對於非國有企業的支持，改善營商環境，例如在市場准入方面提升公平性，推動知識產權保護，同時培育更多科創獨角獸，以提升整體經濟活力。



陳冠霖預計，三中全會將提出對於非國有企業的支持，培育更多科創獨角獸。（Reuters）

地緣政治升溫需推動科技創新

陳冠霖在接受《香港01》訪問時表示，三中全會預計將深化改革，制定長期發展方向，預計將提出推動科技創新及綠色轉型。下半年美國大選特朗普或回朝，市場關注或令地緣政治及保護主義進一步升溫，中國需要在科技方面實現自主自強，推動更多新產業發展。

於此同時，也會重申民營企業的重要性，同時支持非國有及國有企業，在資源分配方面提升市場化的角色，並會深化國有企業改革。在財稅改革方面，由於內房市場下滑拖累地方政府土地銷售收入，需要尋覓新的財政收入來源，改革方向為消費稅改革，預計將緩慢推動，由試點推至更多地區。

陳冠霖表示，內房仍為中國經濟最大風險，但仍在探底階段。（資料圖片）

內房仍處於探底階段

內房市場方面，陳冠霖表示，內房仍為中國經濟最大風險，但仍在探底階段，預計要待至樓價平穩及成交復甦，才屬於真正見底，目前難以預計何時才能出現。他預計，未來政策主要是去庫存及保交樓，今年下半年預計會聚焦如何更好落實已出台的支持政策，包括保障性住房再貸款措施。

內地將於今日公佈第二季經濟數據，陳冠霖預計，第二季GDP 將穩定於約5%的官方全年增長目標，故此短期內政府沒有必要出台大規模刺激性政策，但下半年受到基數因素影響，GDP 或跌破5%，全年增長預計為4.8%，房地產及出口為主要兩大拖累因素。

陳冠霖表示，下半年貿易摩擦料將趨於緊張，出口對於經濟拉動的作用會轉弱。（資料圖片）

下半年出口對經濟拉動作用料減弱

下半年在貨幣政策方面，陳冠霖表示，政府料將發力，因為財政赤字仍有空間去支持。貨幣政策方面，預計人行第三季將下調存款準備金率（RRR ）25點子，並會分別在第三及第四季下調1年期中期借貸便利(MLF) 一次，每次10點子。美國方面，同樣也是預計在年底前減息兩次，每次為25點子，9月啟動首次減息，第二次將於第四季。

三頭馬車方面，他預計，下半年房地產投資將進一步收縮，但由於基數關係幅度將會放緩，製造業及基建投資則將加快，整體投資將為穩健。消費方面，市場信心低迷，但在支持就業等政策幫助下，會保持復甦。

出口方面，陳冠霖表示，上半年外圍經濟復甦，令出口表現有所向好，但下半年受到美國大選等因素影響，與歐美貿易摩擦將趨於緊張，上半年對於經濟拉動的作用，料會慢慢轉弱。不過，中國仍無製造業大國，擁有完整產業鏈及產品多樣性，相信整體情況仍能夠維持穩定。