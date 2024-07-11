籌備婚禮｜準新人Big Day必記10項重點！兄弟姊妹團分工/時間管理

【籌備婚禮/婚禮準備/婚禮流程】相信距離結婚的日子越近，各位準新人的心情定必越緊張。到底婚禮有幾多功夫需要準備？Big Day前一天還有甚麼需要再三確認？《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim，以過來人的身分為大家分享婚禮籌備的10大要點，讓大家可以盡早安排打點一切，輕輕鬆鬆享受婚禮。



Big Day倒數 10項準新人必記重點

籌備婚禮時，除了找合適的婚禮場地、化妝師、攝影師、婚紗禮服之外，其實還有大大小小的事務需要處理。新娘化妝師Mandy以過來人身份溫馨提醒大家以下10大最易被忽略的事項。

準新人必記重點｜1. 預留時間

大日子當天時間都非常緊逼，若然流程緊密，必須預留多點時間準備。例如 : 新娘早上護膚及造型時間、準備佈置或提取所需物資時間、接新娘玩遊戲時間及乘車交通時間等。

新娘需預留更多時間護膚及化妝。(freepik)

準新人必記重點｜2. 詳細寫明兄弟姊妹團工作

除了提前開會，準新人需盡量詳細寫明每位兄弟和姊妹負責的工作岡位，讓他們更清晰容易執行，使大日子當天行程更流暢，亦可讓新人更放心、輕鬆。

準新人必記重點｜3. 以和為貴

儘管新郎或兄弟已有心理準備玩遊戲，但謹記提醒姊妹們以和氣、開心氣氛為先。所以，需顧及新郎和兄弟的面子感受，不宜過份為難他們。設計遊戲方面，亦建議注意衛生及環境情況，避免弄髒。

準新人必記重點｜4. 做好兩手準備

若然證婚地點為戶外地方，最大顧慮是天氣情況。因此，必須要做好兩手準備和後備方案，避免臨時出現狼狽情況。

如婚禮地點是戶外地方，需準備惡劣天氣應變措施。(圖片由受訪者提供)

準新人必記重點｜5. 貼心照顧賓客

若地點比較偏遠，建議準新人考慮安排旅遊車接送賓客。另外，若設有午宴或晚宴，亦可以預先留意有沒有賓客為素食者，或其他個別情況需另作安排。

準新人必記重點｜6. 再三檢視物資清單

籌備婚禮期間，多留意及記錄大日子所需物資，例如 : 出門佈置、斟茶物資、賓客簽名簿、花球、手花、戒指、紅繩 (穿金器用)、波鞋替換、利是、相簿等。

準新人必記重點｜7. 回禮小禮物

建議以實用為主，常見例子有 : 茶包、蝴蝶酥、潤唇膏、護手霜。此外，準新人亦不妨考慮將回禮小禮物的錢，轉為捐款給慈善機構，幫助有需要的人士或小動物，與賓客共同做善事，更添意義。

準新人必記重點｜8. 音樂播放清單

Mandy分享指，曾經出席一個婚宴，在播放歌曲清單入面，竟插入失戀分手歌曲。因此，準新人需留意所選的歌曲，避免尷尬。

準新人必記重點｜9. 準新人雙方和諧溝通

籌備婚禮，不能單靠一人負責，即使其中一方願意擔當重任全權負責，另一方亦可以多表達關心和盡量配合，互相支持陪伴。任何情況下，都以和諧溝通為基礎，達成共識。

準新人雙方和諧溝通 (freepik)

準新人必記重點｜10. 表達感謝心意

婚宴能順利舉行，背後都要靠一班兄弟姊妹團和工作人員協助配合，準新人若能傳遞感謝心意，相信會令他們倍感窩心溫暖。