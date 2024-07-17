婚禮當日要換多少套婚紗晚裝？進場著長拖尾婚紗 敬茶敬酒大不同

【婚禮服飾/籌備細節/婚禮造型】婚禮是女生最期待的一天，因此當天必須是最矚目的！但婚紗、晚裝裙款式眾多，到底婚禮當日需要更換幾多套晚裝？又有甚麼注意事項？《01女生》找來婚禮司儀統籌MC Sze Wing思穎，為大家分享揀選服飾的秘訣及貼士，助各新人揀選最合適的服裝。



在考慮選擇多少套服裝前，準新人需要先制定當日婚禮流程表。一般全日婚禮流程主要分為以下重要環節。當中包括：早上出門入門儀式、外影拍攝、證婚儀式、迎賓時間、晚宴進場、敬酒及送客環節。

婚禮流程1. 早上出入門儀式：裙褂

按照傳統出入門儀式，新娘會穿着裙褂向長輩敬茶，而新郎則可以選擇馬褂。裙褂類型選擇眾多，一般以刺繡比例作分類，當中包括褂后、大五福和小五福等。

婚禮流程1. 早上出入門儀式：裙褂 (圖片由受訪者提供)

婚禮流程2. 外影拍攝：輕婚紗

一般而言，出入門儀式約在中午12時完成，午膳後會有大約一至兩小時與兄弟姊妹外影的時間。由於外影是為了和兄弟姊妹團紀錄美好回憶，因此拍攝氣氛通常較為輕鬆，新娘子可以選擇較輕便的婚紗作為外影服裝。

若下午有證婚儀式，建議可以直接以證婚婚紗作為外影之用，這樣可以減省證婚前更換衣物的時間，爭取時間拍攝。

婚禮流程3. 證婚儀式：輕婚紗

證婚儀式是神聖莊嚴的，新人可以因應證婚場地而選擇婚紗款式。例如戶外草地證婚，可以選擇較簡單輕便又不易被勾破的材質會較為適合。

婚禮流程3. 證婚儀式：輕婚紗 (freepik)

婚禮流程4. 迎賓禮：晚裝

迎賓時間主要是和早到場的賓客合照留念及補回敬茶儀式。因此，選擇晚裝的時候盡量選擇輕便、鬆身款式。如果太貼身，在跪下向親友敬茶時就會不太方便。而顏色，需避免與背景相撞的顏色。

婚禮流程5. 進場儀式 (March in)：白色長拖尾婚紗

進場婚紗，可以說是全個婚禮最矚目的服裝。當婚禮司儀說：「有請一對新人隆重登場。」便是華麗晚裝出場的時侯，緊接會有一連串舞台環節，因此可以選擇較精緻華美的白色長拖尾婚紗。

婚禮流程5. 進場儀式 (March-in)：白色長拖尾婚紗 (freepik)

坊間有部份款式可以一穿多著，例如證婚婚紗，可以在腰間加一個長拖尾，變成華麗晚裝款式。如果新人預算有限，可以只租借一套婚紗在不同環節上加以搭配。

婚禮流程6. 敬酒儀式：紅色敬酒晚裝

敬酒環節時，一對新人會到每一圍與賓客敬酒「碰杯」。因此，可選擇較為方便、易走動的款式。一般情況下，敬酒時新人會佩戴所有長輩送的金器，因此晚裝會以紅色為主調，配上金器更顯高貴。

婚禮流程6. 敬酒儀式：紅色敬酒晚裝 (圖片由受訪者提供)

婚禮流程7. 送客：晚裝

接近婚宴尾聲，送客晚裝可以輕便、簡約設計為主，如西式戶外婚禮，可選擇短裙款。而部份新人也會選擇穿着敬酒晚裝作為送客晚裝，以爭取更多時間拍照留念。

(圖片獲婚禮司儀統籌Mc Sze Wing思穎授權轉載。)