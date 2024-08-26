前一田CEO出山　掌舵岩手縣老牌度假村　一張表格看日本企業文化

前一田行政總裁黃思麗（Susanna）去年底退下本港零售業火線，原來轉戰日本，出任岩手酒店及度假村（Iwate Hotel and Resort）株式會社社長。她出席傳媒茶敘時表示，去年辭任一田行政總裁後，一直在休息當中，剛好有朋友介紹下，向度假村提供意見，之後獲對方賞識，即使她不懂日語，及沒有經營度假村的經驗，仍然願意聘請她出任行政總裁一職，「佢話都係管人，管錢，管文化。」與家人討論後，認為是難得的工作機會，決定接受這份工作，及於去年11月上任。



前一田行政總裁黃思麗去年11月轉戰日本酒店業。（許世豪攝）

出任社長 負兩大任務

安比國際度假村位於日本東北岩手縣，有約40年歷史。滑雪場擁有頂級粉雪，並提供21條滑道，包括一條適合初學者、長達逾5公里的滑道。度假村亦有三間大型度假酒店，滑雪季節由12月初持續到五月初。由於較少人認識，人流相對較少，收費亦較北海道滑雪場便宜。

她舉例，北海道一天的滑雪票約為1.2萬日圓，但安比度假村去年售6,000日圓。至於秋天，度假村則是以紅葉所著稱。平均而言，夏天旅客於度假村內逗留一至兩天，冬天則為三至四天。

黃思麗表示，過去度假村較多為日本人所認識，惟受日本經濟低迷影響，近年即使是當地的年輕人，亦大多不知道滑雪場的存在。旅客方便則有來自台灣、香港、澳洲、泰國等地區。她現時主要的工作有兩項，分別是將度假村推廣到國際市場，包括香港；另外是參與度假村的發展。

她稱，未來兩年會為旗下兩間酒店進行翻新、擴建度假村、更換滑雪場的的升降機及纜車，亦會更新電腦系統；同時亦會興建兩間新的酒店，現時正與不同酒店品牌商討，惟目前不便提供投資額。

軟硬兼施說服老員工

提到日本的企業文化，她笑言自己需要軟硬兼施，去游說較為年長的管理層接受她的管理模式，「一張表格，會話用咗25年啦，點解要改？佢哋要100%零風險，覺得100%冇人唔鍾意先至會做，但冇可能發生。」

黃思麗又表示，公司管理層喜歡「集體負責制」，「一個會有成幾十人一齊開。」令到工作效率大減，因此亦要說服他們作出改變。雖然她不懂得日語，但亦有不少應用程式可以助她進行即時傳譯，亦慢慢了解日本人的語言文化，但承認，因為溝通問題，未有如過往一樣，較多到前線了解實際工作情況。

上任後另一個難題是要面對通脹問題。她指，日本多年來都沒有物價及工資水平沒有大變化，在他們的概念內是沒有「通脹」的概念，直言經常要提醒管理層要做好成本控制，特別是電力及水價，近年升幅強勁。

另一方面，招聘人手亦非常困難，黃思麗則表示，歡迎年輕人到當地「Working Holiday」，而度假村內亦有不少滑雪教練是來自外國。