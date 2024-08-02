奢侈品也有套利交易　購自日本再轉售中國　Chanel翻蓋包67折出售

外電報道，奢侈品牌LVMH集團及開雲集團（Kering SA）於內地的市場份額，正面對內地代購平台「得物」的競爭。網站內賣家提供最多40%折扣，正侵蝕奢侈品牌企業的利潤。



據彭博引述消息報道，內地平台得物（Dewu）上，今年上半年銷售LVMH商品價值增長11%。（公司網頁圖片）

據彭博引述消息報道，內地平台得物（Dewu）上，今年上半年銷售LVMH商品價值增長11%，達到26億元（3.58億美元），佔LVMH同期於內地市場的銷售額25億美元的14%以上；另外，其他品牌如Dior、Hermès、Chanel和Prada的商品銷售量也較去年同期實現了兩位數的增長。

報道形容，這種「代購」屬灰色市場，主要因為相關平台，從其他匯率較低的國家採購全新、經認證的商品，再到內地發售，即使在支付運輸成本和折扣後依然有利可圖。在得物上，一個經典的黑色Chanel翻蓋包以33%的折扣（67折）出售，比中國官方價格便宜近4,130美元。一個棕色小號Louis Vuitton Carryall包，帶有標誌性的單色印花以20%的折扣出售。在過去的三個月裡，這樣的包已經售出超過4,000個。這樣的折扣非常具有吸引力，因為這些頂級奢侈品牌幾乎從不提供促銷價。

報道指，而得物的影響力上升，對一眾奢侈品巨頭來說是壞消息。雖然平台轉售的商品仍是從其他國家正式購買的，這種方式侵蝕了利潤率，並浪費了時尚品牌在中國開店及運營所投入的資金。

LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony於上星期的財報電話會議上表示，目前看到很多中國旅客，特別是前往日本購物，說明中國消費者對品牌的需求，但對利潤及利潤率有顯著的成本影響。據LVMH數據，包括中國在內的地區銷售額在截至6月的季度下降14%，但在日本飆升了57%，主要因為日圓兌歐元匯率達到34年來的新低，意味著大部分增長是在更低的價格下發生。

另外，開雲集團上半年亞太區營收下降22%，主要是由於大中華區業績惡化，而日本則增長22%。