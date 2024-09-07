高息股回調「限時特價」　內銀績弱可撈底？　專家推薦心水排行榜

內銀股作為穩陣收息之選，年內數次大市動蕩時，仍堅挺屹立「財息雙收」。然而，近來四大內銀股等中期業績放榜，首次豪派中期息，本應利好，但股價卻大幅回調。傳聞四起，指內地擬下調存量房貸利率，兼以允許轉按，令外界擔心其盈利被擠壓，前景惹憂。



信誠證券聯席董事張智威表示，內銀股價已經大幅回吐，再挫空間有限，「撈底」收息仍然值博。不過高息板塊隨大市整體回調，他明言散戶如想收息，其實另有佳選，同時更分享其高息心水板塊排行榜。



四大內銀股一直被視為穩陣收息之選。（資料圖片）

三大內銀收入挫 淨息差齊跌

包括中國銀行（3988）、農業銀行（1288）、工商銀行（1398）、建設銀行（0939）在內的四大內銀業績悉數放榜，成績單就未算靚麗。除卻農行以外，其餘三間營收、純利均錄得下滑，尤以工行跌最傷。

銀行業績各項指標中，一眾投資者最為關心的無疑「淨息差」，直接反映存貸的「利錢」。換言之，銀行淨息差愈高，銀行所得利錢便愈多。然而，四大內銀淨息差按年齊挫，橫向對比，其淨息差按年跌幅，介乎0.21至0.29個百分點，即便是當中淨息差最高的建行，也由1.79厘挫至1.54厘，而其餘三間均未突破1.45厘。

內地救樓市「讓利於民」 恐內捲利潤再受壓

內銀股價疲弱，業績放榜前，其實便有跡可循。外電消息屢傳，內地再出救內房新招，核心是要「讓利於民」。先有消息指出，官方考慮進一步下調存量按揭利率，更重要的是，將允許現有按揭貸款直接轉入其他銀行，這將成為全球金融危機以來，內地首次重啟「轉按」。

瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之在本周公開發言時曾稱，如若自由選擇轉按，相當於變相刺激銀行同業競爭，內捲之下按揭利率再受壓。大型銀行按揭利率現處於2.1至2.3厘，若現有按息下調1厘，則會累淨息差再跌0.11個百分點，利潤挫10%，對銀行業利潤的幅面影響極大。

此後續有消息跟進，稱內地金融監管部門考慮分兩步下調存量房貸利率，合共約80基點，首階段下調將在未來數周落實，為內銀的盈利前景走向，再添不明朗。

外電指，內地官方考慮進一步下調存量按揭利率，更重要的是，將允許現有按揭貸款直接轉入其他銀行。（資料圖片）

專家撐可入市 兩大個股睇高一線

信誠證券聯席董事張智威表示，年初時內銀曾一度股價勁揚，頗現「炒風」，但當下短線炒賣已非明智至選，但四大內銀股息率均逾7厘，中長線收息仍值博。

問及內銀盈利前景受壓，是否有「賺息蝕價」的風險？其稱，業績放榜前後的兩周之內，內銀股價已經大幅回吐，再度大挫的空間有限，因而此時入手，風險可控。

翻查從業績放榜前一日，至本周收市四大內銀股價變動，唯一業績盈利錄得增長的農行，股價有約1%下挫，其餘股價跌幅更介乎4.8%至8.9%。他指出，四大內銀仍算穩健，但如果要「優中選優」，就會推薦今次業績「優等生」農行，以及股息率最高約8厘的建行。

內銀非收息首選 電訊板塊更佳

不過張智威提醒，當前港股大市集體低迷，傳統高息板塊或多或少均有回調。在板塊的選擇上，就宜分先後次序，在他心水名單中，電訊板塊會是首選，其次為內銀板塊，之後是「三桶油」。

他解釋，電訊板塊隨外圍市況波動小，「就算是經濟不好，消費者還是要用電話，要用電腦上網」。而論揀個股而峿，則會選擇「行業一哥」中移動（0941），主要貪其即便宏觀環境變化，公司業務仍穩陣。

而內銀板塊排名第二，主要由於其貸款收入、盈利能力等，會隨經濟變化而起伏，較為「輸蝕」。至於被視為收息重磅股的「三桶油」，則排名第三。張智威分析，「三桶油」近期跌幅雖顯著，但因為國際油價跌落，周內WTI油價跌破70美元大關，創年內最低。市場普遍預計美國減息近在咫尺，但通脹會否回彈就未知，若需遏通脹，則美國難免控制油價漲勢，前景未明。