美國減息｜專家嚴選六大受惠股　最高7厘　買佢一注獨贏財息兼收?

美國聯儲局在本周宣佈減息半厘，本港銀行罕有馬上跟減。事實上，美國減息對不同產業的影響各異，但可以肯定的是與本地地產股、電訊股以及銀行股「息息」相關，現時終可一洗頹氣，重振雄風。對此，《香港01》邀請兩位專家就上述板塊進行分析，並為一眾散戶推薦減息受惠股，最高可以有7厘息。



摩根大通也指出，利率每下調1厘，香港地產股核心盈利平均多3.7%。（資料圖片）

今次美國減息，對負債不輕的本地地產股而言，無疑是最大受益者之一。摩根大通也指出，利率每下調1厘，香港地產股的核心盈利平均多3.7%。

地產股宜選穩健現金流強

在本地地產股而言，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，較為看好發展商界龍頭新鴻基地產（0016）。他解釋，因集團代表性強且業務穩固，涵蓋商場及住宅發展具穩健性，適合風險回報較平衡的投資者。不過他坦言，「係咪真係單靠減息，就可以帶動樓價呈上升或者出現小陽春，其實都係未知。」故建議可待股價回落至約77元，再入手短炒。

而香港股票分析師協會副主席郭思治（郭Sir）則表示，較為看好香港首富李嘉誠旗下長實（1113）。他指出，該集團現負債率僅3%，且資金相當雄厚。郭Sir認為，該股在現價31至32元水平可考慮入手，目標價則為36至37元。他強調，操作不宜過急，並提醒短期內幅度不會太大。「就算樓市真係慢慢向好，有機會做好嘅，都係一啲有實力嘅地產股。」

李嘉誠旗下長實負債率僅3%，現金流強勁。（資料圖片）

中移動成必備 溫傑：可以一注獨贏

至於科技電訊股，同樣是減息的受惠板塊。由於減息令企業借貸利率下降，對於資本密集的科技公司尤為有利。兩位專家一致認為中移動（0941）是最佳選擇。溫傑更直言，「呢隻已經可以一注獨贏。」同時表示，中移動擁有穩定的現金流和高息派發，加上其業務不受經濟周期波動影響，適合中長線操作。

溫傑建議，當股價在71至72元時入手，目標價落在77至78元。郭Sir也同樣推薦中移動，並建議投資者可以在現價約72元水位逐步買入，若股價回落至69元，則是更佳的入手機會，目標價則為79元。

獅王滙控獲雙薦 郭Sir：分開買贏面更高

至於減息對銀行股亦有直接的影響。兩位專家同樣推薦重磅藍籌「獅王」滙控（0005），其均表示現時滙控股價較為吸引，股息率約7厘，且該行持續回購股票，對股東回報具有支持。值得一提，該行在今年首季業績內宣布即將進行新一輪回購，當中涉及最多30億美元。

郭Sir指出，雖然滙豐在減息中，有些許「蝕底」，但整體影響有限。他建議可於68至69元區間買入，目標價為75元。「買滙控就唔建議止蝕，要分開慢慢買，贏面會比較高。」

獅王滙控獲兩名專家齊齊推薦。（資料圖片 ）

另外，除滙控，溫傑亦推薦中銀香港（2388）。他指出該股季績表現穩健，以現價約23.5元計算，息率達7厘。溫傑認為，現時的股價已反映部分不利因素，因此中銀香港是較為安全的高息選擇。他建議可於23元入手，並作中長線操作。