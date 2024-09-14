撼贏銀債4厘息?　專家精選10萬港股組合　一年「躺平」賺iPhone16

新一批銀色債券再臨，但今次保證息率只有4厘，略低於去年。以每手1萬元計算，一年可獲400元利息。不過，要創造被動收入作穩定投資，現時股票市場亦「有危有機」，只要運用得宜，隨時跑贏銀債。



對此，《香港01》邀請兩位專家依照現時市況，以10萬元為本金，為一眾小資族推薦心水港股攻防組合，一年甚至可以「躺平」賺一部價值6899元的128GB iPhone16。



專家精選10萬港股組合，撼贏銀債4厘息。（夏家朗攝／資料圖片）

溫傑：宜維持「啞鈴型」策略

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，現時適合採用「啞鈴型」配置策略，一方面選擇高息防守，另一方面適當添加具增長型股份。

在當前市況下，他認為電訊類股份相對穩陣，其中首選高息防守型的中移動（0941）。溫傑指，由於中移動的主力業務集中在內地，較少受政策干預，故相對安全。至於其他傳統高息股，他亦表示危機四伏，「如果話石油股就驚油價跌，另邊廂內銀有機會息差收窄。」同時，其又提醒，近日美國國會復會，通過了多項針對中港經濟法案，故此避開容易受政策影響的股份。

該股以周五（13日）收市71.1元計，每手500股，一手入場費約為3.5萬元。中移動慣常一年派兩次息。若以過去12個月最近兩次派息作參考，包括今年中期派息2.4元，及去年年底末期股息2.6元計算，派息合計5元，換言之，兩手中移動一年約莫可收息5,000元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示現時宜「啞鈴型」配置策略。（資料圖片）

除了保守的電訊股外，溫傑表示可以適量增持增長型股份，作保守進攻。當中較為推薦南方恒生科技ETF（3033），該ETF每手200股，以周五收市價為3.41元計算，入場費約682元，若購買22手則需約15,004元。他認為，現時港股價格處於較低水平，若未來港股回升，ETF追蹤科技類等具增長潛力股份，能帶來更好的回報。

至於在操作方面，溫傑表示可分兩次入手，並將資金主力集中在中移動（0941）。他指出，九月的市況可能因美國和日本的議息決定，及美國大選而變數較多。「依家可以買一手中移動打底做收息，再加二十幾手ETF，就算有波動都唔會蝕入肉。」而另一波入市時機則籲可待美國大選過去，待市況穩定再入市。

溫傑表示可集中火力在中移動。（資料圖片）

溫傑推薦投資組合。（01製圖）

黃國英：中移動係全世界個鐵膽

而黃國英資產管理創辦人黃國英，同樣看好中國移動，並建議先購買1至2手作為核心投資，最高一年約莫可收息5,000元，並謂「中移動我諗係全世界個鐵膽」。他解釋，現時股市淡進，經濟環境不景，現階段應選擇穩陣且公用型事業類股份。

同時指，比起三桶油、內銀受外圍原因大瀉，電訊股抗跌力算是較強。「雖然香港呢幾年電訊同石油股連成一線，中移動都畀人拉埋落水，但睇長啲呢兩類股份走勢，會分道揚鑣，電訊風險會低啲。」

黃國英稱，「中移動我諗係全世界個鐵膽」。（資料圖片）

黃國英表示，購買中移動後的剩餘資金，則可考慮投資於華潤電力（0836）或滙控（0005），以增加回報和防禦性。

按他分析，投資者可以趁現時低價入手華潤電力，預計該股的回報率有望超過5厘。他指出，其在傳統和新能源業務上的表現不俗，「佢平成咁都諗得，就算經濟差，中國嘅用電需求都唔會話縮，所以其實都OK。」但要留神上半年公司利潤令人失望，具一定投資風險。

而以該股周五收市價為18.5元，該股每手2000股，入場費為3.7萬。若以過去12個月最近兩次派息作參考，包括今年中期派息0.455元，及去年年底末期股息0.587元計算，一手華潤電力一年約可收息2084元。

而另一有「收息王者」之稱的滙控，他坦言，雖然目前踏入了減息周期，人們難免會感到擔心。不過經歷了十多年的市場波動後，滙控股價已經相對便宜，並且公司密密回購，「叫做衰極都有個譜。」

該股周五收市價為67.3元，每手400股，入場費約為2.69萬元。若以過去12個月慣常四次派息作參考，一手滙控一年約可收息1903元。