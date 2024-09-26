新世界地震｜鄭志剛時代終結　第三代齊晒馬　誰是最後大贏家？

本港四大地產商之一的新世界﹙0017﹚管理層大地震，原執行副主席兼行政總裁鄭志剛將改任非執行副主席，舵手一職由前發展局局長、首席營運總監馬紹祥接任。新世界貴為鄭氏家族最有代表性的企業，誰任舵手往往意味著是鄭家的新一代掌門人，如今由「外姓人」接掌，外界無不愕然。



事實上，外界一向認定，鄭志剛是獲鄭氏第一代舵手、人稱「彤叔」的鄭裕彤所「欽點」的第三代接班人，可惜這位開局「五條煙」的文藝CEO，掌權七年許卻走下台階。一個時代的結束，亦是另一個時代的開始，這個不見硝煙的戰場早已風聲鶴唳，今年以來鄭氏家族第三代各有變動，此起彼落，但誰是最後大贏家？



新世界原執行副主席兼行政總裁鄭志剛將改任非執行副主席，舵手一職由馬紹祥接任。（梁鵬威攝）

新世界千億市值僅餘約200億 低於新創建

本港鄭氏家族「揸莊」、四大地產商之一的新世界﹙0017﹚出現人事大變動！集團於今日（26日）宣布，執行副主席兼行政總裁鄭志剛將改任非執行副主席，行政總裁一職由前發展局局長、首席營運總監馬紹祥接任。

一切來得突然，但相信導火線與新世界近年業績表現有關。在加息周期下，新世界債台高企。自他上場，新世界市值由約1,027億元縮至204億元，較新創建還低，亦僅是周大福珠寶的三成左右。

在加息周期下，新世界債台高企。

純官去年罕談接班 要求才德兼備

眾所周知，鄭氏家族憑藉著周大福珠寶和新世界兩艘上市巨輪，擠身本港四大豪門家族之一。新世界觸礁之際，第二代話事人、近年鮮公開有露面的「純官」鄭家純亦開始高調。去年11月底，他罕有現身一個節目，直言未揀好接班人，但覺得不容易物色到，所以未必需要一定要去找接班人，「若沒有適合的家族成員，可以向外招聘。」

他更開腔大談接班人要求——必須才德兼備，要對生意感興趣，對家族生意有熱忱，與此同時，接班必需要擁有領導才能，一定要做到大公無私。除了才，純官強調德行更重要，即擁有一顆善良的心，「因為我希望家族生意可以傳承下去，一直傳承下去。若能傳承下去，一定要好好去幹，沒有私心，而且要有好的品德，才能照顧其他家族的成員。」

純官開腔大談接班人要求，必須才德兼備。﹙資料圖片﹚

鄭志剛被隔代「欽點」 任內歷經高山低谷

言猶在取，今次換下長子，難道是因為鄭志剛不符合「純官」心中要求？要知道鄭志剛是由周企及新世界創辦人「彤叔」鄭裕彤隔代「欽點」，2012年新世界董事會重組，純官接替彤叔擔任董事會主席一職，而純官原任的董事總經理一職，轉由兩人分擔，名為聯席總經理，其中一人是鄭志剛。當時在外界看來，這顯然是第二代與第三代鋪路交棒之舉。

鄭志剛是由周企及新世界創辦人「彤叔」鄭裕彤隔代「欽點」（香港科技大學圖片）

而鄭志剛在這數年「暴風式」成長，先後創立品牌K11、The Artisanal Movement，打著文藝旗號在商界馳騁，嶄露頭角。直至2016年彤叔逝世、2017年純官中風，在「風雨」中鄭志剛改任為執行副主席兼總經理，正式以新世界新一代舵手身份走到台前。

隨後數年鄭志剛任內的新世界亦有不少大動作，包括三奪長沙灣商地、斥200億元投得航天城項目、獲啟德體育園25年營運權、打造地標K11 MUSEA等。

到了2020年，鄭志剛改任新世界行政總裁，地位似乎進一步確立，他亦開始「放飛自我」，形象由青靚白淨後生轉變為蓄起鬍鬚的「文藝青年look」，更先後出任文化藝術盛事委員會主席、香港財富傳承學院主席，私人投資亦十分活躍，例如斥五球美金購入最大虛擬土地。

這段時間的鄭志剛風頭一時無兩，但新世界亦爆出一些負面消息，尤以2021年柏傲莊II因施工問題需重建最為震撼，而由於在加息周期，集團「急流勇進」，加大槓桿做投資，致令現金流偏緊，負債急升，去年底集團淨負債率逼近五成。

被換前力挽狂瀾 惟事與願違

面對高負債，鄭志剛並非無動於衷，曾試圖扭轉乾坤，新世界頻頻出售資產削債，由2023年11月開始，三度「賣產」，包括向母企沽新創建及前海大廈三成權益，又向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益。

為「穩住」人心，鄭志剛可謂使出渾身解數，本月更接受外電訪問，回應新世界盈警，有趣的是，報道中還引述一名新世界高層對鄭志剛的評價，指彤叔認可並看重鄭志剛，「真的很想培養他」。該高層又認為，鄭志剛願意學習，只要能忍受並度過這個困難時期，相信會好起來。

鄭志剛本月更接受外電訪問，回應新世界盈警。（資料圖片）

雖然該報道表明鄭志剛「繼位」是名正言順，又大打感情牌，可惜最後都無法力挽狂瀾，距離訪問出街僅半個月，這位開局「五條煙」的文藝CEO最終都走下台。

鄭家人齊晒馬 誰是最後大贏家？

那麼問題來了，誰是純官心目中才德兼備的接班人？除了長子鄭志剛，純官和原配葉美卿還有兩子一女，長女鄭志雯早年已負責管理瑰麗酒店集團，現亦執掌周大福珠寶，市值仍屬家族上市公司中最高，達664億元。次子鄭志明今年年初升任新創建聯席CEO，市值283億元；三子鄭志亮今年8月則首擔大旗，入局周企，負責北亞業務，料監督中國業務及投資。

王穎妤在今年9月1日成為彤叔所創辦的高級私人會所「皇朝會」董事。（資料圖片）

另外，還有兩匹「黑馬」，據了解，純官與王見秋次女大律師王穎妤誕有兩名兒子。2016年彤叔逝世時，家族訃聞上首次出現了兩名兒子的大名鄭澤弘和鄭澤然。雖然兒子年紀尚輕，未見有「動作」，但王穎妤本人在今年9月1日成為彤叔所創辦的高級私人會所「皇朝會」董事，正式入局。

除了純官一家，純官胞弟鄭家成和首任妻子生有兩子鄭志恒及鄭志謙，前者與鄭志雯一齊「揸莊」周大福珠寶，後者則有份打理新世界中國。

目前僅新世界由「外姓人」執掌，系內其他上市公司則已安插第三代打理，但相信隨著鄭志剛的下台，鄭氏家族接班人大戰再度上演，最後鹿死誰手，讓我們拭目以待。