新世界地震｜鄭志剛辭任感言一文睇清　集團暫停派息【直播持更】

【鄭志剛/馬紹祥/新世界】新世界（0017）今日（26日）公布全年業績。集團上月發盈警，預告今年全年蝕最多200億元，屬廿年來首次年度虧損。該集團最新公佈，鄭志剛退任CEO，並由發展局前局長、現任新世界執行董事兼首席營運總監馬紹祥接任。



【鄭志剛臨別感言一文睇清】

鄭志剛新世界業績會甫首即開腔，交代下一階段個人動向，並感謝傳媒在過去十多年來的支持，新世界茁壯成長，有賴大家支持。鄭志剛指，自己在2007年加入新世界發展，並出任聯席總經理。後來獲委任成為執行副主席及行政總裁，一直與公司上下合作無間。與團隊一起推行多樣新的改革，在行政管理、品牌建立、產品優化及科技創新等方面，取得不俗發展。

有賴團隊卓越思維及努力，新世界創造了很多「人有我優」、「人無我有」項目。當中柏傲莊開賣後，成為97年後新票王，最近期的柏蔚森亦創下啟德跑道近三年銷量新高。至於另一個K11團隊， 在創立出K11品牌亦不斷創新，設有獨有文化商圈模式。

鄭志剛稱，「人生應該不斷學習，盡自己所長，我亦都好感謝特區政府的信任，先後委任我做文化藝術盛事委員會主席、金融發展局成員，以及香港財富學院主席。」他續指，「經過好長深思熟慮，我決定喺人生下一個階段，投放更多時間喺社會公職，為香港同祖國發展，發揮更大貢獻。」

因此，他謂，「喺幾個禮拜前，我主動辭任執行副主席同行政總裁職任，我亦非常高興我嘅父親鄭家純博士，亦十分尊重同支持我呢個決定。我同新嘅CEO馬紹祥先生認識多年，亦合作無間。同時我將擔任非執行副主席，繼續為K11商業策略出一份力。」

他表示，借今次機會，感謝集團上下對其支持及愛護，並再傳媒十多年來的支持。最後，鄭志剛說：「祝大家生活愉快，多謝各位！」

【17:47】對於市傳新世界出售旗下尖沙咀K11 ART MALL消息，該集團表示不回應市場傳聞。

【17:45】集團指出，K11依然為新世界旗下，新世界依然擁有旗下物業，利潤依然有10%複式增長。商業角度來看，外判予專業公司處理，為大勢所趨。租務、品牌、推廣將由鄭志剛開設的新公司負責，而物業管理方面則由新世界負責。

【17:43】集團表示多謝銀行支持，集團在9月完成50億元的貸款，近期也完成10億元的貸款。集團指會加快去槓桿。

【17:39】新世界指，內地新措施如降準等，對房地產市場有利。集團指會保持高質量發展，認為旗下產品銷情熾熱，目前銷售額高達125億元人民幣，達到目標85%。

【17:35】出售非核心區物業，集團把握機會出售，目標銷售額130億元。集團也有農地1500萬平方呎，未來將會發展。

【17:34】投資物業料有正作發展，租金也有上升趨勢，料集團產品更有吸引力。

【17:20】集團宣佈今年暫停派息

集團表示，基於本年度錄取197億虧損，因此決定暫停派息

新世界

【17:00】鄭志剛臨別感言後離場 新CEO馬紹祥進行業績簡報

鄭志剛續指，人生是不斷學習，在數月前已提出請辭，並獲父親允許。而發表臨別感言後，鄭志剛先行離場，並由新CEO馬紹祥進行業績簡報。

【16:50】鄭志剛出席業績發布會

鄭志剛出席最後一次新世界業績發佈會。他表示，與新CEO馬紹祥先生認識多年、合作無間。他感謝父親鄭家純的支持，以及集團上下對他的一直以來的支持和愛護。

【16:30】新世界將發布全年業績

集團宣布鄭志剛正式辭任集團行政總裁一位，並調任為集團非執行董事及非執行副主席；由馬紹祥先生委任為行政總裁，以及可持續發展委員會成員及主席。

多名新世界高層今早現身中環新世界大廈，鄭志剛胞妹新世界執行董事鄭志雯見到記者時，未有回應記者提問。而周大福企業對外事務總監陸偉棋、非執行副主席杜惠愷等人，亦未有任何回應。

新世界發展及新世界百貨中國（0825）今早開市前停牌，以待公布內幕消息。新世界停牌前報8.19元，新世界百貨中國停牌前報0.248元。

鄭志剛（資料圖片／梁鵬威攝）