證監35年｜梁鳳儀：監管與市場發展並行　2隻港股ETF將在沙特掛牌

香港證監會今年迎來成立35周年，在維持市場公正的前提下，亦有四大戰略性優先事項。證監會行政總裁梁鳳儀接受《香港01》訪問時稱，要「承先啟後」，監管和市場發展是並行的，將擴大及完善市場互聯互通機制，並協力拓展海外市場。她透露，有兩隻港股ETF將在沙特掛牌 其中一隻「極具代表香港」。



行政總裁梁鳳儀憶起證監會的成立，她稱證監會是生於憂患的，是繼 1987 年 10 月的「黑色星期一」事件餘波後，按照有關應設立單一獨立的法定機構，證監會在1989年正式成立，在過去的35年，股票市場至關重要，上市公司數目由298間增至2,611間，​​在港註冊成立的基金數目亦由157個增至926個，證監對股市與資產管理同樣重視。

梁鳳儀指，時至今日，證監會仍然肩負著監察港交所（0388）的責任，同時亦與港交所一齊去推動市場的發展，形容要「承先啟後」，在維持市場的公正的前提下，亦有戰略性優先事項。

梁鳳儀稱，證監會要「承先啟後」，監管和市場發展是並行的。（黃文琪攝）

有14家合資格券商被允許加入「理財通2.0」

證監會公佈2024年至2026年策略重點，包括維持市場韌力、提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力、以科技和ESG引領金融市場轉型、提高機構韌力及營運效率。

梁鳳儀表示，監管和市場發展是並行的，將擴大及完善市場互聯互通機制，中國證監會早前公布五項資本市場對港合作措施，市場變得相當活躍，香港證監會除了會在這五項措施上加強合作，亦會推動「跨境理財通2.0」，當中已有14家母公司在內地的合資格券商可以加入「理財通2.0」，會適時公佈，而「理財通3.0」亦在討論當中。至於人民幣納入港股通，亦在進行系統的調整。

兩隻港股ETF將在沙特掛牌 其中一隻「極具代表香港」

同時，梁鳳儀表示，會協力拓展海外市場，以擴大香港的發行人及投資者基礎，積極與中東市場加強溝通。例如沙特批准首隻投資香港上市股票、名為「阿爾比拉德南方東英MSCI中國香港股票ETF」在當地交易所上市。她透露，亦有另一隻投資港股ETF會在沙特掛牌，形容是由「極具代表香港」的資產管理公司發行。

從右到左: 前主席區偉賢（Robert Owen）、羅德滔（Robert Nottle）、梁定邦（Anthony Neoh）、行政總裁梁鳳儀、現任主席雷添良 、前主席沈聯濤、方正和唐家成。（證監會）

值得一提的是，證監會日前亦舉辦了35周年酒會，出席酒會的貴賓超過300名。證監會至今7位主席亦有到場慶祝，除了現任主席雷添良，還有前主席區偉賢(Robert Owen)、羅德滔(Robert Nottle)、梁定邦(Anthony Neoh)、沈聯濤、方正、唐家成。他們分享在證監會守護資本市場和投資者的路上，一些難忘的個人經歷和寶貴經驗，場面熱鬧。