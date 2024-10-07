證監35年｜11家被當作獲發牌虛擬資產平台 料年底前或分批發牌

香港證監會今年迎來35周年，在維持市場公正的前提下，亦有四大戰略性優先事項。證監會行政總裁梁鳳儀接受《香港01》訪問時稱，推進虛擬資產交易平台監管制度的發展，支持傳統產品代幣化，運用區域鏈及Web 3基礎技術，「完成整個框架，至少要在明年」。



證監會公佈2024年至2026年策略重點，包括維持市場韌力、提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力、以科技和ESG引領金融市場轉型、提高機構韌力及營運效率。

梁鳳儀稱，有11家平台是被當作獲發牌的申請者，目前已進行首階段現場審查。（黃文琪攝）

為引領金融市場轉型，梁鳳儀表示，要擁抱金融創新，推進虛擬資產交易平台監管制度的發展，支持傳統產品代幣化，運用區域鏈及Web 3基礎技術，促進建立一個負責任和安全的金融科技生態系統，「完成整個框架，至少要在明年」。

11家被當作獲發牌的申請者 料年底前有新進展

對於虛擬資產交易平台(VATP)，梁鳳儀表示，證監會已發出第3個牌照予香港虛擬資產交易所(HKVAX)，另外兩間已獲發牌的包括OSL Exchange及HashKey Exchange。

另外有11家平台是被當作獲發牌的申請者，梁鳳儀指，目前已進行首階段現場審查，並提出要求讓這些申請者整改，目標是年底前會有新進展，包括分批發牌，「不符合要求的申請者會失去獲發牌資格，符合要求的申請者會被有條件地獲發牌」。

加密貨幣場外交易（OTC）服務方面，梁鳳儀指，證監會已就加密貨幣場外交易服務，以及加密貨幣託管服務制定新的發牌制度徵求業界意見。