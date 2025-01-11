內銀升浪「幕後推手」　平保掃貨謀悶聲發財　專家︰跟車有得賺！

港股開年風聲鶴唳，美國黑名單似「平地驚雷」，惹重磅藍籌突陷「軍工危機」。大市波動，惟內銀股開年除淨過後，仍算穩企。細究內銀股價，平保（2318）其實居功甚偉，不動聲色密密增持，化身內銀股躍升的「幕後推手」。



內銀雖連月扶搖直上，平保股價卻回落。不過有危有機，恰似老牌港企旭日企業（0393）亦以慧眼「炒底」內銀著稱，其股價近1年就飆45%，變身概念股，回報更豐。專家更放話，預計平保起碼還有2至3個月的增持動作，教路散戶部署。



平保年底大手掃貨 僅工行即有23億利息落袋

大市雖紛擾，平保近日卻披露，其中國平安保險集團本身，以及旗下平安資管，於1月2日及12月31日增持工行（1398），分別斥資7.6億與5.7億元，出手可謂闊綽。

以持股較高的平安資管計，其當前對工行H股的持股佔比高達17.1%，對應148.6億股，相當於股東名單上除卻「國字號」背景，平保已坐上「頭把交椅」。依早先安排，工行月底將派發首次中期息，每10股1.434元人幣，則平保僅工行一間投資，就可有23.1億元的利息落袋。

平保近來亦增持農行（1288）、建行（0939）及郵儲行（1658）。平安資管分別於1月7日斥1.3億元、1月3日斥6981.3萬元增持農行；去年12月亦斥4.3億元增持建行。而中國平安與平安資管，也分兩日增持郵儲行，令平保系在上述三間內銀的持股比例，齊齊升破5%的披露門檻。

平安資管當前對工行H股的持股佔比高達17.1%，對應148.6億股。（資料圖片）

內地長債息破底 四大內銀股息卻逾6厘

至於緣何大手掃內銀，相信內地久處低息環境、以及國債收益率走低，都是不容忽視的原因。保險公司收取的保費，常偏好債券投資，穩健收息。然而內地長債收益率拾級而下，甫開年，中國10年期國債收益率跌穿1.6厘，30年期亦下探1.8厘關口，均為歷史新低。

而包括中行（3988）、建行、農行及工行在內的四大內銀，宣佈首派中期息，令市場喜出望外，除中行以外的其餘三間，均已在月初除淨，月底即派息。由於未知後續派息政策，僅以2023年末期計，則四大內銀股息率最低的農行，也有6厘息，較債券收益率更吸引。

且AH兩市存價差，港股較A股更平更「抵買」，股息率最誘人的建行，不僅高達7厘息，其港股股價更較A股折讓約34%，為四大內銀最多，難怪平保願入場掃貨。

料平保續增持至少2個月 散戶宜跟買

宏高證券投資經理梁杰文分析指，平保增持一定「做了很多功課」，背後是中長線的投資心態，會進行分階段的部署，至少還要增持2至3個月。

他解釋指，平保投資銀行股頗有心得，此前買滙豐（0005）的回報非常可觀，且持有時間，以年為單位，故而今次投資內銀，除非有過度誇張的基本面變化，例如某銀行高管突傳貪污落馬，否則1年內都不擔心會減持內銀。

梁杰文明言，「跟機」平保買內銀的策略可行，外圍波動中，內銀派息穩陣，因此即便其股價已經節節攀升，仍具投資價值。他認為，四大內銀皆可選擇，差距不大，以其個人偏好而言，就更青睞建行及工行。

宏高證券投資經理梁杰文認為，平保增持內銀的動作，至少還會延續2至3個月。（資料圖片）

內房爆雷前車之鑒 專家撐反助當下避風險

不過，效仿平保手筆，投資者其實仍「心有餘悸」，畢竟有「押錯寶」的「黑歷史」在先。公司曾頻吸納內房股，作為碧桂園（2007）的第二大股東，持股最高約一成。然而2023年碧桂園大爆雷淪為「毫子股」，平保除卻投資輸蝕，股價同遭殃，當年8月單月跌幅就近兩成，即便宣佈清倉碧桂園，也屢遭內房不利消息影響。

梁杰文寬慰稱，內銀會否重蹈內房覆轍，不可預測，「但平保已錯了一次，絕對不夠膽重新投資內房」。他續解釋，險資投資股票，受流通量等限制，基本只可選市值排名前20的公司，而大市值公司以金融、地產為主，基本「冇得揀」，故內房的失利，反助平保當下規避風險。

至於平保自身，自9月底因救市，爆升至近60元後，漸回吐至41元，較高位插水31.7%，現價股息率約6.5厘。梁杰文雖認為，40元有支持，但也提醒，內險的投資反映出市場對A股、中資股的整體信心，當市況不明朗，與其押注平保投資收益，不如直接買內銀。

平保曾因吸納內房股，屢遭內房不利消息影響。（資料圖片）

港企旭日慧眼買內銀 兩日套現4億

而平保股價雖低迷，卻也有老牌港企，採用近似投資邏輯，自身股價錄得暴漲。「牛仔褲大王」楊釗創辦的旭日（0393）此前亦投資內房債失利，但加碼投資內銀後，股價近1年飆升44.6%，股價股息均賺得「盆滿缽滿」。

去年12月，公司接連披露，兩日出售工行4,249萬股、及建行3,300萬股，累計套現約4億元，需知旭日企業當前市值，不過僅18億元。而完成出售後，公司仍持有1.3億股工行、1.1億股建行，股息收入亦不菲。

不過旭日股價走勢，亦有許多「疑惑」未解。例如2024年首5個月，其股價幾乎橫行無波動，未聽聞過多利好消息，卻如虎添翼爆升；而8月8日當日，股份成交額激增，但股價卻無過分波動。梁杰文提醒，一般的基金經理都秉持「少做少錯」的原則，不會冒險選擇「概念股」，故仍以直接投資內銀，最為穩陣。