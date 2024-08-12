滙豐繼續遭平保減持？　北水持倉3個月淨減1.2億股

滙豐控股（0005）第二大股東中國平安（2318），自5月7日首次披露減持股份後，市場一直關注其持股動向。根據平保投資及滙豐的港股通紀錄，自平保披露後的3個月內，北水的滙豐持股大減約1.2億股。在滙豐不斷回購及股東股權比例提升的情况下，北水持股仍減少近0.5個百分點。按此前披露時平保佔匯控北水持倉約九成計，平保持續減持滙控的機會極高。



平保持倉3個月前已減至7.98%

滙豐今日開市報64元，較上周五收市微升0.08%。平保3個月前因減持滙豐至跨越整數百分點。當時平保對滙豐為15.02億股，較2020年9月對上一次披露的16.55億股累減約1.53億股，持倉降至7.98%。平保曾透露其滙豐持股是通過港股通購入，因而只能通過港股通持倉。相對當時港股通的滙豐北水總持倉約16.56億股，單計平保已約佔九成。以北水持倉3個月間累減約1.2億股計，除非其他內地投資者大減約78%持倉，否則合理推斷是平保減持行動持續。

由於滙豐不斷大規模回購及註銷股份，總股本數量減少，促使平保股權比例相對提升，亦因此其延後持股降至7%以下須披露的時間。自5月平保披露減持至今的64個的交易日內，港股通持股量平均每日減少188.3萬股。假設北水減持沽盤按比例九成來自平保，即平保日均減持169.5萬股。期內滙豐回購及註銷3.51億股份，日均註銷549.1萬股。

平保早年入股滙豐。按滙豐上周互（9日）收市價，平保賬面賺約35%。

帳面回報近三成半

近日北水減持滙豐並有加快迹象，在截至8月9日（因T+2交收，實際反映截至8月7日持倉）的一周內，其持股減少約2,936.9萬股，較截至8月2日的對上一周減持1,416.3萬股多逾一倍。

平保2017年12月首度披露持有滙豐逾5%股權，至2020年9月增持至逾8%，其間平均股價為47.53元。相對上周五收市價63.95元，不計股息收益，帳面回報近三成半。