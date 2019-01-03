大學科研「尋到寶」　本地薑「賣空氣」搵真銀　撐香港製造好值錢

科研予人「無底深潭」的印象，在香港更彷彿與「燒銀紙」劃上等號。「本地薑」信山實業捱過一番寒徹骨，成功將一項科大出品的空氣處理技術「商品化」，以港產科研之姿打進空氣清新機市場，不但獲多間國際醫院採納，技術亦應用於港鐵站內公共廁所、IFC等大型商場。 業務「略有所成」，信山實業已計劃在租金高昂的香港開廠房設立生產線，公司董事陳志強直言，「香港製造」這四隻字仍然「好值錢」！

信山董事詹嘉慧解釋，NCCO技術可分解空氣中的有害污染物，將之轉化成水和二氧化碳等無害物質。（羅國輝攝）

信山實業的空氣清新技術，你或者未見過，但大有機會「聞過」，因為其已運用於IFC、港鐵廁所及香港機場吸煙室等。原來，這項技術由科技大學發明，其後再經信山實業「商品化」，並推出市場。公司董事、科大化學系博士畢業的詹嘉慧解釋，當中使用的氧聚解技術（NCCO）可分解空氣中的有害污染物，轉化成水和二氧化碳等無害物質。其濾芯的使用壽命約為4年，不會出現如活性碳濾網吸收能力飽和，再重新釋放之前所吸收污染物的問題，較為環保。

公司早年虧損 做「背後女人」之痛

科學研究雖得到化學專才加持，但本地薑早前要「發圍」仍經過重重難關。公司起初將空氣淨化技術授權予飛利浦、萬威國際及本地代工廠等生產，但生產量未如理想。信山實業董事陳志強指出，公司早期連年虧損，「開頭唔敢行出市場，淨係想做（大品牌）背後嘅女人」。

公司包辦產品設計、生產過程及質量控制等，逐步在零售市場推出自家空氣清新機。（羅國輝攝）

不過，做「背後的女人」始終非長久之策，「透過代工廠推出產品始終較被動，未能完全發揮空氣淨化技術嘅優點。」陳志強解釋道。於是乎，信山實業亦想到「揭竿起義」，2013年決心包辦產品設計、生產過程、質量控制及市場推廣等，將公司重新定位，由醫療工程做起，逐步在零售市場推出自家空氣清新機，終錄收支平衡。他直言是抱住不服輸的精神轉型，「好似買股票一樣，3蚊買入，跌到3毫都要同佢死過！」

變陣衝出國際 獲國外大型醫院探用

大型醫院的病理科室進行化驗時，使用甲醛等化學試劑往往會釋出有毒氣體，影響醫療人員健康，故需要進行空氣處理。公司曾經向香港醫院推銷品牌技術卻遲遲未得到回覆，於是陳志強選擇變陣，去年轉攻內地及國外醫院，先開拓海外市場。後來終於等到4間本地醫院採用，成功「回流」香港。

他直言，香港醫院初期對新技術害怕「揹鑊」而不願嘗試，只偏好國外供應商的產品，審批程序亦十分緩慢。去年他帶公司產品到各地參展期間，遇到一位貴人——某位前跨國醫療機械供應商CEO的幫助，獲他答應幫忙向各國醫院推廣，「我花了超過半年時間打動這位業界權威，向他解釋其空氣系統獨特之處。」終於「守得雲開」，技術開始得到認同，陳志強透露，現時國內有約逾200間大型醫院採用公司系統，國外亦有30間醫院使用，應用範圍遍佈英國、德國、土耳其及中東等國家。

陳志強計劃將生產線搬到香港，認為「香港製造」四隻字十分值錢。﹙林樂謙攝﹚

情意結驅使 冀將生產線搬回香港

在機構客企穩陣腳，信山實業亦開始在3年前轉攻零售市場，推出數款家用空氣淨化機，售價1,000至4,000元不等，產品主要在實惠家居及商場展銷攤位發售。他透露，去年公司賺約2,000萬元，有6成收入來自零售業務。內地霧霾肆虐，今年他們接獲不少新訂單，開拓內地市場，更計劃設立網上銷售平台。

空氣淨化產品於內地設廠製造，陳志強卻冒起想將生產線搬到香港的念頭，全因對「香港製造」的情意結。「10年前同人講香港發明，人地會覺得你唔正常，依家開始感受到人地嘅尊重。」公司漸上軌道，他不怕成本上漲，認為在香港生產可為品牌帶來更多附加價值。「等於內地人要嚟香港買白花油一樣，『香港製造』呢4隻字好值錢，相信未來都一樣。」目前，他已就計劃進行部署，希望一年內先將生產醫療產品的廠房搬回香港。