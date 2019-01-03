科大畢業闖香港「極臭之地」 　港產化學博士空氣中「淘金」

香氣惹人喜愛，臭味令人避之則吉。但科大畢業化學博士詹嘉慧穿起白袍，卻不留在實驗室「嘆冷氣」，反而離開長駐7年的大學「象牙塔」，跑到傳出惡臭的污水渠房、臭氣薰天的堆填區，以至刺鼻的魚翅工場等實地考察， 以便設計空氣清新機。她的「努力」見於港鐵及大型商場公共洗手間中，成功將空氣轉化成商機。 打破做研究「無錢途」的宿命，詹嘉慧認為，本地科研發展緩慢，但仍有機會發圍，「你永遠唔會預測到未來社會注重咩行業，讀書最重要喺有興趣，而事實證明讀Chem﹙化學﹚都搵到食！」

現年34歲的詹嘉慧，在大學埋首化學研究足足7年，博士畢業後按照「劇本」，理應留在學校繼續研究生涯。殊不知她毅然放棄研究生涯，於2011年決定選擇以一個全新的身分──生意人，加入空氣淨化器公司信山實業，出任研究及開發部經理，後來更獲擢升為公司董事。

她加入之初，已決心將一項寂寂無名的空氣處理技術（NCCO）發揚光大，推廣至工業、醫療及零售領域。目前，詹嘉慧的成果已應用於港鐵站內公共廁所、IFC等大型商場，信山實業去年亦賺約2,000萬元，叫做「略有所成」。

詹嘉慧將空氣處理技術（NCCO）發揚光大，推廣至工業、醫療及零售領域。（羅國輝攝）

不想困於象牙塔中 「同真實世界好遙遠」

促使她走出大學「象牙塔」的契機，是一項由科技大學研發的氧聚解空氣處理技術（NCCO）。詹嘉慧就讀博士時，便從旁協助研發工作，該技術於2003年申請專利後開始進行產品化，她決心親自進行推廣。「覺得自己同真實世界好遙遠，咁岩呢個技術同自己專業有關，想試吓新野。」

「轉行」對打工仔來說並不容易，但詹嘉慧憑著一股勇氣，不甘困在實驗室這個象牙塔。「想挑戰吓自己，失敗大不了返實驗室工作，但個技術咁好，無理由賣唔到！」她解釋，NCCO採用礦物材料作為催化劑，分解空氣中的有害污染物，轉換成水分及二氧化碳，比較市面上普遍採用的活性碳，氧聚解的除味功能更徹底，使用壽命長達4年，又可以避免造成二次污染。

氧聚解空氣處理技術可分解空氣中的有害污染物，轉換成水分及二氧化碳。（羅國輝攝）

難忘實地考察 臭味「 環繞3日」

原理聽落簡單，但要說服客人，最考功夫。「做產品推廣，唔喺賣個杯咁簡單，要向客人介紹好多科學原理，我想證明自己一樣做到！」

詹嘉慧熟悉技術，固然要為工程項目度身訂造最合適的產品。於是乎，為滿足不同客人需要，她「唔臭唔去」，到過公廁、渠房及垃圾場等實地考察，檢測污染物濃度，以及量度各地空間大小，以便設計及安裝空氣清新機。印象最深刻，莫過於拜訪羅湖站的污水渠房，「仲未行到入去，已經見到好多隻烏蠅飛嚟飛去，好恐怖！嗰種臭味好難聞，足足3日仍覺得頭髮有陣味。」

單單臭味，未必及得上視覺上帶來的震撼。經典一幕，是到訪魚翅廠，廠家使用氨水及雙氧水漂白魚翅，發出類似「尿餲味」的惡臭；遍地魚翅亦令她想像有多少條鯊魚被殺，非常血腥。

詹嘉慧認為，讀書最重要是有興趣，修讀化學亦可有出頭天。（羅國輝攝）

堅持興趣行先 證明讀Chem搵到食

常人聽到這些工作，或許會「耍手擰頭」，但與化學結上不解緣的詹嘉慧卻作為「戰績」帶過。 她早在中學時得到恩師啟蒙，對化學產生濃厚興趣。「填大學志願時，我頭5個志願都選化學系，屋企個個親戚都好關注我，問我畢業後出嚟想做咩？」幸好，她的母親鼓勵她追求理想，興趣行先，由大學本科一直堅持到博士畢業。

像詹嘉慧的例子，在本港的教育制度下可謂「賣少見少」。她眼見越來越少人有志修讀化學，希望以自身經歷勉勵他們。「你永遠唔會預測到未來社會注重咩行業，讀書最重要喺有興趣，而事實證明讀Chem﹙化學﹚都搵到食。」

在港從事科學工作並非主流之路，詹嘉慧指雖然本地科研發展較慢，但仍有機會發圍。「我加入公司得6個人，依家有60人，包括研究開發人員、工程師及銷售人員等。只要有人肯帶頭去試，就會產生更多工作機會。」她同時勸勉科學畢業生，內地科研發展步伐加快，只要他們願意踏出香港，工作機會便會接踵而來。