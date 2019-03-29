【自願醫保】標準計劃平均保費4千元　有4大賣點　呢個風險要留心

自願醫保計劃（VHIS）今天公布首批認可產品清單，將於4月1日起正式面世。但自願醫保對比一般醫療保險，到底有何「着數」？又是否抵買？《香港01》整理出自願醫保4大賣點，市民不妨於購買自願醫保前「停一停、諗一諗」！

本港公立醫院不時「迫爆」，政府推出自願醫保計劃，除了有意將公營醫療壓力分流至私家醫院，亦是為了提升醫保的保障水平及透明度。保險公司要參與自願醫保計劃，就必須滿足一定保障條款的要求，並須經過食衞局審批。

自願醫保分為「標準計劃」及「靈活計劃」兩類產品，其中「標準計劃」提供最基本的保障，各大保險公司的保單內容基本上「一式一樣」，只是定價不一；至於「靈活計劃」則有較大彈性，例如保額較高、保障層面更廣等，各間保險公司「出招」各有不同，故被視為自願醫保的「兵家必爭之地」。

一表睇晒自願醫保與一般醫保6大差異

保障範圍 自願醫保（標準計劃） 一般醫保 終身保障限額 無 有，部分每年調整 最高賠償額 每年42萬元 以每項傷病計 額外醫療保障 無 普遍設有 續保 保證續保至100歲 普遍不保證續保 先天性疾病 保障8歲後出現或確診的先天病 普遍不保障16至18歲前確診的先天病 未知已有疾病 首個保單年度賠償0%；第2年25%；

第3年50%；第4年起100% 不保障，或需增加保費

【賣點一】每張保單最高扣稅8000蚊

買保險「睇錢份上」是天經地義，自願醫保的一大賣點，正是保費支出可以扣稅，以中產月入約3萬計，相當於8折買醫保！根據計劃，市民自4月起購買自願醫保產品，明年稅季即可開始享受扣稅優惠，每名受保人可作扣稅的保費上限為8,000元，而打工仔為配偶、子女、父母等購買醫保，保費支出亦可扣稅，而且不設上限。

自願醫保計劃之下，投保人將可獲每張保單最多8,000元的扣稅優惠。（視覺中國）

【賣點二】不設終身保額上限 先天病都保

市民買保險「睇錢份上」天經地義，但揀選醫保最重要的，還是看清保障條款是否貼身，而自願醫保就引入了不少獨有保障。在保額方面，自願醫保與一般醫保的分別，在於不設終身保障限額，而每年最高賠償42萬元。受保人不會因為今年曾經索償，就令明年的賠償額減少，變相可「買多個安心」。

至於保障範圍，自願醫保要求保險公司需保障「投保前未知的已有疾病」，投保後第2年可獲25%賠償，第3年可獲50%賠償，第4年起可獲100%保障。此外，先天性疾病及精神病治療亦同樣受保，條款較現時醫保更加「慷慨」。

自願醫保不設終身保額上限，意味投保人索償後，翌年同樣可享最多42萬元的保障。（視覺中國）

【賣點三】保證續保到100歲

除了保障範圍擴大，保險公司亦必須「拍心口」保證容許投保人續保至100歲，不可重新核保，並且不可因為健康狀況而提高保費，以至加入其他限制。至於傳統醫保則未有該項限制，保險公司不保證續保，大部分均會每年續保。不過要留意一點，即使投保人可以「疊埋心水」續保至100歲，但保險公司仍能因應受保人年齡增長、醫療通脹及保額修訂等因素而調整保費水平。

【賣點四】條款透明無懼魔鬼細節

最後，傳統醫保產品保障範圍不一、保費水平因人而異，加上條款繁複，或會令投保人「睇到頭暈」。自願醫保的好處，是各大保險公司的保障範圍大同小異，於食衛局的網站上一目了然，大大減低保單出現「魔鬼細節」的機會。除此以外，政府亦規定保險公司必須公布按年齡分級的保費表，消費者「格價」更加方便，亦無懼保費會被「收貴一截」。

自願醫保計劃保障向投保人續保至100歲，意味長者將無懼於晚年喪失醫療保障。（資料圖片）

最後，自願醫保雖有不少獨特賣點，但始終「羊毛出自羊身上」，故對比起保障範圍類近的一般醫保，自願醫保的保費或會較高。AIA（友邦）香港及澳門自願醫保計劃總裁兼首席科技及營運官葉文傑早前就指，由於自願醫保新增不同保障，保費有機會高於現有產品，具體變化則要視乎客戶轉保時選擇的新產品。

不設額外保障 或有爆額風險

除此以外，不過市面上的醫療保險，不少均設有「額外醫療保障」，即使醫療使費超出賠償上限，保險公司亦會「包底」追加一定賠償。惟自願醫保的標準計劃就不設「額外醫療保障」，若然遇着重大疾病或手術，使費不慎「爆額」，投保人就要自行「揞荷包」埋單。

市民考慮轉保時，可以先看清楚現有醫保的保障範圍，是否已包括先天病、未知已有病症等。此外，亦可考慮將原有計劃升級，能否達致類近的保障範圍，最後更可進一步計清楚，對比起「轉會」自願醫保，當中涉及的額外保費會否「除笨有精」。