【自願醫保】保費扣稅上限每人8000蚊　兩大攻略教你慳稅慳到盡

醞釀長達10年的自願醫保計劃（VHIS）終於出爐，首批產品將於4月正式誕生，部分保障條款較一般醫保更加「慷慨」，另一賣點是保費支出可以扣稅，協助打工仔減輕每年「綠色炸彈」的衝擊。 不過打工仔單靠一份個人自願醫保，所慳稅項可能只夠「飲個茶食個包」。但自願醫保的「竅妙」之處，是將打工仔為家人購買的自願醫保產品都計入扣稅項目，只要學識以下兩大秘訣，就可以愈慳愈多！

根據自願醫保計劃，市民於今年4月起購買自願醫保產品，每名受保人可作扣稅的保費上限為8,000元。若打工仔只得13.2萬元的個人免稅額，月入約1.1萬元已經可受惠扣稅優惠，對於「朝九晚五」的全職打工仔而言，扣稅幾乎可以說是人人有份。

月入2萬買一份可慳約500蚊

至於實際慳得幾多？就要視乎人工有幾豐厚，以及你身處的稅階。根據新鮮出爐的自願醫保標準計劃清單，自願醫保標準計劃平均收費約4,000元，購買一份自願醫保標準產品，若身處第二稅階（6%），可慳約240元稅；若身處最高的稅階（17%），則可慳680元，相當於8折買醫保。但若單為自己購買醫保，其實遠遠未能用盡自願醫保的「着數」，打工仔若要扣稅扣到盡，就必須多花心思。

點擊即睇自願醫保4大賣點！

購買自願醫保，每名投保人最多可享8,000元的扣稅上限。（視覺中國）

【攻略一】高薪一族扣稅最「有So」

正如上文提到，由於自願醫保的扣稅幅度，取決於打工仔的所屬稅階，在累進稅制之下，人工愈豐厚，每買一份醫保，就能慳到愈多錢。故此，打工仔與家人買自願醫保時與其各自為政，倒不如齊心合力計計數，由家中的高薪人士為家人購買保單，減輕家庭整體的稅務負擔。

以一個二人家庭為例，陳生及陳太月入分別為3萬元及1.6萬元，先不考慮其他稅務寬減，假如兩人均自行購買一份年保費5,000元的自願醫保，以分開評稅計，料可省稅1,150元。但若陳太將自己的保單改為由丈夫持有，由於陳生收入較高、身處的稅階較高，所慳稅項亦會較多，慳稅幅度會大增5成至1,700元！

打工仔要從自願醫保中「慳到盡」，最好是為家人購入醫保。（資料圖片）

此外，自願醫保除了標準計劃，各大保險公司均會推出靈活計劃，除了加大保額及保障範圍，保費水平亦會隨之上升，享有更多醫療保障之餘，亦自然可為打工仔慳更多稅。

【攻略二】做個孝子助兩老買醫保

除了配偶及子女，納稅人為其他合資格受養人購買醫保，保費支出同樣可以扣稅，包括自己及配偶的父母、祖父母、外祖父母，甚至兄弟姊妹，扣稅額不設上限。由於自願醫保每年保費會隨年齡遞增，而保費愈高、扣稅愈多，打工仔交稅若想「慳得一蚊得一蚊」，最好是以自己名義，為家中兩老購買自願醫保，做個「廿四孝仔女」之餘，亦可慳更多稅。

舉例而言，假設黃先生夫婦一家4口，需要供養2名60歲的父母，家庭月入為6萬元，計及已婚人士及父母免稅額，兩口子正常情況下需要交稅2.55萬元；若黃先生為自己及配偶購買自願醫保，假設每年總保費約7,000元，已可慳約1,190元稅項；若黃先生再進一步，以其名義為妻子及父母購買自願醫保，4人每年總保費達到2.7萬元，更可節省約4,600元稅，應繳稅款將大減至2.09萬元。

但無論如何，打工仔買自願醫保時，必須因應自身需要睇清細節，揀選一份適合自己的醫保，不宜單單因為扣稅而貿然「轉會」。若想透過以上兩大攻略慳稅，除了「諗過度過」，最重要的還是先跟家人商量過。始終買醫保，無非是想為自己及家人加多一重保障，無謂為了些少扣稅額而傷感情！