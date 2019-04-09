【執笠倉發圍】平民雜貨店售過萬種產品　「7嫂」教你分辨正版貨

做小本生意，較大的難題除了是獲得資金外，入貨也是學問，稍不小心可能會買到假貨！家品雜貨店「執笠倉」貨物種類大概為1萬多件，公司的入貨標準是時興有市場，又或來貨價便宜的產品，可謂「細少不俱」！不過，老闆娘蘇曉芬（「7嫂」）亦曾買入涉知識產權爭議的貨品，令她與公司被海關落案起訴，最終罰款。

蘇曉芬表示，她以往是用經驗來分辨貨品是不是假貨，亦會向供應商查閱版權授權書，以確保產品是正版，並獲授權在本港發售。不過，有部分從內地入貨的產品，是抄襲不知名的歐洲牌子，即使有雷射標籤，也有機會是假的，所以入貨要相當小心。

她續指，公司早前售賣以色列數字遊戲魔力橋（Rummikub），惟當時不知道該遊戲是做了商標註冊，有專利，故照樣出售產品，後來被海關起訴，最終遭到罰款。「這件事對公司的打擊很大，因為公司已有一定生意規模，不會冒險出售侵權產品。」事後，公司在入貨前都會先搜尋一下專利，例如是用圖片在網上搜尋產品、或者用條碼（barcode）查詢貨品資料。

執笠倉曾經錯誤購入10萬條聖誕彩條，最後大部分以低於成本價出售，部分則捐贈予慈善團體和社福機構。（執笠倉Facebook專頁截圖）

內部誤會 曾錯訂10萬條聖誕彩條

除了會買到假貨，執笠倉也有入錯貨的經歷 。去年聖誕節前夕，公司起初想訂購較前一年雙倍數量的聖誕彩條﹙約4萬條﹚，另外再加一些新款式，豈料因為與採購部同事溝通上有誤會，最終訂了10萬條聖誕彩條，雖然公司一早減價，以超低價發售給客人，但仍是賣不完，最後要免費贈送給有購物的客人，以及贈予社福機構。「7嫂」認為即使貨品不能為公司帶來利潤，但也不能把它們全部丟到堆填區，應要環保，用最恰當方法去處理。

不過，也有一些商品是意想不到地好賣。例如是旺角店試業首兩天，賣出1,000枝斑馬牌原子筆，以及人字拖，「人字拖賣6元、6.5元一對，放在店門，公公婆婆、師奶見到就會買」，而最近流行自製「鬼口水」，一公升（Liter）的膠水和白膠漿，基本上是一開箱就賣完。