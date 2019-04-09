【執笠倉】3萬儲蓄起家　5年狂開10間舖　老闆娘親解「達陣」經過

俗語話「唔怕生壞命，最怕改壞名」。然而，家品雜貨店「執笠倉」改了一個「唔老黎」的店名，生意反而愈做愈大！老闆娘蘇曉芬（7嫂）於2014年以3萬元，租了深水埗西九龍中心蘋果商場店舖，靠平價雜貨吸客。短短5年間，便擴充至10間分店，成功在本地文具和家品界「達陣」，每月純利達6位數字。7嫂接受《香港01》訪問，親解創業因由及營運心得。

家品雜貨店執笠倉主要出售平價貨品，「7嫂」稱若貨物售價高於50元，便會較難售出。（歐嘉樂攝）

「當時覺得人生萬念俱灰，前夫有外遇，無乜儲蓄，又無工作，所以就打算放手一博！」

人稱「7嫂」的蘇曉芬，簡單一句交代了創業緣起。她大學主修文科，畢業後很早就結婚，之後沒有全職工作，僅兼職做理財策劃工作，毫無從事零售業的經驗。所謂「馬死落地行」，「7嫂」與前夫離異後，更覺女人唯一保障到自己的就是錢及事業，於是乎在2014年斥3萬元儲蓄，租了蘋果商場面積約300多至400平方呎的店舖，以賣雜貨為主。

取名「執笠倉」，事關「7嫂」曾經在同一商場開設小店，到清貨結業時，發現生意特別好，反而有利潤，因此離婚二度創業，便想到以「賣到似執笠咁平」作號召。

「7嫂」透露，公司取名「執笠倉」，主要想以「賣到似執笠咁平」作號召。（歐嘉樂攝）

引入多位股東 一年狂開6間分店

最初開業時，執笠倉主力賣雜貨，如卡通行李牌、卡通貼紙、卡通膠紙、手機充電線等，雖然無任何宣傳，但仍吸到一批學生客捧場，「7嫂」解釋，蘋果商場內較多是「格仔舖」，規模較小，資金有限，未能一直買入新貨；同時，她將售價定得較低，例如卡通貼紙市價是6至7元一張，執笠倉則賣5元，兼且買四送一，慢慢累積了回頭客，保持貨如輪轉，讓執笠倉撼低同場格仔舖，企穩陣腳。

「7嫂」自言自己性格進取，當第一間店舖的生意上軌道後，手頭流動資金足夠支付上期按金，便馬上開新舖。翌年﹙2015年﹚，公司在深水埗長沙灣道再租下一個地舖連閣樓的店面，店舖面積約1,000平方呎。「主要是揀選有閣樓的舖面，因為可以用同樣的面積，做到兩層；而且要接近旺區，有足夠人流，租金貴一點也沒關係。」「7嫂」分享揀舖心得。

同年，「7嫂」的弟弟及其女朋友也加入做公司股東，協助打理生意，她亦向朋友借錢，以拓張更多分店。不過，執笠倉生意「大躍進」要數到2016年，因為該年「7嫂」結識了現任丈夫、辦公室文儀用品批發公司東方文具老板羅家昌（「7哥」），「7哥」其後也加入執笠倉，成為股東，除了帶來資金外，又引入新貨源，公司便開始出售日本或香港的文具。 該年，執笠倉一口氣開了6間新分店，到了2018年，分店總數已增至10間，主要分布民生區，包括深水埗、旺角、觀塘、大圍及元朗等。

早前公司引入Q posket迪士尼公主系列模型，短時間內賣了2000多個。（歐嘉樂攝）

逾萬種產品 文具佔生意額約20%

目前，坊間有一些與執笠倉相似，主打開倉清貨的公司，大家都不「講求」裝修。「7嫂」認為，公司的優勝之處是貨品種類多，散貨速度較其他公司快，全線門店售賣的常規產品超過一萬多種，貨物周轉天數約1個月。而執笠倉貨品售價低於市面產品，是因為公司每次入貨都會買大批貨品，以量去取得平價，也會出售「月下貨」。

她續稱，公司並無皇牌產品，例如客人不會為了找某品牌筆，而刻意到訪執笠倉，他們是看到某件產品便宜，就購買，所以公司不會堅持長期售賣某款產品。現時文具僅佔整體生意約20%，家品、手機配件、雜貨分別佔約20%，而玩具及寵物用品則各佔約10%。「7嫂」指，執笠倉會按照店舖的區域來調節貨品比例，以旺角店為例，該店位處的旺角金魚街有較多寵物店，故會出售多一點寵物產品。

家品雜貨店執笠倉設有Facebook專頁，追蹤人數多達3萬人。（執笠倉Facebook專頁截圖）

元朗店生意急跌 發帖文「求救」

不少店舖會善用社交媒體作宣傳工具，執笠倉亦設有Facebook專頁，追蹤人數多達3萬人，原來當中的部分帖文是由小編撰寫，也有部分是由「7嫂」親自寫。她透露自己萌生使用Facebook，是在斑馬牌筆本地代理停止供貨事件後，當時發現經網上傳播後，引起很大迴響，逐決定把貨品更新情況，以及公司最新動向跟客人分享。

「7嫂」最深刻是元朗店剛開業時生意急跌，錄得虧損，她便發帖文向網友求救，有逾200個回覆，有網民指舖頭位置很窄，貨品很亂；也有網民認為該店選址不佳，但只要守住，做好口碑便可。公司在元朗店做了一點改變，生意便開始回升。「我意想不到的是，有很多網民、朋友、粉絲會幫忙想辦法，協助公司渡過難關，他們陪伴着執笠倉一起成長。」她強調即使執笠倉做大了，仍會主打賣平貨，希望能堅持既賺錢又回饋社會的創辦理念。

本月底，執笠倉也將進駐商場，但在商場要求下，執笠倉要改名才可開店，「7嫂」在網民「首肯」下決定以「幸丸妹妹」作為新店名，為了負擔較貴的租金，商場店會篩選部分包裝較精緻、或者售價較高的產品，售價會維持不變，而未來商場開設的店舖將以「幸丸妹妹」為店名，其他分店則仍以執笠倉命名。