人妻租夾公仔機　「打躉」劏場做台主　唔想玩家挫敗親送模型

不少人認同夾公仔會夾上癮，每次挑戰總是「差少少」，幾番嘗試終將心儀公仔夾出，教人興奮。講到夾公仔之極致，不一定是花盡金錢，夾得心頭好，反而是將興趣化成小生意，租下夾公仔機自己做「台主」。 今次訪問的主角Mandy，是一名夾公仔能手，眼見家中堆滿逾500隻毛公仔及模型「戰利品」，因而把心一橫，將之作為創業初期的「資本」，在尖沙咀首都廣場租了2部夾公仔機，每部機平均月入過萬，長期駐場「打躉」，熟悉台主工作。

Mandy表示，老公亦會陪伴自己駐場，齊齊「寓工作於拍拖」。（余俊亮攝）

「戰利品」做貨源

Mandy是一名夾公仔迷，家中堆滿逾500隻毛公仔及模型，既是「戰績」，亦是創業「資本」作為首批貨源。她亦會從日本入貨，「採購」目標包括海賊王及龍珠模型等。「自己經常在日本網站夾公仔，大約20元一局，可在網上遙控真實的夾公仔機，網站又提供免費送貨到香港的服務。我地（台主）夾野速度好快，有一定技術水平。」

雖然Mandy對市面最新公仔款式瞭如指掌， 但做老闆與自己夾公仔不同，難免要迎合客人口味。她指出，首都廣場的主要客源是家庭客及情侶，「一般『大路』啲既公仔，例如Hello Kitty、多啦A夢及Little Twins Star等比較受家庭客歡迎，小朋友見得意就想要；至於年輕人、情侶等就會追求潮流，比較鐘意『角落生物』等公仔。」

駐場親自教授 夾出人情味

記者走進首都廣場，共有逾100部機，教人花多眼亂，故要「突圍」必須花大量心思。Mandy在場了租了兩部夾公仔機，每部機月租4,000，平均月入過萬元。平日晚上及周末全日，她幾乎都會駐場，老公亦會陪伴在側，齊齊「寓工作於拍拖」。工作包括補貨、向客人教路如何夾公仔，以及更改機台設定等等。Mandy形容自己是「人肉保夾」，「唔想客人咁挫敗，如果見到佢地夾極都夾唔到，會幫佢地將公仔擺靚位，又會教佢地一啲基本技巧。」

夾公仔亦可以夾出一份人情味。她舉例，曾經有客人在她的機台花費逾300元仍「無功而返」，並根據Mandy留下的聯絡電話致電「求救」，她當時為安撫客人情緒，更將模型送出，再鼓勵他繼續嘗試。她解釋道︰「其實模型、公仔嘅市價大家都知，想要嘅都可以去信和買，所以如果客人夾咗好耐都出唔到貨，都會幫佢。寧願利潤賺少啲，都想同客人建立長遠關係。」

經常改變玩法，亦她的「制勝之道」。除左花心思換上新潮商品外，Mandy亦會在商品上加上標記，當玩家夾中目標時，可同時抽獎，換取其他模型及公仔等。另有「以小換大」的玩法，即讓玩家夾中一定數目的細公仔後，聯絡台主換取大公仔。節日時分，她亦會「出招」，例如在情人節時加入更多「一對」的公仔，以及情侶飾品等，迎合客人「口味」。

Mandy經常駐場指點客人如何夾公仔，又幫助擺位減低難度，稱「唔想客人咁挫敗」。（余俊亮攝）

夾公仔機有得Set 高手過招蝕住出

公仔容不容易夾到，除了靠運氣及技術外，「秘密」亦藏於機台本身。Mandy大方透露，每部機均有數字調教爪力及放爪時間。台主可通過電壓控制鋼爪力度，視乎商品大小而調較，例如夾盒裝模型時需要較強力度才能爪起，放爪時間則以秒數計算鋼爪的移動速度。另外，台主亦可設定「保夾」，即設定一個保證夾取的金額。

台主看似可隨心所欲控制難易度，但她表示，行內標準是客人夾公仔時，鋼爪升起時必須「過擋板」，即高於洞口旁邊板子的高度。她們亦要不繼更改機台設定，平衡夾中次數及公仔成本，「有時以為自己個setting好無敵，點知蝕咗好多貨，就當交學費。」

同場訪問的台主Elaine因有正職，不太願出鏡。她在首都廣場亦豪租7部機，形容大部分前來客人的夾公仔技術為「BB班同學」，對相關技術不太熟練，但亦有高手過招的時候。她擺放的新款正義聯盟模型被「一Q清袋」，「放Figure係賭大賠大，經常遇到高手清台，最誇張見過用5蚊就出一盒，出咗左成4、5盒，唔見咗成千蚊。加上台主未必在現場補貨，成日嘅營收都無咗。」

多位台主同為夾公仔愛好者，有不少共同語言，培養出深厚友誼。（余俊亮攝）

夾公仔如捉棋 劏場聚集聯誼

記者作為「初哥」，對夾公仔一竅不通，Mandy亦耐心教導，並透露自己剛接觸夾公仔時，亦多次花費逾千元「夾空氣」，逐步摸索中箇中巧妙。她形容夾公仔及模型有如「捉棋」一樣，須布下「天羅地網」。

「首先，你望準落爪位置，確保鋼爪可以包住個公仔，或者向公仔既邊緣位置落爪，控制方向。」其次，她指夾公仔必須使用「二收」，即下爪後再按一次按鈕，自由控制爪子的收爪時間，令公仔更容易夾出。

事實上，挾公仔機可能是興趣多過賺大錢，但小小劏場，卻成為不少人聯誼的地方。Mandy便稱，多位熟客及台主同為夾公仔愛好者，漸培養出深厚友誼。「幾乎晚晚都見到大家（台主），有次情人節有熟客嚟玩，一早通咗水就擺下位幫佢容易啲夾到，威比女朋友睇。亦有唔少暖男成日夾公仔畀女朋友。」