掃300部夾公仔機攻港　一次「甩轆」生意瀉3成　港台聯盟咁樣變陣

夾公仔熱潮吹襲香港，一位台灣過江龍看準時機，與港人合組「生意聯盟」，投資過千萬元，打算將夾公仔店「插旗」至本港各區。半年時間，分店數目已增至10間，每月收入突破100萬元。 看來可「坐定定」等收錢之際，殊不知上月中卻爆出牌照事件，個別店舖急須「停業整頓」，生意因而立即急挫3成。為免千萬投資「凍過水」，兩人立刻「見招拆招」，重整開店部署及入貨策略等，且看港台「逆流大叔」如何變陣，穩住局面。

王建雄一次來港旅遊，發現夾公仔選擇不多，因而萌生「移植」台式夾公仔機來港的想法。（梁鵬威攝）

在台灣經營夾公仔店的王建雄忽發奇想來港創業，原因好簡單。事緣，他有次來港旅遊，一時「手痕」想夾公仔，卻發現選擇不多，因而萌生「移植」台式夾公仔機來港的想法。「希望台灣機可以吸引多些香港人玩，炒熱這股夾公仔潮流。」

後來，他在朋友介紹下，認識了港人蔡榮欽，連同其他股東出資，合共湊了過千萬元銀彈，一炮過訂了300部台式夾公仔機「攻港」。短短半年間，Big Bear已進駐核心區，如油尖旺、灣仔、銅鑼灣，以至民生區，如元朗、荃灣、筲箕灣等地，共10間舖。

短短半年間，Big Bear已開了10間店舖，擴張速度極快。（梁鵬威攝）

踩中牌照陷阱 「唔知有咁多要求」

本來，有熟悉營運工作的王建雄「主內」，「地膽」蔡榮欽「主外」搵舖，雙方合作無間，但卻爆出「甩轆」事件！

蔡榮欽稱，起初想「搞搞新意思」，推出公仔以外的商品，如智能手機、藍芽耳機及手錶等，以「刀仔鋸大樹」的心理吸引男性客人。「我哋有得夾iPhone嘅消息好快傳到去網上群組，有唔少高手嚟挑戰，電子產品出咗唔少貨，手機都出咗20幾部！」蔡榮欽至今仍興奮道。

然而，興奮的時光只維持了很短時間，皆因此舉已令Big Bear踩中牌照陷阱。根據有獎娛樂遊戲牌照規定，挾公仔機每項獎品的價值不得超過300元，換言之以iPhone作招徠已「超標」。事件其後遭傳媒揭發，更「大鑊」的是，夾公仔店其實須要申請公衆娛樂場所牌照及有獎娛樂遊戲牌照，正式牌照還要求場所設有洗手間。「申請牌照時，唔知有咁多要求，﹙之前﹚無接觸過呢個行業！」蔡無奈說。

「地膽」蔡榮欽直言，自己事前未涉足夾公仔生意，不了解申請牌照細節。（梁鵬威攝）

急速「變陣」 棄細舖揀大舖

「甩轆」事件於今年3月中爆出後，Big Bear個別店須短暫「停業整頓」，導致生意額急瀉3成。蔡榮欽稱，當時已急速變陣，採取「補救」措施，為數間舖申請到臨時牌照，同時將貴價商品換成模型玩具或日常用品。「未來打算專攻年青人口味，擺放運動衫、衛衣等衫褲鞋襪，希望娛樂之餘，物件可以實用啲。」

另一邊廂，在搵舖策略上，Big Bear亦有所調整。蔡榮欽指，以往揀舖，傾向是面積約600至1,000平方呎、間隔方正及人流暢旺的街舖，但現在將會「嚴謹少少」，由細舖變大舖，轉向尋找面積3,000至4,000平方呎舖位，除非舖位地段及租金十分吸引，否則不會再承租細舖，「經營一間大舖，較經營多間細舖，可減省逐一申請牌照的時間，一年內都希望再開8至10間舖。」

經過「甩轆」事件後，蔡榮欽稱會調整搵舖策略，由過往搵「細舖」變「大舖」。（梁鵬威攝）

無人店慳成本 員工隨時「On Call」

聽蔡榮欽的口氣，並無因牌照事件，而減慢擴張步伐，這或許跟他們已找到「夾金」方程式有關。他透露，在牌照事件之前，今年2月Big Bear旺角、尖沙咀及銅鑼灣分店月入達30萬元，計及其他分店，整體收入已過百萬元。

計一計數，每間舖租金約10萬元以下，可擺放20至30部機台，每部機成本約1萬多至2萬元，連裝修、入貨、按金等成本，平均每店投資額約莫100萬元，但日常營運開支其實不算高。Big Bear旗下所有店舖皆為「無人店」，沒有員工長時間駐守，省卻不少人工，加上24小時營業，成為不少「夜青」的聚腳地。「除了油尖旺等旺區外，荃灣意外地半夜亦出現人流，我地嘅理念係無論咩時間，客人隨時可以黎夾公仔！」蔡榮欽稱。

話雖如此，Big Bear店面當眼位置會印上負責同事的電話，由4位同事輪流隨時「On Call」解答客人疑問，如機台損壞等問題發生。員工亦會一人兼顧數間舖，在晚上9時至12時的人流高峰期輪流駐場，見客人多番嘗試，花過百元仍然未能成功得到心儀公仔，員工便會「鬆章」幫助將商品擺放在較有利位置方便爪取，營造「好客」的氣氛。

Big Bear旗下所有店舖皆為「無人店」，沒有員工長時間駐守，成為不少「夜青」的聚腳地。（梁鵬威攝）

台式機重技術 5蚊換一份「小確幸」

講到什麼公仔最受歡迎，蔡榮欽直指是海賊王及Little Twins Star公仔，更會將它們長期擺放在門口當眼位置，吸引家庭客及情侶。Big Bear會因應潮流及客人意見轉換公仔款式，並從台灣、日本及內地廠商大量入貨，公仔成本由10多元至百多元不等。

夾公仔機是店舖的「靈魂」，每部機皆有不同難度，若設定太易，機主容易蝕本；難度太高，則令客人無心再玩，變相「趕客」，如何平衡？台灣「過江龍」王建雄便分享道，他在台灣的夾公仔店，起初擺放藍芽喇叭，由於「夾中」難度太高，生意慘淡，加上台式機台主打「技術型」，因此來港香港須調校難度，「我們機台的難易度不會調得很難，怕香港人夾不到，但要掌握決竅才可以把東西夾出來，例如必須『甩爪』，即來回甩動爪子，再依照下爪速度及角度把東西搬到洞口位置。」

王建雄直言「玩遊戲需要交學費」，自己在初接觸夾公仔時同樣「交了不少學費」，但他認為夾公仔的樂趣正是經過不斷嘗試，摸索出成功的方法。「如果你想要公仔，出去買就可以，但是用5塊錢夾到公仔的那份小確幸，會製造很大的歡樂感。」看來，二人在賺錢之餘，亦希望改變部分人認為夾公仔「呃錢」的觀感，享受到箇中樂趣。