【自願醫保】靈活計劃賣點大比拼　呢間特設「墊底費」Plan

自願醫保計劃（VHIS）於本月初正式出爐，各大保險公司均已推出認可產品搶食「頭啖湯」。不過，市面上的自願醫保靈活計劃產品多達50多款，其保障範圍、保額以至保費均有不少差異，隨時令市民睇到「一頭煙」。《香港01》就整理出數間主要保險公司的獨有賣點，市民在入手自願醫保前不妨多加考慮！

自願醫保分為「標準計劃」及「靈活計劃」兩類產品，兩者的獨特之處是能提供鮮見於傳統醫保的保障，包括先天病、投保時未知疾病等。當中「標準計劃」提供較基本保障，各間保險公司的保單保額、保障範圍都大同小異，但定價卻有頗大差異。

【標準計劃】大型保險公司保費較低

根據政府公布，標準計劃平均每年保費為4,000元，較2017年估算的4,800元低約2成，但隨着受保人年齡上升，保費增幅卻隨時以倍數計！參考保險比較平台10 Life數據，25至34歲男性平均年保費僅2,350元，但到了65至74歲，則會大增近5倍至1.3萬元。

記者比較本港多間主流保險公司（AIA、宏利、保誠、AXA安盛、永明金融）的標準計劃，發現其定價均低於行業水平。以35至44歲的男性受保人為例，標準計劃平均年保費為3,172元，但收費最平的永明只需2,186元，其次是宏利（2,389元）、AIA（2,597元）及AXA安盛（2,797元），而虛擬保險公司Bowtie（保泰人壽）更低至2,117元。

在傳統保險公司以外，虛擬保險公司Bowtie的標準計劃保費亦相當低。（洪嘉徽攝）

不過人會變老，保費亦有機會年年加，部分保費「贏在起跑線」的標準產品，經多年續保後未必繼續是「最抵買」。雖然續保保費實際加幅有待保險公司敲定，但市民投保時不妨參考現行價目表，以估算日後不同保險公司的保費加幅。

【靈活計劃】設額外醫療保障 普遍終身續保

相比起「一式一樣」的標準計劃，靈活計劃可說是「升級版」的自願醫保，各間保險公司「出招」也大不相同，除了保額較大，也新增不少獨特保障範圍。

記者翻查本港4間主流保險公司（AIA、宏利、保誠、AXA安盛）的靈活計劃產品章程，除了如一般醫保設有3種病房級別選擇（即普通房、半私家房、私家房），亦容許投保人透過「額外醫療保障」加大保額，若醫療使費超出原定賠償限額，保險公司亦會「追加」額外賠償，變相「買多個安心」。

各大保險公司的自願醫保靈活計劃，普遍增設「額外醫療保障」，以加大保障限額。（資料圖片）

AIA未知病等候期大減 宏利推全額賠償機制

在保障範圍方面，AIA於保單生效後第31日起，即會為投保時未知的已有病症提供100%保額，等候期較自願醫保要求大大縮短；而若受保人選用該公司的醫療網絡，將可獲更高的保額、較低的額外醫療保障共同保險賠償百分比。

宏利靈活計劃的特點之一，是可向受保人提供高達100%的賠償，只要客戶在接受醫療服務前通過該公司的初步評估，即使日後醫療費用超出原有保額，亦有機會獲得全額賠償，適用於本港任何醫院。

AXA安盛則以「實報實銷醫療費用保障」為賣點，包括住院保障例如病房及膳食費、手術費、住院雜費以至門診護理等，受保人100歲前可於任何私家醫院或日間手術中心使用醫療服務。

AIA旗下自願醫保靈活計劃，將投保時未知疾病的等候期，縮短至約1個月。（視覺中國）

信諾推墊底費計劃 年保額達500萬

至於保誠則於靈活計劃中，額外涵蓋癌症、腎衰竭及意外受傷的治療費用，非手術癌症治療、癌症中藥治療、腎衰竭所引起的透析治療均可獲賠償。

值得一提，在四大保險公司以外，信諾旗下的靈活計劃（優越）是現時唯一設有墊底費選項的自願醫保產品，投保人支付一定金額後，其餘醫療費用均會由保險公司「包底」，該計劃設有0、1.5萬、2.5萬及5萬元4個年度墊底費選項，每年保障上限500萬元。