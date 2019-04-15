【消委會】連鎖壽司店「起底」　含蟲魚生兩店屬同一飲食集團

消委會抽查魚生樣本，多間連鎖壽司店的魚生樣本「不合格」。其中，兩間知名壽司店出售的吞拿魚和三文魚樣本，更發現含有寄生蟲和蟲卵，而兩間食肆都恰巧來自同一個飲食集團，壽司店的分店數目逾70間。 鮮甜味美的魚生，每啖都讓人齒頰留香，即使過往很多研究指魚生易藏寄生蟲，港人也對魚生感難以抗拒，唯有選擇衛生程度較高的壽司店，一解「魚生之癢」，連鎖壽司店自然在選擇之列。

含蟲樣本兩壽司店擁逾70分店

不過，消委會早前從市面搜集50款三文魚和吞拿魚刺身樣本，測試結果顯示，在太古「元氣壽司」的吞拿魚刺生、荃灣「魚尚」的三文魚刺生樣本都發現含有寄生蟲，其中元氣的吞拿魚樣本，同時發現蟲卵。

翻查資料，元氣壽司在香港有多達65間分店，遍布全港九新界，魚尚亦擁近10間分店，兩間壽司店均同屬本地餐飲巨頭美心集團旗下。

對於今次事件，「魚尚」及「元氣壽司」已回應消委會，不認同測試結果。「元氣壽司」亦強調，食材通過衛生及食物安全測試，並將繼續定期進行樣本檢測。魚尚則表示，已按照嚴格的食物冷凍處理指引處理食物。

創立於1956年的美心集團，旗下餐飲品牌超過60個，除了多個快餐品牌如美心MX、canteens及美心香港地之外，也有多個知名副線品牌，包括美心皇宮、八月花、潮江春及美中‧鴨子，又引入多家「外援」，除了中招的元氣壽司，千両、一風堂，甚至星巴克咖啡都是旗下特許品牌之一。

位於太古康怡廣場北座地下的元氣壽司，其吞拿魚刺身樣本檢測出線蟲及蟲卵；而在荃灣安榮街富榮大廈地下的魚尚Uo-Show的13片三文魚柳樣本中，檢測出線蟲。（張浩維攝）

消委會﹕49個樣本均含重金屬

另外，測試又發現，幾乎所有樣本含有一種損害神經系統的重金屬「甲基汞」，孕婦和小朋友都不應該吃。

被驗出含有重金屬的魚生日式食肆包括荃灣爭鮮Sushi Express、灣仔松坂庫、紅磡梁山泊日本料理、荃灣居食屋和民、尖沙咀焱丸水產、太古板長壽司等。

「爭鮮」是台灣最大迴轉壽司品牌之一，在全球有超過400家門市，2009年進軍香港，以3蚊一件外帶壽司、迴轉壽司碟碟8蚊的價格打響名堂，至今在香港已有逾50間門市，多家門市更坐落港鐵站。爭鮮旗下品牌還包括「定食8」，在九龍和新界也有5間門市。

選擇連鎖壽司店食魚生除了「就腳」和價錢較平，或多或少都會因為對其品質監控有信心，才感覺食得安心。（資料圖片）

海航持有和民中國60%股權

同樣分店眾多的「板長」則屬於和之味集團，旗下品牌還有板長壽司、自家烏冬及放題達人等。至於「和民」本身是日本連鎖居酒屋，2009年進軍內地市場，前年則被海航國際透過全資擁有的公司收購60%股權，另40%股權由日本和民集團繼續持有。

此外榜上有名的「焱丸水產」雖源自日本老牌的焱丸浜燒（えんまる水產），其吞拿魚刺身也「中招」錄得甲基汞含量超標。