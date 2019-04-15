【消委會】黃埔稻庭養助虹鱒當三文魚　日籍店長呼冤：從日本進口

早前內地曾就虹鱒應否列入三文魚行列有過一番爭拗，中國水產流通與加工協會去年更聯同三文魚分會發出公示，稱已訂立《生食三文魚》團體標準，將虹鱒歸類為「三文魚」，強調三文魚只是鮭科魚類統稱，有本港消費者擔心食肆會將虹鱒當三文魚出售。 香港入口三文魚來自不同地方，主要包括挪威、日本、荷蘭、英國等，內地並不包括在內。消委會今日（15日）公布從市面搜集到多款三文魚刺身測試結果，發現位於黃埔新邨的食肆稻庭養助，一客6件售價達95元的銀三文魚刺身，原來是虹鱒，引起消費者擔心。 稻庭養助店長山野辺剛接受《香港01》訪問時表示，供應商聲稱及他判斷所引入的是「三文魚」，貨源來自日本，但政府卻認為這並非三文魚而是虹鱒，多次嘆言「我無法判斷」，希望港府設立明確標準。該食肆已停售「三文魚」，直至海關完成調查。

雖然虹鱒和三文魚都是同屬「鮭科」的魚類，惟虹鱒大部份時間於淡水河流及湖泊生活，而兩歲至成年的三文魚則主要在海洋生活。（資料圖片）

雖然虹鱒和三文魚都是同屬「鮭科」的魚類，惟香港大學生物科學學院教授梁美儀則指，虹鱒大部份時間於淡水河流及湖泊生活，而兩歲至成年的三文魚則主要在海洋生活。

消委會在測試期間到訪稻庭養助，以及表明購買三文魚，而餐牌上也列明是「銀三文魚」，但檢測後鑒定該樣本原來是「虹鱒」。

消委會今日公布，食肆稻庭養助一客6件（售價95元）的銀三文魚刺身，原來是虹鱒。（楊凱力攝）

稻庭養助：問題產品來貨標明「日本青森県海灣養殖三文魚柳」

海關表示，已接獲相關檢測報告，並會根據其魚肉刺身的品種鑒定結果作出跟進，亦會諮詢魚類專家意見，如發現有關的聲稱抵觸《商品說明條例》，會採取執法行動。

稻庭養助早前回覆消委會表示，不會使用淡水魚或魚肉製作魚生給客人享用，是次檢測的魚肉是由一位日本養殖三文魚廠家，由日本帶來作試用及推廣用途。負責人表示，查看該魚肉包裝標籤上印有日本文寫上「日本青森県海灣養殖三文魚柳」，故認為是三文魚，並向消委會提供由日本養殖場提供的產地證明書，並表明以後不會入口及不會販賣沒有認可證明的魚肉或魚類以製作刺身或壽司供客人享用。該公司表示，沒有意圖欺騙食客，而將鱒魚作為三文魚推廣。

山野辺剛認為自己售賣的是三文魚，但政府卻指控這並非三文魚，嘆言「我無法判斷」。（楊凱力攝）

店長：來貨與市面三文魚相若 買入10公斤

稻庭養助為日本連鎖食肆，總店在秋田縣，在香港、首爾、新加坡等都有分店。記者今日下午時分到訪稻庭養助的黃埔店，發現仍有不少食客光顧，當中包括日本人。店長山野辺剛表示，去年底認識該「三文魚」日本供應商，一嚐由對方提供的三文魚刺身樣品，認為味道不錯，而售價140港元一公斤，與香港市價相若，故答應在店內推廣；至今年初對方直接從日本帶來十公斤魚肉，並根據自己30年廚師經驗，認為這是「三文魚」，皆因是魚肉呈橙色及是三文魚的味道，但政府卻指這並非「三文魚」，嘆言「我無法判斷」。

他舉例說，若政府檢測發現，聲稱來自日本的牛肉樣本原來是來自美國，但對商家來說其實難以判斷，希望港府能就有關分類訂立明確標準，「plese make a rule」，做好把關工作，讓商家容易辨別及跟從。

山野辺剛表示，目前已暫停供應「三文魚」，直至海關完成調查，目前無法評論問題誰屬，但強調並非存心欺騙顧客。他又指，該店營運六年，首次接獲有關指控，難以估計會否影響店舖商譽，一切交由消費者判斷：「我認識三文魚，但最重要是判斷。誰人判斷？政府、供應商，還是食肆？」

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