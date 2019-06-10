港女北上創時裝品牌　5秒定生意「生死」︰顧客同品牌要connect到

內地商機龐大，不少港人都北望神州，希望闖出一片新天地。港人馬咏欣（Winnie）2013年夥拍兩位內地人，在內地創出自己的服裝品牌HOWL，即使定位在中高價位，在淘寶等電商平台仍相當熱賣。 她接受訪問時表示，內地人多，小眾商品也可以很有市場。不過，面對激烈的品牌競爭，她認為最重要是品牌背後的故事，以及代表的態度，「如果顧客connect唔到，件衫就只值一件衫嘅錢！」

隻身走到內地創業，馬咏欣形容是機緣巧合下發生，初時她在一間廣告公司工作，之後在北京辦公室接觸到一些零售業客戶，如曾在本港上市的內地「鞋王」百麗國際，積累了零售業和時裝方面的資源和經驗，「打咗咁多年工，幫人做咗咁多年branding，點解唔自己做一個brand﹙品牌﹚呢？」於是，便展開創業的念頭。

HOWL在淘寶開設的網店，主頁可見大多為休閒服裝，多數都以外國人擔任模特兒。（網站截圖）

創業源於興趣 內地做小眾商品市場仍大

不過，創業選擇眾多，為何要選上時裝業？與很多人一樣，原來都是出於個人興趣。馬咏欣說，在北京幾年間，留意到街上女仔著衫的選擇很少，「一係好貴，一件衫要幾千蚊，人工點買得起。一係淘寶，自己都買過一、二百蚊嘅嘢，就真係一、二百蚊嘅質素」，於是決意做一個有質素、有設計、可負擔的時裝品牌。

她說，有過百麗這位客戶的經驗，了解到線下開店的投資相當高，但為了在短時間內令更多人認識，穿著到她的品牌，「電商是唯一渠道」。淘寶是內地最大電商平台，她便開始想如何為品牌定位。當時，有很多人向她建議「啲嘢千祈唔好過二百蚊，唔係就好難賣」，惟她認為內地市場很大，人很多，做再小眾的商品，客戶基礎仍會很大，於是定位在中高價位，一件春夏服裝最平為200至500元，而最貴到2,000元一件皮褸都有。

建立「會說故事」的品牌

然而，網絡競爭激烈，對於吸引客戶眼球的秘訣，馬咏欣說，「現在競爭好大，5秒睇完覺得唔啱就唔啱」，故會注意顧客打開店鋪後，看到的相片和文字，藉此為品牌說故事，品牌的價值正是其代表的態度、背後的故事，「如果顧客同品牌、同故事connect唔到，就會覺得你件衫只係值一件衫嘅錢！」

期望「618」銷售額增長2至3倍

淘寶和天貓目前正推「618」狂歡購活動，馬咏欣創辦的HOWL亦有參與其中，她說一直有參加「雙11」活動，去年亦有參與「618」，惟因認為6月份非買衫季節，故無落力宣傳，今年則是首度認真參與「618」，在公司內部定調以雙11的態度、人力和宣傳資源去搞。

她說，參加過3年「雙11」有很深體會，電腦在活動一開始就因為太多人買貨而壞機，「睇住數字爆發，會問係味真」，而「雙11」令店鋪銷售額比平日多3至4倍，故今次落力宣傳，亦期望「618」有平時的2至3倍。