618年中慶開跑　淘寶天貓搶攻香港市場　「一單直送」運費最低6元

內地電商「618」年中慶開跑在即，阿里巴巴旗下的淘寶天貓亦嚴陣以待，大搞「618」年中促銷活動，揚言優惠比「雙11」還要多，多項優惠主要集中在6月16至18日這三天，如百億購物津貼、購買滿300元送30元，以及天貓官方店及超市全店包郵和直送香港等。 淘寶天貓香港負責人陳子堅接受《香港01》訪問時表示，為搶攻市場，將致力提升本地化服務，如在香港新增上百個自提點，並降低「一單直送」最低收費。他直言香港仍是一個發展中的電商市場，但無懼競爭，若有其他平台一起做，「餅」只會愈來愈大。

電商「618」年中慶即將開跑，淘寶天貓亦大搞優惠搶佔市場。﹙視覺中國﹚

電商「618」年中慶即將開跑，早已由線上鬥到線下。淘寶天貓香港負責人陳子堅表示，以往由於商品覆蓋範圍未夠大，令直送很困難，但目前有95%以上商品可覆蓋「一單直送」，物流的最低收費亦較以往便宜，首500克只需6元，以方便香港買家購物。他說，隨著香港市場規模一路擴大，運輸成本亦將一路降低。

推本地退貨服務​

陳子堅續指，香港人購物不止看價錢，亦重視服務，故淘寶天貓今年在服務上有更大投入，其中推出本地退貨服務，就是注意到商戶設退貨服務後，銷售金額有非常明顯的提升，目前，本地退服務並非直接退回國內，而是以保險形式承包。

所謂「一單直送」，即買一件即可直送香港，比官方集運節省近半時間，平均3至5日可送達，最低收費亦由上月底首1公斤收取9元，改為首500克收取6元，購買單件小件貨品更便宜。

另一方面，香港區今年新增逾一百個自提點，方便更多區域的消費者；本地退服務亦已經覆蓋過百萬商品，預計今年會比去年再翻一倍。此外，淘寶App內亦新增很多小遊戲，望與用戶產生更多互動，同時讓品牌在遊戲中提高曝光率。

淘寶天貓香港負責人陳子堅指，隨著香港市場規模一路擴大，運輸成本亦將一路降低。（鄭子峰攝）

「618」快銷品增幅非常大

「618」活動已開展了約一星期，陳子堅說，平時銷售額最大是服飾、家居家具、電子數碼，增長最快則是後兩者，而活動首數日，看到快銷品的增幅非常大，包括超市用品、美妝。至於香港消費者的購買習慣，他指一定有不同，因港人不會從淘寶買大型電器，惟一些新穎商品如氣炸鍋，或智能家居類都受歡迎。

他說，淘寶在內地有上億數量的商品池，有非常明顯優勢，未來會致力本地化，除上述提到的服務和物流方面提升，亦會與本地媒體加強合作，「不止商品折扣，內地的支付物流、藝人直播等生態很誇張，如單場直播可以做到過億銷售額，這些都是香港未來可發展的。」

至於會否擔心香港電商市場的競爭，他指香港仍是一個發展中的電商市場，若有其他平台一起做，餅只會愈來愈大，希望透過在「618」活動中提升服務，做得更好，若有其他人抄襲，「反令我們年中促的知名度提升，對推廣服務更易。」

「618」活動已開展至今，平時銷售額最大是服飾、家居家具、電子數碼。﹙視覺中國﹚

「618」推多重優惠

淘寶天貓在「618」年中促推出多重優惠，如購物總結算金額滿300元，即減30元，買得愈多減得愈多；以天貓積分，隨機抽取高達618元的購物津貼；以及開寶箱和抽紅包活動等。公司亦與多個聯營夥伴如AlipayHK、DBS信用卡、711等推出多項支付優惠。