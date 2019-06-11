買樓是犧牲？　80後工程男懶理　儲錢4年上車︰好想建立自己的家

香港樓價升幅癲過人工加幅，「死慳死抵」搵夠首期，然之後呢？答案可能是成了一世「樓奴」。然而，上車故事，也未必每次都要祭出「血淚史」。 今次上車故事主人翁、「80後」的Brian，與太太過住平淡生活，一年只去一次旅行，儲錢4年多後，去年8月成功首次置業，用30秒「扑槌」買入元朗PARK YOHO Milano（Milano、峻巒第2C期）一個實用面積405呎的1房半單位。 單位近日收樓，亦意味Brian的供樓歲月全面開展，但他「看得開」，認為置業這個決定，沒有轟烈的犧牲，只不過是每個人生命中的選擇，皆因他想建立一個屬於自己的家庭。

Brian與太太去年以約575萬元，購入Milano中層A室，實用面積405呎的1房半單位。（資料圖片）

「當一個人月薪係15,000元，如果現在洗盡晒或者只剩下1,000元，你願唔願意作出一啲犧牲，睇少啲戲，去少啲日本？」這是華人置業前主席劉鑾雄之子、青年事務委員會主席劉鳴煒，於2015年接受訪問時提出的「買樓犧牲論」。

劉鳴煒口中所說的「犧牲」，當年引起不少迴響，說劉鳴煒「離地」、「不吃人間煙火」。4年過去樓價升幅不少，年輕人上車究竟要「犧牲」什麼？

本港樓價貴，未必個個有能力負擔。（資料圖片）

不算犧牲 而是選擇

「犧牲論」鬧得沸沸揚揚，但「80後」、任職工程的Brian一於少理，去年以約575萬元購入位於元朗錦田北的PARK YOHO Milano（Milano、峻巒第2C期）中層A室，實用面積405呎的1房半單位，他覺得自己為「上車」所作的努力，不算犧牲，而是選擇——與太太建立屬於自己的家，「以前單身嗰陣，對置業又冇咁有迫切，都諗過學煮嘢食，開餐廳；不過同時間我都好想建立一個屬於自己嘅家庭，所以拍拖後就扚起心肝去做（儲錢買樓）。」

Brian與女朋友月入合共約5萬元，兩人決心儲起三分一人工，家用佔20%左右，其餘就是日常洗費，有閒錢也會投資藍籌股收息。（資料圖片）

「有父幹」 也要自己幹

Brian與女朋友目前月入合共約5萬元，早於結婚前，兩人已決心儲起三分一人工，家用佔20%左右，其餘就是日常洗費，有閒錢也會投資藍籌股收息。經過4年多儲錢，加上自己過去的積蓄，終於儲了70多萬元，再問雙方家人借30多萬元，成功支付約百萬元首期。

Brian直言過程並無血淚，兩小口子無需「死慳死抵」，「記得拍拖嗰陣，最慳就是做多一啲免費嘅娛樂，好似行山同去朋友屋企打機，睇戲都是星期二或者早場啦，去旅行都係等特價機票。」

即使是年輕人的「原罪」——旅行，他們亦無「避忌」，一年去一次，「部分人可能隨時就去一個短Trip，唔係話佢哋咁做係錯，只係我哋反而會好珍惜每次去旅行的日子，希望從中搵到意義，將旅程變成有價值、我哋兩個會珍惜嘅經歷。」

Brian的經歷告訴我們，就算要「上車」置業，只要安排好，未必有「血淚史」。（資料圖片）

初哥揀樓 30秒扑搥買入

辛苦四年後兩人拉埋天窗，婚後一直都有置業打算，期間兩人一邊租樓，一邊四出「睇樓」，看了荃灣、大角咀等二手單位後，最後於選擇買新樓盤Milano，「Milano價錢岩心水，環境都幾岩自己，而且買新樓唔洗大執，可以慳番少少。」

買樓是不少人重大決定之一，首次置業的他，戰戰競競的找了相熟代理，做足功課，選定了心儀單位後，一切卻要「聽天由命」，「好彩（買樓次序）抽籤抽得好，算係最頭個50個。」

「難關難過關關過」，抽了好籤，卻未必揀到自己想要的單位，因進了售樓處，仍要與其他準買家「搶樓」，「發展商啲人係我面前，同我講『呢個要唔要，唔要畀下一個』。用咗大約30秒我就買咗呢個單位。好彩呢個係我目標的其中一個。講真如果我揀唔到，我寧願放棄機會。」

每次翻開樓市新聞，都會見到代理總說，買家擔心「遲買仲貴」而入市。而這30秒，也可能是Brian這輩子最緊張的時刻之一；皆因去年8月，樓價升至最高峰時，Milano仍吸引大批購買力，首輪發售328伙，合共累收逾7,300票，超額認購逾21倍，更即日沽出325伙，遲買，未必會貴，但一定「買唔番」。

Milano仍吸引大批購買力，首輪發售328伙，超額認購逾21倍。（資料圖片）

置業後遇中美貿易戰

「緊張」心情一浪接一浪。Brian與太太置業後，卻遇上中美貿易戰升溫，樓價更於去年底至今年初的短短5個月內跌了約10%，但他卻未有太大的擔心，「係人想減價先買樓，好似平時買嘢一樣，都有擔心買貴咗。不過有時好多嘢都估唔到，好似2003年沙士，又或者咩『大跌市』，有好多負資產呀，但呢啲係突發事，估唔到，最重要知道自己有幾多實力，心思慎密一啲。」

半世人被層樓「牽著鼻子走」？

目前他每月供款約1.8萬元，連同管理費及食飯等，約一半收入花費於單位上；另一半是家用、保險，以及車錢等。

家有了，半世人卻可能要被層樓「牽著鼻子走」，Brian坦言「係有少少嘢要放棄」，現在生活與置業前沒有太多的分別，「以前儲錢嗰筆變成供樓，供完樓都係屬於自己資產，是真正的居所，不怕佢跌，出去租的話（租金）都畀咁多。」

但供樓始終是一種責任，Brian寄語想置業的準買家，一定要認清自己的能力，了解當環境出現改變時，自己能否應付。他亦坦言，有家人支持也好重要，「家人除咗錢銀上，精神上都好重要，阿媽成日話：『懂得感恩就是幸福』，當環境唔能夠改變，我哋就要調整自己。一世人總都有啲願望，當自己能力唔夠時，就要放下心中一啲自尊。」

Brian新居位於元朗錦田北的PARK YOHO Milano，《香港01》與驗樓師賴達明「明哥」曾為單位進行驗樓，當中發現6大扣分位。

【驗樓】新地PARK YOHO Milano獲逾90分 但有2個瑕疵位不可不知