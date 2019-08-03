會計男做足七日自嘲「有錢無掟洗」　28歲輕鬆上車：買樓係取捨！

縱使樓價升幅有如火箭，令年青人怨聲載道，甚至索性放棄追逐「上車夢」，惟在大部分人眼中，一塊塊磚頭，仍然值得花上大半輩子去換取。 任職核數師的Vitus兩年前以年僅28歲之齡，斥近900萬買入啟德天寰兩房單位。他不願透露收入，僅稱兩夫婦月入「過10萬」。回想甫畢業便投身四大會計師行日以繼夜工作，直至凌晨3時下班，「一星期返足七日」是等閒事。 天寰近日收樓，Vitus終於迎來新居入伙，同時是漫長「供樓」生涯的開始，但他卻不認為這是一種負擔，「買樓係一種取捨，有人喜歡自由，想搵一份自己有興趣嘅工作；有人就想生活好少少，想要安穩嘅生活。」

28歲成功上車的Vitus形容，買樓係一種取捨，有人喜歡自由，有人就想要安穩生活。（資料圖片）

「做會計返工時間多，洗錢時間少！」Vitus打趣道。與一般「打工仔」相若，他與太太投身忙碌的職場生活，為了「一頭家」甘之如飴，「你想係香港得到一定人工，就要付出返相應時間，做醫生律師其實都係好忙，香港地就係咁。」

「買樓係一種取捨」

早在兩年前，Vitus與太太斥資約860萬元，購入啟德天寰一個兩房單位。他每月起碼將兩至三成以上人工用作儲蓄，經過一番職場上的拼搏，稍為慳儉便成功上車，脫離父母的護蔭。他形容：「買樓係一種取捨，有人喜歡自由，想搵一份自己有興趣嘅工作；有人就想生活好少少，想要安穩嘅生活。」

兩夫婦尚算高薪一族，他稱：「唔覺得供樓係一種負擔，最緊要知道自己負擔能力，如果你要求多多，又要住市區，又要近地鐵，畀好多規限自己，咁買樓咪好難囉。呢個年代政府造地少，又有內地人一齊爭，有錢都未必買到樓。」他直言，現時將薪金將三分之一用作供樓，成功上車，但亦勸籲不要將所有錢放在物業上，多餘的財產應花在其他地方。

Vitus回憶抽新樓的過程，稱發展商會製造「鬥快買樓」的氣氛，未計掂數的買家或容易做錯決定。（資料圖片）

抽新樓過程緊張 「鬥快買樓」

決心抽新樓的Vitus，對兩年前買樓的經歷記憶猶新，他形容當時氣氛非常緊張，未有準備的買家或容易做錯決定。當時他抵達售樓處後，要等待抽籤結果及排隊揀樓，「發展商會係現場播急促嘅音樂，有心搞到氣氛好緊張，令買家覺得唔睇就無，經紀亦會同你講唔買就無！」

由於現場同時有數個櫃枱處理買樓程序，他觀察若買家在櫃枱處猶豫許久，便會被後來的買家超前，仿佛有「鬥快買樓」的感覺。「買樓前一定要先計掂數，我認識部分業主未計掂數，身邊經紀又游說指一定可以借到錢上車，但最終先發現借唔哂，最終搞到『呢咁hea』上車，甚至撻訂收場。」

啟德不少新盤被詬病質素參差，Vitus花860萬元買下一個「安樂窩」，亦驗出不少執修位。（資料圖片）

啟德現樓近乎「豪宅」價 籲有能力就要入市

Vitus在買樓前做了不少「功課」，選定符合條件的市區新盤天寰，於2017年5月以呎價1.82萬元，「抽中」實用面積472呎的兩房單位。近日啟德新盤陸續入伙，市區盤開價昂貴，惟設施配套尚未完善，部分樓宇更被詬病質素參差，陳先生所住的單位收樓時亦被驗樓師指出多處執修位要跟進，包括露台現空心磚、油漆造工屬「公屋質素」等。

花逾「八球」買下一個「安樂窩」，但驗樓師給予的單位評分只有68分，但Vitus亦無悔自己的選擇，「作為消費者當然想收樓時已經令人完全滿意，不過都理解新樓總會有瑕疵、有問題，只要主要結構無問題，相信其餘地方都可以補救。」對比買入二手舊樓，他指出新樓一般有執修保養期，亦較少出現令人頭痛的維修問題。

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+ 3 + 2

啟德作為新一代核心區，交通方便兼有名校校網加持，短短兩年間樓價已飆升一大截，Vitus稱：「依家啟德新盤呎價愈開愈貴，當正自己係豪宅咁，兩年已經買樓當然會安心啲，不過有能力就唔好等樓價跌，有需要就買咗先！」

Vitus​新住所啟德天寰高層單位，6月收樓時由《香港01》與驗樓師賴達明（明哥）進行檢驗，當時被點出六大「扣分位」須跟進，立即點擊閱讀︰

【驗樓】860萬啟德天寰兩房 4項評分捧蛋 呢項僅屬「公屋質素」