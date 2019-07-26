【收樓惡夢】千萬買天寰仲要請假追執修　業主爆「執完又執」經過

辛苦儲錢一圓「上車夢」，收樓後理應開心構思如何裝飾新居。不過80後的Ken，前年斥近千萬元購入啟德新盤天寰2房單位，近日收樓以為可與未婚妻搬入「築愛巢」，豈料卻是一場「惡夢」的開始。 由今年5月收樓發現多達66個需要執修之處，到請假與管理處「斡旋」，以至近日「爆seed」︰「呢啲﹙執漏﹚就算我畀錢師傅搵人執，佢都幫我整唔到，因為無材料！」Ken帶着失望又無奈的心情，向記者娓娓道來，歷時近兩個月仍未完結的收樓實錄！

Ken於前年6月以約940萬元購入天寰高層H室一個2房單位。（羅君豪攝）

Ken於前年6月，以約940萬元購入天寰高層H室一個2房、實用面積474平方呎的單位。成功上車的他，滿心期待終於今年5月26日收樓，即日已找來驗樓師驗樓，希望盡早完成執修後搬到新居，豈料「人算不如天算」。

近千萬新樓 「驚現」66項執漏

收樓自然要「驗貨」，但驗樓師卻發現Ken的「小天地」，有多達66項需要修補的地方，包括客廳窗花有花痕、地板有裂紋、廚房櫃門有花痕等。據一手物業住宅銷售監管局的刊物，單位設有「欠妥之處的保養責任期」期限，若果出現一些並非由買家造成的問題，業主可於成交日期後的6個月內提交書面通知，而發展商也須盡快自費作出補救。

於是乎，在收到驗樓師手寫的驗樓報告後，Ken隨即於收樓當日通知發展商與業主的「中間人」——管理處，着對方安排承建商跟進。Ken憶述，管理處當時稱，執漏工作會於14日內完成。「佢開頭話14日，之後又話14個工作日！」

據他了解，由交報告當日至6月19日（收樓後第25天）的21個工作天，承建商確實到過單位執漏，但亦只是令需要處理的項目略略減少。「6月19號管理處同我講執修完，我約返之前幫我的驗樓師傅再返驗，發現仲有51樣嘢要整！」

收樓近2個月仍未執修完 管理處回覆：有700張單跟緊

心急執漏進度，Ken最後特意請假，於7月5日（收樓後第41天）與管理處職員及判頭到單位處理相關情況，對方亦「誠意十足」，帶同約6位裝修師傅到場，與Ken討論需要執修的地方。然而，據Ken描述，由於單位需要處理的問題之多，管理職員及判頭離開後，在場的師傅猶如「盲頭烏蠅」，「佢哋一人一句問我邊度要整。」

業主一一指出問題後，「惡夢」理應完結，可惜兩日後再上單位「驗收」，發現問題仍未解決，Ken只好繼續與管理處周旋，再次入紙要求執修，並追問完成工程的「死線」，怎料對方回覆說，由於仍有逾700張執修的申請，未能提供完成「執修」的日期。

據管理處稱，截至本月11日仍有約500多個執修申請要處理。（羅君豪攝）

記者於7月11日（收樓後47天）陪同Ken到單位視察，發現大門打開、露台的窗未有關上，但現場無留下任何維修工具。Ken估計，有工人曾到過單位進行第三次維修，但仍遺下不少問題，包括地腳線未裝回、有裂痕的地板未更換，以及執修完的牆身未重新髹油等。

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業主呻︰就算有錢都無材料整

同日，記者以「朋友」身份陪同Ken到管理處再次查詢工程的最新情況，亦要求職員即日與判頭再次到單位了解情況，惟對方卻說︰「今日Full Booking」，並稱目前有約500多個執修申請要處理。「我5月底已要交咗表，上星期（7月5日）又同你哋上過去，我無可能又向公司請假。」Ken反駁道。

職員即場致電承建商負責人，向對方提出多項質疑︰「牆身打咗針，你都要油番」、「後續你都要幫佢做埋」、「要再預約？但依家係你未執完喎！」、「是5月尾的單嚟，你跟一跟啦好嗎？」通話結束後，職員指會再聯絡業主，但未有明確表示何時跟進。到了傍晚Ken向管理處表示已安排傳媒採訪後，承辦商通知會於7月15日﹙收樓51天﹚完成執漏，翌日可取回鎖匙。

以為一天光晒，記者16日又收到Ken的電話，指承建商仍未處理地板的花痕及雲石的裂痕，投訴道︰「整體嚟講，其實全部只有佢先可以維修到嘅嘢，佢都無幫我整，例如地腳線、地板、雲石、洗衣機門同玻璃。呢啲就算我畀錢師傅搵人執，佢都幫我整唔到，因為無材料！」

發展商：非常重視樓宇質素

記者就Ken的個案，向天寰的發展商建灝地產查詢。建灝於7月19日回應指，非常重視樓宇質素，目前交樓及執修之高峰期，就承建商為個別單位進行之工程造成有所遺漏或不完善之處，對此非常關注，已即時責成項目承建商顯利工程有限公司，按照所有已收樓之業主所提交的執，漏清單進行修繕，交付予業主。

建灝又稱，根據紀錄顯示，發展商先後在5月至7月中陸續收到該單位牽涉不同項目之執修清單，最近期收到的新執修清單於7月中發出。發展商以積極態度回應，責成承建商加緊處理，以最近收到的執修清單為例，涉及的5個項目已於兩個工作天內完成修繕，已聯絡業主於下周（即今個星期）驗收。

同時，又解釋指，就一般情況而言，除部份項目需要承建商重新訂購物料及於物料運抵後才可儘快安排進行修繕外，在收到相關的執修清單後，均會第一時間聯絡承建商跟進並於14個工作天內完成可以即時處理的部分。而Ken的個案，浴室水龍頭仍須待運抵後才可安排更換，料可於本月內完成。

業主：或入稟小額錢債審裁處

事件已經拖延了近兩個月，KEN本來打算7月初為單位裝修，之後與未婚妻搬入。目前單位的地腳線仍有崩口、地板有裂痕、雲石有崩口、洗衣機門板以及客廳玻璃仍有花痕。

他於本月17日再次收到管理處電話，說已經將以上問題執修好，但由於目前不在香港，要待回港後抽空上門才可知悉是否完成。對於發展商稱「先後在5月至7月中陸續收到該單位牽涉不同項目之執修清單」，他直斥︰「真係好過份；由5月26號起，都係嗰啲執修項目。」

目前他打算入稟追討損失，「我真係唔知可以點做，佢拖咗我太耐，我諗我會開始裝修，之後可能去小額錢債庭入稟，要求賠返我自己搵人維修的費用同租金賠償。」經過今次事件，他說，「如果呢個發展商再喺香港起新樓，我一定唔會﹙再﹚買。」

天寰發展商建灝地產為「地產初哥」，近日活躍本港樓市，不足3年時間連取3幅住宅用地。﹙資料圖片﹚

「針織大王」家族涉足地產

翻查資料，令Ken谷氣的發展商是建灝地產。這家「地產初哥」前身為「K&K Property」，是「針織大王」、Bossini家族已故創辦人羅定邦孫子羅建一，與其父親羅家駒於2013年由新加坡回港成立。加入地產發展商行列後，不足3年時間連取3幅住宅用地，總投資額逾100億元，主打本土市場。

目前公司有旗下擁有5個項目，包括由12幢洋房組成、位於西貢的「The Capri」；由13幢洋房組成、位於大埔的「皇御山」；位於屯門的「18逸品」，以及啟德「天寰」；至於赤柱黃麻角道住宅用地，預計2021年落成，當時管理層稱考慮以現樓發售，售價將參考山頂南區新盤。

【01驗樓 】

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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