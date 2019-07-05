【抽定唔抽】百威亞太解構　從估值和前景睇清「啤酒股王」

「巨無霸」新股百威亞太（1876）今日起至下周四（11日）公開招股，招股價介乎40元至47元，每手100股，入場費4747.36元，集資最多764.47億元，是香港近9年集資額最龐大新股，料7月19日正式掛牌。 百威亞太旗下擁百威（Budweiser），福佳（Hoegaarden），時代（Stella Artois）等50個啤酒品牌，佔據啤酒市場半壁江山，在中國、澳洲、韓國啤酒銷售額均排行第一，可算啤酒股的股王。炒新股講供求，但投資者入飛前，還是宜先了解公司的背景、估值和市場前景。

母公司驚天大收購

百威亞太由全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）分拆出來。為何要將亞太業務分拆上市？就要追溯到2016年10月，百威英博花了千億美元收購全球第二大啤酒廠商薩博米勒（SABMiller PLC），這單啤酒行業的驚天大收購，令百威佔據了全球3分1的啤酒市場，但同時也令公司債台高築，百威亞太來港上市，讓百威英博取得數百億元資金，減輕母公司債務壓力。

據招股文件，百威亞太計劃發售16.27億股新股，其中5%作公開發售，較一般新股為少，招股價介乎40元至47元計，集資額達650.6億至764.47億元。公司集資額龐大，罕有地未引入基石投資者，惟市場消息指，佔95%的國際配售反應理想，不少機構客戶願意大手入飛。

集團首席執行官楊克早前在招股記者會指，公司知名度高，有領先品牌地位，相信能吸引投資者。（余俊亮攝）

毛利率、純利率勝青島和潤啤

不過，抽新股前先回到關鍵問題，這隻新股值得抽嗎？從估值去看，假設超額配股權未獲行使，視乎招股價，公司上市時市值約為4,239.81億至4,981.78億元，以去年盈利14.09億美元（折合約110億港元）計，市盈率（PE）約38.5倍至45.3倍，與在港上市的同業青島啤酒（0168）相若，但就遠低於華潤啤酒（0291）的逾百倍市盈率。

據彭博資料，青啤今年預測市盈率34.2倍，潤啤為53.7倍，將可追貼百威，但如果比較純利率和毛利率（見下圖），相信仍有一段距離要追。

表：百威亞太與同業比較（資料來源：彭博）

內地市場份額排第三 高端市埸第一

從市場去看，百威亞太是亞太區最大啤酒公司，生產和銷售超過50個啤酒品牌，如百威（Budweiser）﹑時代（Stella Artois）﹑福佳（Hoegaarden）等跨地區啤酒品牌，亦有地區性品牌如哈爾濱啤酒，就算未飲過也可能聽過，而公司為搶攻內地市場，旗下品牌都設有中文名。

公司委託GlobalData統計，中國市場佔全球消費量嘅25%。去年中國啤酒市場消費量高達488億升，人均消費量約為35升，低於美國的74升和南美市場逾60升，這可能反映中國人的飲酒偏好稍不同，亦可能反映市場的增長潛力。

調查顯示，去年中國市場當中，華潤啤酒的雪花啤酒的市場份額排行第一，市佔率達23.2%，第二是青島啤酒佔16.4%，百威佔16.2%緊隨其後。燕京和嘉士伯的市佔則為8.5%和6.1%，按年都錄得下跌，反映行業集中度正在提升，龍頭啤酒股更加受惠。

但以高端和超高端市場計，百威就佔據絕對市場份額，市佔率高達46.6%，排第二的青島只佔14.4%，之後是雪花佔11%。如果中國啤酒市場進一步走向高端化，早早成功佈局的百威亞太便有絕對優勢，相反，如消費者不願意支付較高價錢買啤酒，那百威盈利增長的空間就收窄。

除中國市場之外，百威亞太在澳洲、韓國等國家的銷售額也是位列第一，相比潤啤和青啤則專注在中國市場。

百威亞太擁超過50個啤酒品牌，走高端和超高端路線，在中國、澳洲和韓國的銷售額佔據第一。（余俊亮攝）

張智威：百威亞太首兩日可升一成

市場認為百威亞太的估值貴，信誠證券聯席董事張智威認為，該股「貴得有道理」，因其母公司是全球最大啤酒公司，毛利率逾五成，遠超同業，且由於股份市值大，若成交配合下，百威很大機會可以進入MSCI指數成份股，以及成為恒指新貴，值得散戶認購。

他預料，該股上市首兩日會有一成升幅，建議中籤的散戶可先沽一半，另一半作中線部署，「炒埋入成份股嗰轉」。但認為不會似中煙（6055）那樣癲升，因市值逾千億很難漲一倍，「賺兩成就算，好難再搏」。

林嘉麒：分銷公司估值應有折讓

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦指，不要對這新股期望太高，因集資規模較大，市場資金亦不充裕，料上市升幅約在一成至一成半左右。上升水位不多下，建議散戶只以現金和「人頭策略」認購，料一人一手機會仍高。

他指，百威亞太有多品牌和銷量優勢，加上同類公司股價表現良好，上市時希望有進取的高估值是可以理解，但他不同意該股的估值應較同業青島和潤啤為高，認為該股只是借母公司品牌做分銷，「應當分銷公司去睇」，相比青島和潤啤做自家品牌，要有估值折讓。