【零售淡風】民生消費股輪住盈警　沈大師籲避開：勿向難度挑戰

雖然時值7月炎熱夏日，但香港零售業卻吹起「淡風」！政府剛公布的5月零售指數已連跌4個月，較1月119.3相比，累跌17%。大氣候轉差，本港零售股亦「排住隊」發盈警，包括卓悅（0653）、永旺（0984）、佐丹奴（0709）等，而莎莎（0178）、周大福（1929）及六福（0590）等則透露今年同店銷售額下跌一成或以上，事件均說明香港零售業已轉勢。 人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈認為，現時整個大環境不景氣，相信零售數據會繼續差下去，預料很多零售及民生經濟相關的股份會將從高位下滑。即使有個股可倖免，他亦呼籲投資者不要向難度挑戰，任何零售股都不宜沾手！

依重自由行的莎莎指出，4至6月港澳市場同店銷售跌15%。（資料圖片）

政府公布的零售指數連跌4個月，以5月的數據對比1月來計，累跌17%至99.2，反映零售銷情轉差。香港零售管理協會早前更警告，受近日大型遊行活動影響，協會會員預計生意將大受影響，若情況持續，協會擬修訂全年零售額預測，由低單位數增長，降至雙位數負增長。

所謂「冰封三尺，非一日之寒」，近月政府修訂《逃犯條例》引發的示威活動，可能只是壓倒駱駝的最後一根稻草，其實中美貿易戰影響漸現，拖累自由行來港消費意欲，也是主因之一。

近日政府修訂《逃犯條例》引發的示威活動，令本港零售業前景帶來陰霾。（羅君豪攝）

自由行相關股︰勢成重災區

中美貿易戰愈演愈烈，內地次季GDP增長僅6.2%，屬27年來增速最低。中國經濟受壓，削弱市民消費能力，生意依賴自由行消費的港企生意明顯回落。就好像莎莎指4至6月港澳市場同店銷售跌15%，而同業卓悅（0653）更發出盈警，預料中期業績盈轉虧，拖累兩間公司最近3個月股價分別跌17%及18%。

至於SOGO母企利福國際（1212）及I.T.（0999）股價亦呈現下滑趨勢，分別下跌20%及18%。訊匯證券行政總裁沈振盈表示，現時整個大環境不景氣，這類依賴自由行來港消費的股份，將首當其衝下跌，在中國經濟增長放緩之下，未來難言有起色。

周大福近3個月股價升跌不大，最近1個月卻升8%，但專家認為現時不宜追入。（資料圖片）

金飾股︰長遠難言樂觀

另外， 奢侈品的表現亦不容樂觀。今年首5個月珠寶首飾、鐘錶及名牌禮物銷售數字按年跌4.4%，成零售重災區。周大福（1929）及六福（0590）等透露今年次季同店銷售額下跌11%及10%。不過，近期金價上升，又會否令一眾金飾股成為資金避風塘，其中周大福最近1個月就升了9%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，金價上升對金飾股會有好處，「每間金飾股都有自己的存貨，如果金價上升，對公司盈利都有幫助，所以最近周大福的股價都炒上。但其實夏天不是婚嫁的高峰期，所以金飾股暫時只有炒金價升跌的波幅，如果零售未如理想，長遠未算十分樂觀。」



沈大師又指，周大福會為金價做對沖，金價升可以令公司賺買賣差價，但公司主要賺取每件金飾的手工費，所以金價抽升對金飾店盈利不會有太大幫助。同時其他金飾股一樣「冇運行」，就好像六福及周生生（0116）近3個月分別跌13%及11%，而英皇鐘錶（0887）近3個月的股價下跌20%，「可能有基金為求散貨，暫時性推高股價，但散戶好難知基金想點，所以千萬不要追。」

沈大師指，現時不要買入任何零售股。（余俊亮攝）

本地餐飯股︰難獨善其身

傳統智慧，經濟差都要食飯，然則餐飲股又是否較佳的「避難所」？其實，這個板塊表現兩極。除了大家樂（0341）自身業績造好之外，股價3個月累升33%，其他餐飲股均見頹勢，好像大快活（0052）全年盈利倒退17%及翠華（1314）全年盈利跌94%，引致3個月股價分別下跌5%及29%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑則表示，「其實大家樂現價已經突圍咗，近期來說已經到頂，現位置對散戶沒太大吸引力。」沈大師亦指，現時都不宜高追大家樂，「其實你重看大家樂業績，就會看到他們的盈利增幅正在下滑，而且今年大環境不同，就算今日你還可以出街食，但經濟再差，就不會出去食，所以未來好難有餐飲股可以獨善其身。」

大家樂成近期飲食股之中，股價較為「標青」的一隻。（資料圖片）

專家總結︰無謂刻意向難度挑戰

雖然零售股疲弱，但個別民生消費類零售股仍有支持，好像OK便利店母企利亞零售（0831）全年純利1.83億元升21.9%，近3個月股價沒有升跌，而日本城母企國際家居零售（1373）受惠半年純利升24%至4,883萬元，帶挈股價升7%。

不過，李偉傑亦不看好香港零售，「貿易戰正在『打緊』，暫時都不應該考慮買零售股，因為估計7月零售數字更差，不排除要到第4季才慢慢回升。」

沈大師提到，內地經濟增長放緩之下，加上香港經濟總體環境不理想，以及近期的政治活動，所以現時千萬別沾手零售股，更加不要打算「撈底」，「既然整個大環境都不好，你無謂刻意向難度挑戰。」沈大師續指，即使個別零售股份可能仍有升幅，但在大趨勢之下，相信整個經濟環境會繼續轉差，包括民生相關類股份未能幸免，「受到中美貿易戰影響，更加不知道什麼時候會解決，所以今年經濟會好差，到整個經濟的消費力下降，民生類零售遲早會受影響，然後到租戶承租能力下降，領展（0823）等收租股將受影響。」