【專訪】逃犯條例觸發香港「大時代」　David Webb警告風險正升溫

財經網站編輯、獨立股評人David Webb以維權投資者見聞於股市，但逃犯條例修訂卻一石激起千層浪，令香港社會近日上演「大時代」，他亦「撈過界」不時於其網頁評論時政，由早前撰文呼籲「沽空」林鄭，給予零蚊的目標價；到近日揚言將在香港經濟日報集團﹙0423﹚股東會上要求發表「藤條教仔論」的石鏡泉辭任。

由評論股市，轉到評論社會事件，David Webb接受《香港01》電話訪問，分享他對「大時代」的看法，從「藤​條打仔論」到香港前景，再到特首林鄭月娥，逐一點評。

石鏡泉「藤條教仔論」引然社會反彈，他近日就言論道歉，並辭任《香港經濟日報》副社長等職務。﹙資料圖片﹚

評「藤​條打仔論」︰道歉已太遲

擁有香港經濟日報集團逾6%股權的David Webb，於其網頁自爆，周一﹙22日﹚已向經濟日報「預告」，將在公司周五舉行的股東會上「逼宮」，要求石鏡泉辭任。豈料，股東會未開，石鏡泉已於周二辭去集團執行董事及《香港經濟日報》副社長的職務。

是否感覺自己「維權」成功？Webb稱，不清楚當中發生什麼事，最好問一問管理層及石鏡泉，因不只是他一人要求對方辭任。他認為，石辭任後，問題已從公司分離，而經濟日報編輯部亦在網頁發表聲明，重申這不是其報紙的價值觀，公司料可繼續向前，保住聲譽。

就「逼宮」決定，Webb解釋道，石鏡泉的言論不能接受，不知道他是否曾被父母打過，也不知道他是否有小朋友，及打過他們，但這絕不是當今的規訓﹙modern discipline﹚，這是虐兒。Webb認為，石早前發表的言論，公開籲其他人打人，已違反《公安條例》 第26條。雖然石已道歉，但太遲，無法扭轉已造成的傷害。「石言論合理可能的後果就是煽惑他人做事﹙打人﹚，當然他不是唯一發表類似言論的人，但也是其中一位，因此我認為他應該被起訴。」

David Webb認為，投資者面對的風險正升溫，倘一國兩制、獨立關稅區地位受損，勢破壞香港經濟。

評言論自由︰每人都可合法地辯論

Webb認為，在香港每個人也有言論自由，但也受到法律規範，在石鏡泉的例子，言論顯然已「越界」，撤回及道歉顯然並不能免除法律責任。

Webb續稱，香港其中一個優勢是言論自由，只要大家都守法。「每個人都可以自由地辯論，但絕不能鼓吹暴力，如果有人對逃犯修例、法律協助法例、一國兩制等有不同看法，無論你是什麼立場，都可以自由討論。」

評香港前景︰風險正在升溫

他認為香港前景取決於政府，以至北京下一步如何走，但當局至今未有承認逃犯條例修訂是錯，僅稱公眾並不了解條例，因而亦無正式撤回，「政府宣告條例實際上已死，但並無『埋葬』它。」

Webb續指，條例需要恰當的「埋葬」，因為這一開初已是錯，會破壞一國兩制——中港兩地司法制度的防火牆，而和解的方法，就是撤回條例，成立獨立調查委員會，同時重啟普選的討論，「任何由普選產生的特首，當初都不會提出這個方案，因為這形同政治自殺！這才是問題的根源！」

對投資者而言，Webb認為，現存最大的風險是如果中央政府「打壓」﹙crack down﹚兼「撕毀」﹙tear up﹚ 基本法，同時外國政府不承認香港的獨立關稅區地位，將對香港經濟帶來破壞，「如果中央決定不再維持一國兩制模式，我們認識的香港制度將完結。這個風險正在升溫，由10%機會率升至20%，但如果北京認清保持香港系統的重要性，則可望降低風險，這全取決於北京。」

David Webb形容，林鄭月娥現階段已「停牌」。﹙資料圖片﹚

評特首林鄭月娥︰已「停牌」

David Webb 上月初曾發表網誌指，如果行政長官林鄭月娥是隻股票，將建議大家「沽空」，目標價是「零」，並形容為「Carrie trade」。他當時指，林鄭已失去公眾信任，她的5年任期在2022年6月底完結，相信連任無望。

Webb重申看法，又形容指林鄭月娥目前已「停牌」，但將其「除牌」也不會解決到問題，「她當初提出修例，已犯下十分愚蠢的錯誤，但簡單找人取代她，不會解決當前問題，正如示威者早已放棄這要求，真正的議題是普選。」