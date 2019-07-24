石鏡泉辭任　David Webb自爆早通知經濟日報　周五股東會將逼宮　

現年71歲的《香港經濟日報》副社長石鏡泉上周六（20日）在「守護香港」集會發言，稱市民應效法元朗及深水埗居民，用藤條及水喉通「教仔」，引起社會強烈反彈。香港經濟日報集團（0423）周二（23日）晚上發表公告指，石已向董事會提出辭任執行董事及經濟日報副社長，獲董事會批准並即時生效。

Webb籲另一股東港大齊「逼宮」

石鏡泉辭任，背後有份「發功」的可能是獨立股評人、擁有經濟日報逾6%股權的David Webb。他在其網頁中透露，於周一晚已通知經濟日報，自己將會在該公司周五﹙26日﹚舉行的股東會上，要求石鏡泉離任，並希望擁有經濟日報10%權益的香港大學同意。豈料，未到周五，石鏡泉已辭任。

建制派人士上周六發起「守護香港」撐警集會，石鏡泉亦有出席，他批評近日反修例示威者的衝擊行為，更稱要向元朗鄉親、深水埗街坊學習，可用藤條及水喉通「教仔」。石鏡泉隨後為撤回「藤條教仔論」，並發道歉聲明，表示「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，向社會、同事作出最真誠道歉」。不過，Webb認為，道歉行動對於周日在元朗被白衣人打傷的市民而言已「太遲」。

Webb又指，煽惑他人行使暴力，致有人受傷為違法行為，已觸犯公安條例第26條，認為石鏡泉應被起訴﹙He should be prosecuted.﹚ 。

香港經濟日報集團今早開報1.64元，升1.2%。