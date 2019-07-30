零售下滑引連鎖反應　收租股或成重災區　專家：示威僅心理影響

政府公布的零售數字已連跌4個月，反映零售市道轉吹淡風，拖累一眾零售股不斷下滑。連鎖反應下，與其息息相關的收租股，恐成下一個重災區。事實上，一眾收租股如太地（1972）、領展（0823）等大型收租股均經歷重創，單是周一已分別跌3.6%及2.7%，領展更連跌6日，累積下滑5%。而九倉置業（1997）單日更跌近半成至48.4元，成單日跌幅最大的藍籌股。 有專家認為，近日香港不斷發生示威遊行，的確為零售業帶來心理影響，影響收租股的租金收入。不過歸根究底，短期仍看淡收租股是因為零售市道積弱。或許待美國正式減息，才令一眾收租股重回勇態，又相信與示威遊行不太相關，而且旗下物業與民生經濟較相關的領展長遠仍具投資價值，短期可在88至90元見支持位。

太古廣場成日遊行人士的「熱點」。（資料圖片）

內憂外患夾擊 一眾收租股回軟

中美貿易戰陰霾下，從中國第二季GDP數據來看，拖累中國經濟增長速度至6.2%。財政司司長陳茂波於周日（28日）在網誌更表示，外圍影響所及，香港出口疲弱，出口貨值已連跌8個月，加上訪港旅客人次在6月份增幅已放緩到8.5%。他又說，本地居民的消費意欲明顯減弱，本港零售銷售貨量跌幅由首季的1.6%，擴大到4至5月份的3.3%。多重因素下，香港的經濟增長速度由去年首季的約4.6%逐季拾級而下，至今年首季僅增長0.6%，是近10來最差的季度。

與此同時，因近月政府修訂《逃犯條例》引發的示威活動，或多或少影響到香港零售業的生意額。香港品牌發展局主席黃家和認為，本港近月的示威活動亦影響到訪港遊客人數及其消費意欲，「下半年唔太樂觀，照目前情況，（示威活動）會持續多一段時間，6月的跌幅會擴大，全年將會出現雙位數字跌幅！」

經濟可謂一環扣一環，在內憂外患之下，零售商生意不佳之際，一眾收租股走弱。其中好像希慎（0014）、新地（0016）、新世界（0017）、鷹君（0041）、信置（0083）、恒隆地產（0101）、太地、九倉置業等具有收租成份股票自香港於6月9日百萬人遊行後皆下滑，而置富（0778）、領展、冠君（2778）等房託亦一樣受挫（見圖）。

彭偉新：兩者息息相關 零售差自然令收租股下滑

京華山一研究部主管彭偉新指，零售業與收租股兩者息息相關。因為現在收租的企業都是依靠與零售業做一個的分賬利潤，所以零售業下降，分賬的利潤自然減少，對收租股的收入絕對有影響。他認為，現時大環境存仍不明朗，所以有機會出現續租但減租的情況。

彭偉新續稱，因為受近期的示威活動影響，太古廣場、ICF等遊客商場是影響比較大。他認為，市民短期外出消費意慾下降，如果有多餘錢可以選擇先儲起來，留待日後經濟環境改善用。他指，現時市民外出消費意慾下降的影響將會慢慢浮現。他強調，影響收租股的因素不單單是因爲示威活動，更是因為現時市民的消費信心下跌。

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑則表示，近期一連串示威活動的確為香港的零售業帶來心理影響，特別是持有大量港島物業的收租股（如希慎及太地等）將會面臨更大心理影響，皆因市民出街消費都會留意該區會否有示威活動，而港島經常出現示威活動，對商場的生意額影響最大，同樣拖累收租股的收入。

李偉傑相信短期收租股續看淡，但長遠可轉好。（資料圖片）

李偉傑：看好領展在88至90元有支持

不過，示威遊行只是一個導火線，李偉傑續指，收租股的走勢最主要是看現時零售市道，直言現時外圍經濟不明朗，令自由行及港人消費意欲減低，引致零售數據過去幾個月持續疲弱，零售差自然會影響收租股，現階段這個板塊暫時不會有大幅反彈，短期將繼續看淡。

李偉傑卻看好收租股長遠表現，主要因為美國有很大機會今年減息，有利物業資產增值，增加收租股加租的叫價能力。他又特別提到領展，雖然最近股價出現一些波動，但由於旗下商場主要是民生相關類商舖，受示威影響較細，相信心理因素會更快消除。由於旗下物業優質，如果投資者作長期投資，仍具有投資價值，相信在88至90元會有所支持。但要視乎零售數據何時回勇，才可斷定領展股價會否重回升軌。