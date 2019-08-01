【投資攻略】聯儲局再減息預期降溫　地產股及高息股不再吸引？

美國聯儲局減息0.25厘，但主席鮑威爾稱今次減息是經濟周期中的調整，與開啟漫長的減息周期不同，鷹派言論遜市場預期。 原本熱炒減息的受惠板塊，包括地產股和高息股，紛紛隨市下跌，今年強勢的領展（0823）股價更現9連跌，新地（0016）今跌幅亦逾4%，表現跑輸大市。展望未來，投資者有甚麼需要留意？

聯儲局再減息兩次機會降

聯儲局今次減息，早在投資者預期之內，因此市場人士更關注往後息口走勢。利率期貨原本反映市場預期今年內會減息3次，美國會進入減息周期。不過，聯儲局議息及鮑維爾記者會後，投資者對未來息口走勢態度有改變。利率期貨最新顯示，9月再減息機會率降至僅5成，而年內再減息兩次的機會率已降至約4成。

美國國債方面，2年期國債孳息曾飆至三周高；被視為指標的10年期國債孳息率，反映市場對減息的預期降溫。

聯儲局主席鮑威爾的言論，讓投資者對當局再減息機會減低，促使債價下跌，債息上揚。（視覺中國）

地產股捱沽

因美國減息，本港加息壓力亦可望消除，令供樓人士負擔減輕，發展商舉債發展的成本亦可望減低，投資者早前偷步炒作地產股。但隨著減息預期降溫，近期弱勢的地產股今進一步捱沽。

地產股今日全線下跌，新地（0016）急跌4.1%、長實（1113）跌3.6%，信置（0083）跌2.5%，恒地（0012）跌1.1%，新世界（0017）跌0.9%。

高息股、房託吸引力下降

減息預期不再，債息回升，以股息作招徠的高息股及房托（REITS）吸引力也相對下降。今年以來股價升不停的領展（0823），由上月初高位99.8元累計回落一成，今跌1%，報90.45元，股價9連跌，是2008年金融海嘯以來首次，但其實現價股息率仍只得3厘。

另外，市場憂慮部分公用股盈利跌，派息水平未必可以維持。剛公布業績的電能（0006）中期盈利跌8%，中期息維持77仙，若全年派息一致，現價股息率近5厘，是公用股中最高，但今股價仍受壓，跌1.9%。

港燈（2638）雖大減派息兩成，幸好公司早讓市場有充分預期，股價今續微升0.4%。至於港鐵（0066）和中電（0002）已分別發出盈警，且股價早已炒高，現價股息率分別只得2.4厘和3.6厘，吸引力有限。

領展股價9連跌，有股評人就建議買其他房托。（資料圖片）

李偉傑看好內地房托 連敬涵料所有板塊下跌

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，美國經濟數據不弱，並非展開減息周期是可以理解，認為大市只是借機下跌，長遠而言，減息對市場氣氛屬正面樂觀，收息股長遠可受惠。他指，近期房托類股份不受歡迎，主要因本港社會問題困擾，建議可留意內地房托基金如越秀房托（0405）和匯賢產業（87001），既可受惠減息元素，亦免受香港經濟和民生影響。

不過，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵指，恒指由今年低位26000點彈升至29000點，減息為主要原因之一。但今次減息僅0.25厘，又表明非減息周期開始，與市場預期有很大落差，認為未來「所有板塊都有機會跌返」，並以息口走勢敏感的地產股首當其衝，投資者宜小心留意。

他補充，中美貿易局勢仍然不明朗，除美國之外，香港等其他地方經濟都有可能愈來愈差，認為現時「無乜主題好炒。係味應該向下炒？」他指，待8月業績期過後，股市續下跌的機會很大。