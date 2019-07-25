【投資攻略】友邦強勢破頂　保險股究竟如何估值？

友邦保險（1299）股價近月屢創新高，上周五（19日）以全日最高位88.5元收市，再創歷史新高，市值近1.07萬億元。年初至今，友邦最多累升36%，大幅跑贏恒指同期升11%。 友邦業績將於下月23日發放，投資者如果入市，宜先做定功課，了解如何為保險股估值，下文將逐一解釋分析保險股的常用指標，包括新業務價值、年度化新保費收入、新業務價值利潤率和內涵值等等，分析保險股便不用再「盲舂舂」。

市盈率市賬率估值可能失真

友邦今年以來升勢不絕，市值衝破萬億大關，現價市盈率（PE）高逾40倍，市賬率（PB）亦約3.4倍，估值令人卻步，但其實這種傳統的估值方式，未必適合用於保險股。

保險行業性質獨特，運作模式與一般銷售貨品或服務的企業不同，保險公司以收取保費向顧客出售保單，然後在特定條件下向受保人賠償，而收取了的保費，並非簡單存放在銀行，保險公司會投資於股票或債券等，以獲取額外回報。

由於保單的生命周期可能極長，保費又逐年攤分，單以該年入賬純利，或以市盈率（PE）去計算，未必可反映公司的實際經營情況。而以市賬率（PB）考慮公司的淨資產，亦可能忽略了保單未來創造現金流的能力。

那麼，分析保險公司究竟應該看甚麼指標？如果有看過保險股的業績報告，公司往往會突出以下幾項數據。

指標一、新業務價值

舊保單如果獲客戶續保，固然會持續增加利潤，但投資者若要關注保險公司每年有多少新生意，就可以參考業績中的「新業務價值」（Value Of New Business，VONB），意指新保單在未來可產生的稅後利潤，扣除支持這些新業務所需的準備金的價值，簡單來說就是新保單的潛在利潤。

指標二、年化保費收入

另一項指標是「年化保費收入」，假設客戶每個月交保費2,000元，保險公司收取首2個月保費後，就會預設客戶會整年繳費，該客戶的年化保費收入就是24,000元，說到收入當然是愈高愈好。

指標三、新業務價值利潤率

至於「新業務價值利潤率」（VONB Margin），則是新保單的潛在利潤（新業務價值），除以年化保費收入的百分比。延續上述例子，如客人為其保單年供24,000元，而保險公司扣除準備金後的新保單潛在利潤為12,000元，那新保單的邊際利潤率就是50%。

以友邦為例，截至3月止首季，新業務價值按年升18%，至11.69億美元，季度計創新高；年化新保費升11%，至18.27億美元；新業務價值利潤率升3.7個百分點，至60%。

截至3月止首季，友邦新業務價值按年升18%，至11.69億美元，季度計創新高。（路透社）

指標四、償付能力充足率

另外，由於保險公司每賣出一張新保單，都要預留資金去應付客戶索償或退保，要知道保險公司是否有財力賠償，便可參考「償付能力充足率」，這比率反映保險公司的賠付能力，比率愈高，保險公司理論上愈穩陣。

根據《香港保險公司條例》，假如「償付能力充足率」低於150%，保監局將禁止該保險公司繼續銷售新保單。友邦去年償付能力充足率為421%，但這只代表高出條例規定償付準備金的水平，而非有賠償4次保額的能力。

指標五、內涵價值計算估值

相比以PE和PB估值，以「內涵值」（Embedded Value，EV）去衡量保險股的價值和盈利能力則更為準確，這數值是由「調整後資產淨值」和「有效業務價值」相加而成，部分保險股的業績會將這指標稱為內涵價值、內含價值等。

一般資產淨值是由總資產減去總負債，而保險公司所謂「調整後資產淨值」，是由總資產減去保單準備金及其他負債。若簡單解釋「有效業務價值」，即是保險公司已生效保單的價值，扣除預留作索償或退保資金的成本。

當保險公司的內涵值持續上升，即代表其資產規模增加，或其業務擴展的速度理想。再進一步，要分析該保險股是否抵買，或估值是否昂貴，則可比較「股價對內涵值比率」（P/EV），如果股價增速遠高於內涵值，即代表估值變得昂貴，這時便要衡量其業務表現是否能足夠支撐到高估值了。

美國資本集團85元增持 大行看好目標價睇95元

了解各項指標後，友邦又是否值得買入？滙豐研究近日發表報告，料友邦上半年新業務價值按年升16%；年化保費升11%，新業務價值利潤率再擴大2.7個百分點，內涵價值亦將按年增長7%，維持友邦「買入」投資評級，目標價由94元升至95元。

此外，有機構近日亦大手買入友邦，認同估值合理。港交所權益披露顯示，美國資本集團（The Capital Group Companies, Inc.）於7月15日以每股平均價85.4354港元，增持399.28萬股友邦，涉資約3.41億港元。增持後，美國資本集團的最新持股數目為10.91億股，持股比例由8.99%升至9.03%。以現價計，該集團手持的股份市值約1,000億港元。

岑智勇：內地開放市場及美國減息利好保險業

泓瑞源金融證券持牌負責人岑智勇指，市場期望中美貿易戰重啟談判，內地可能進一步開放保險行業，友邦是受惠股之一，加上憧憬今年業績有增長，以及美國月內很可能減息，令保險行業資金成本下降，刺激股價屢破頂。至於保誠因成交稀疏，「市場無乜人留意」，故估值不如友邦高。

他說，投資者選取保險股時，除留意相關股份披露新增保單價值（新業務價值）等數據，亦要留意其盈利來源，舉例友邦多靠保費收入帶動，但內險股不少收益則來自投資收入。他指，自己傾向友邦多於內險股，因其業務非依靠單一市場，有助分散風險。

他指，友邦現價估值的確昂貴，但認為投資者仍可考慮買入，短期試探目標價最高95元，以82.7元為止蝕位，跌穿6月份上升缺口77.5元就「全面撤退」。