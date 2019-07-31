【投資攻略】港股成交萎縮　港交所股價下沉壓力增

港交所（0388）股價近期受社會局勢、科創板競爭、百威亞太擱置上市等一系列消息影響，股價月初升破280元後，及後便無以為繼。港交所周二（30日）升0.5%，收報266.4元，受制10天平均線。 近期港股交投水靜鵝飛，連港交所行政總裁李小加也指要研究分析。有專家則指，目前社會氣候直表接影響市投資者情緒。在本港前景不清晰，大家對股市沒有任何憧憬，加上經濟有下行趨勢，投資者信心難免受影響。若市況維持到8月依然反覆，料港交所股價難有起色。

7月港股淡靜 兩日全日成交不足600億元

中美貿易局勢不穩，加上本港社會事件的內憂外患影響下，港股近月交投持續淡靜。綜觀7月港股成交額，有4分之3的交易日子的成交額不足700億元，其中兩日成交額更跌穿600億元，僅得約560及590億元。而四至六月的日均成交額，亦較去年同期分別跌4%、7%和24%。

交投淡靜對港交所影響究竟多大，據港交所今年首季業績，收入及其他收益為42.88億元，若分項不計及投資收益或上市費收益，「交易後業務」分部佔11.03億元，其次是「現貨」收入佔6.75億元，「股本證券及金融衍生產品」佔6.49億元，三項與大市成交密切相關的分項共佔24.27億元，即整體收入近六成。

百威煞停上市 新股市場淡靜

去年，因來港上市公司數目增加，港交所名列IPO集資額的全球榜首，10年內第六度稱冠，帶動上市費亦創下歷史新高。不過，原定在今年7月19日上市，擬集資760多億元並有望成為全球新股集資王的百威亞太，臨門煞停上市計劃。原來熱鬧的上市新股市場轉趨淡靜，上市公司數目寥寥可數。

統計百威亞太7月13日宣布煞停上市後，7月16日有6隻新股如期上市，其後兩星期則只有晉商銀行（1073）在內的3隻新股上市，非常淡靜，可能要待正醞釀來港第二上市的阿里巴巴正式落實，才可重新激活目前一片死寂的新股市場。

百威亞太宣布煞停上市後，新股市場淡靜。（余俊亮攝）

科創板「吸水」？

不過，上市費佔港交所去年收益其實不足一成，影響港交所收入及盈利較多的仍是港股交投，近日港股交投轉弱，有意見認為與上交所科創板在7月22日開板有關。科創板首批25家上市公司一周平均升幅140%，炒風熾熱，一周累計成交達1,428億元人民幣，相當於滬深兩市約8%的成交量，市場認為會削弱北水南下意欲，令港股近日成交萎縮。

李小加日前重申科創板不會為香港帶來競爭壓力，反認為可激發市場活力，舉例20多年前沒有A股市場，香港只有3萬億市值，A股市場經多年發展後，港股市場規模增至40萬億元，證明中國愈成熟，需球也會愈大。

而不久之後，港交所和上交所亦於7月尾共同發出公告，指兩家交易所就科創板A+H公司，就充納入滬深港通範圍安排達成共識。除了科創板，市場亦憧憬本港的同股不同權股份能納入互聯互通，以及很快將推出的MSCI A股期貨等，有望成為港交所盈利增長的催化劑。

科創板7月22日正式開板，有意見認為會影響北水南下意欲。（新華社）

大行齊指港股疲弱 削港交所盈利預測

港交所將於8月14日公布第二季度及上半年業績，投資大行又如何看呢？野村發表報告指，香港股票市場動力疲弱，第二季日均成交額按季下跌6%，按年計更下跌13%，至僅950億元，預期港交所今年第二季盈利將按季跌11%，按年計則下跌6%。

該行亦下調港交所2019至2021年的日均成交額預測分別8%、6%及6%，至1,020億元、1,190億元及1,320億元，並因而下調集團今明兩年純利預測5%及2%，但仍然維持港交所「買入」評級，只輕微下調目標價至309元。

高盛早前發表報告，則將港交所削至「沽售」評級，目標價下降12%，由270元降至238元，原因是市場高估港交所今年2月份宣布戰略性舉措的潛力，包括中概股來港第二上市、推MSCI中國A股指數期貨。加上，港股成交量低迷，對第二季業績或帶來負面影響，並因應成交量疲弱，下調港交所2019至2022年盈利預測分別6%、9%、9%和9%。

郭思治：社會問題最影響港股成交

帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治指，近期股市低迷，7月更有兩日只得500多億元的成交額，在此情況下，「港交所股價唔可能做好」，加上百威亞太擱置上市，社會氣候不穩，令整個市場彌漫著不明朗情緒，若市況到8月依然反覆未見起色，料港交所股價會繼續疲弱。

他提到，最影響市場氣氛始終是近日的社會問題，「大家對港股無任何憧憬，前景睇得唔清晰，加上經濟明顯下行趨勢，最大影響投資者信心」，故操作上，建議不宜短炒，起碼待中美和本港局勢明朗化，如果作中線部署，由於1手僅100股，可分注逐手買入。

至於科創板有否「吸水」，他認為港股成交下跌有很多因素，而科創板屬新事物，待北水炒賣一輪後，再觀望港股成交變化不遲。