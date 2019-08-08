女Banker棄私銀「光環」工作　開店賣千層蛋糕　「創業學得更多」

金融業普遍被認為「上位」機會較大，是一份有「錢途」的工作，教不少人趨之若鶩。但城外的人想衝進去，也有城中人走出來。 於私人銀行任職財富管理十多年的Sharon Han，5年前由新加坡來港公幹，發現香港甜品業大有發展空間。於是乎，從小喜歡烘培的她，一如許多創業者，化興趣成動力，一年多連開兩間千層蛋糕店。毅然放棄私銀這富「光環」的工作，親力親為經營餅店，Sharon反認為創業令自己學得更多，有另一種滿足。

從事私人銀行十多年的Sharon是一位新加坡人，5年前一次機緣巧合下獲公司安排來港公幹。投身金融予人不少「fantasy」——人工高前途好，「身光頸靚」。但Sharon卻有別於大家對銀行家刻板的印象，選擇於事業的黃金時期創業，做一件令自己開心的事。「自小沒有夢想，但最開心是烘培，整蛋糕給人食，來到香港後覺得沒有太多精品蛋糕店，感覺值得一試，因而萌生這個念頭。」

工餘寄賣蛋糕 不怕辛苦

創業原因簡單，但Sharon並無一步登天的念頭，在開設自己的蛋糕店前，有半年時間在朋友的甜品店寄賣蛋糕，當時已主攻千層蛋糕。「喜歡具創意又美麗的東西，覺得新創的蛋糕是一件藝術品，可以發揮創意。千層蛋糕變化多，創造精神大，多人喜歡！」

她解釋，寄賣只是為了興趣及幫助朋友，尚未真正視為一盤生意。那時候，Sharon完成日頭的工作後，便會準備隔天寄賣的蛋糕，數量約莫兩至三個，假期時也會抽空製作蛋糕，自言為興趣可以「去到好盡」，這個經驗讓她肯定千層蛋糕在港有發展空間。

班蘭椰子千層蛋糕，富東南亞特色，可謂Shaz Confections的「鎮店之寶」。（朱潤富攝）

專攻千層蛋糕 引入東南亞風味

如是者，她在2017年底於西環開設第一間Shaz Confections，近日再登陸尖沙咀K11商場，以現場手製千層蛋糕為賣點，「一間靚的coffee shop，要有一個靚的蛋糕同咖啡，但香港找不到許多手製的千層蛋糕，短時間內可以製作出到十多款千層蛋糕的店鋪不多！」

現時，Shaz Confections共有12款千層蛋糕。來自新加坡的Sharon亦借機發揮創意，把東南亞特色產品融入蛋糕之中，同時又融入香港人口味。例如堪稱「鎮店之寶」的班蘭椰子千層蛋糕。「香港人喜歡班蘭椰子味，製作材料都是用東南亞的斑蘭同椰子，想把東南亞的東西帶來香港。」又例如玫瑰荔枝千層蛋糕，也是用東南亞本地的玫瑰露。「我曾經在一間咖啡店食到個美味的Rose Macarons﹙玫瑰味馬卡龍﹚ ，亦都觀察到出面有很多玫瑰口味的蛋糕，於是決定自己製作。」

除了東南亞風味外，她亦制作少甜蛋糕，選用新鮮水果，如夏天會選擇當造的芒果，迎合香港人的健康路線。

Shaz Confections提供12款千層蛋糕，Sharon期望每一季可以推出兩個款新口味蛋糕。（張浩維攝）

IG留意食客意見 冀每季創作兩款新口味蛋糕

Sharon稱，會根據經驗制定每天製作蛋糕的數量，但每天都維持供應12款蛋糕。她希望，每一季可以出兩個款蛋糕，保持新鮮感。「有時客人會在Facebook要求訂製特定口味的蛋糕，如果我覺得這款口味製作後的味道不錯，便會推出這款蛋糕。」她憶述，有一次希望製作朱古力焦糖蛋糕，但不小心把鹽取代了糖，最後意外發現海鹽焦糖蛋糕的味道也不錯，便推出了這種口味。

店內設計的蛋糕會根據顧客的回應及季節去製作，但Sharon明言，並不是每個人都會喜愛自己製作的口味，難免會為此感到失落，但明白每個人口味都不同，因此會嘗試理解食客的不滿和建議，加以改進。「留意Instagram上其他人對蛋糕的回應，盡量對客人要求加以配合，有人提出百利酒濃縮咖啡味蛋糕的酒味及咖啡味不夠濃郁，亦會作出調整。」

Sharon 表示，尖沙咀K11分店找了專業裝修公司設計。（朱潤富攝）

創業精神回報高 亦令自己學得更多

創業至今一年多，Sharon認為「得多過失」，「人人都有二十四小時，大家擁有的時間都是一樣。只要下定決心便要專心做，創業令到自己學得更多，例如自己的靈活度增加，所有事都要親身體驗！」

相比以前銀行工作，她認為開餅店挑戰更大，前者有糧出收入穩定，後者有創意精神上滿足，「銀行工好有步驟，已經有一定的程序可以跟從，不需想太多。自己創業凡事需親力親為，沒有步驟，沒有這麼方便，很多東西需要經自己思考，但創業有精神回報，並非單單金錢可以滿足！」

這種滿足感，或於源於小時候的回憶，「媽媽煮中式美食很厲害，我整野食時妹妹會站在旁邊等吃，令我很有滿足感。從小到大都喜愛烘焙，整蛋糕又去發揮創意，自己又開心。用心製作之後，有人識欣賞是一件好開心的事。」很多人會覺得銀行工做的那麼好為什麼要轉行，要面對很大風險，但Sharon慶幸自己家人與朋友都不會說負面說話。「創業想得太多反而會有顧慮，現在遇到挑戰只會想辦法應對。未來希望多開幾間店，衝出香港， 把香港的特色味道，如奶黃口味帶回新加坡開店！」