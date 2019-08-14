【投資攻略】本地銀行股狂瀉　滙豐股息率近7厘　專家教路執平貨

由《逃犯條例》引爆的政治動蕩延續至今，香港股市自8月至今回落逾2500點，加上美國聯儲局於7月減息，一眾本地銀行股首當其衝集體「跣腳」，其中中銀香港（2388）更曾連跌13個交易日，累計跌幅高達15%。 內外多項負面因素交纏，對香港銀行業而言可謂一場完美風暴。信誠證券聯席董事張智威剖析港銀跌浪的真正成因，認為與反修例網民發動的「全民撳錢」行動關係不大，並推薦一隻回調幅度已深、但風險較低的心水銀行股。

本港政治局勢不穩，以及中美貿易戰反覆不定，港股近日持續回調。位列本港三大發鈔行的中銀香港，8月以來股價跌勢尤其慘烈，一度連跌13日，累跌超過15%，直到今日才輕微反彈0.78%，收市報25.75元。

至於行內的「大師兄」滙豐控股（0005），同樣備受內憂外患困擾。集團於發布業績後面臨高層「大地震」，繼行政總裁范寧（John Flint）後，滙豐大中華一姐黃碧娟等亦突然離職，引發市場不安，月內股價回調8%，失守60元大關，曾創超過2年新低，今日則回升0.52%，報58元。

中銀香港由8月起連跌13日，股價累計下跌15%。（資料圖片）

滙控放榜倒跌 成港銀一大凶兆

本港銀行股無獨有偶同遭血洗，固然各有前因，但或許並非單純巧合。滙豐控股上周一（5日）率先派發第二季成績表，雖然列賬基準稅前盈利大增15.8%，跑贏市場預期，股價卻不升反跌。信誠證券聯席董事張智威直指，當日反常現象已是一大凶兆，「滙控業績所有嘢都對辦，亦有10億美元回購，但股價都難逃一跌，反映相比起過往業績，市場更擔憂銀行股下半年業務表現。」

空穴來風未必無因，本港第二季GDP增長按年僅得0.6%增長，加上政治爭議纏繞本港，作為「百業之母」的銀行難免當災。香港銀行公會署理主席陳銘僑上周表示，市場充斥中美貿易摩擦、環球經濟轉弱等不明朗因素，下半年企業投資意欲可能繼續下降，預料全年本港銀行業貸款僅能以低單位數增長。

本港經濟受多重不利因素困擾，次季GDP僅錄得0.6%按年增長。（資料圖片）

貸款增長收窄，對以「食息」維生的銀行而言自然不利，更甚的是隨着美國聯儲局7月開始減息，本地銀行的淨息差或進一步受壓，形成兩面夾擊。張智威認為，由於美國總統特朗普（Donald Trump）將於明年爭取連任，「特朗普早前已於聯儲局安插兩名鴿派親信，故此有機會於大選前減多幾次息，香港銀行有機會跟隨，令利息收入減少。」

網傳擠提中銀 專家料影響有限

本港示威衝突不絕，不僅可能影響下半年經濟，更有可能直接衝擊銀行運作。其中作為中資港銀「一哥」的中銀香港備受示威者「青睞」，有網民曾發起「全民撳錢」活動，促使中銀資金大減，亦有網民呼籲該行客戶轉投其他銀行。近日該行股價跌勢不止，莫非網民的「撳錢」行動果真見效？

張智威笑言，以中銀的規模而言，出現擠提的可能性極低，相信心理影響遠大於實質效果，該行股價下瀉的真兇可能是人民幣匯率，「美元兌人民幣匯價最近失守7算，由於中資行普遍持有較多人民幣，市場可能因此出現擔憂。」

張智威表示，隨着聯儲局開始減息，本地銀行的淨息差水平或持續受壓。（羅君豪攝）

恒生聚焦本土 現價可下一注

本地銀行股的股價繼續尋底，但另一邊廂股息率卻開始浮面，例如滙控以現價計，股息率高達6.9厘，加上業務穩陣，吸引不少「好息一族」入場尋寶。在芸芸本地銀行股中，張智威較睇好恒生銀行前景，「滙控、渣打都要面對10月英國硬脫歐風險，而中銀則要承受人民幣貶值風險，反而恒生集中本地業務，較少受外圍因素影響。」他笑言，各大港銀均需「硬食」香港經濟放緩的衝擊，但恒生「至少會比其他銀行少幾樣風險」。

恒生上周公布中期業績，期內純利按年上升8%至136.5億元，惟仍受大市拖累而難逃一跌，今日收市報165.3元，下跌0.48%。張智威指出，由於股價已跌至今年1月低位，預料會有一定防守力，投資者可趕於股份周五（16日）除淨前，以現價先下一注「食息」，若然股價持續回調，則可於151元水平再買一注。