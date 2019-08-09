傳滙控財務總監邵偉信成CEO大熱　曾任蘇皇「金刀手」劈四成職位

滙豐控股（0005）早前公布換帥決定，上任行政總裁不足一年半的范寧（John Flint）離職，由環球工商金融行政總裁祈耀年（Noel Quinn）臨時接替。外電報道，滙控的內部的熱門人選，是現任財務總監的邵偉信（Ewen Stevenson）。

性格直腸直肚 獲主席杜嘉祺信任

滙控周一（5日）公布業績，並宣布范寧即日起離任，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）指，已啟動新任行政總裁的遴選工作，預料需時6至12個月。彭博引述消息人士指，邵偉信今年1月才從蘇格蘭皇家銀行（RBS）加盟滙控，但已在管理層之間確立主導地位，而他有話直說的性格，不僅與范寧形成強烈對比，更使他得以與杜嘉祺建立良好合作關係。

報道指邵偉信作風強硬且有話直說，獲主席杜嘉祺信任。

曾於電話會議質疑員工

消息人士又指，邵偉信作風強硬，被員工形容為「內部維權投資者」。他本周曾於管理層電話會議中，批評員工在開會時不踴躍發言，「我不時要參與一些25人的會議，開會時我會『摘名』記下曾經發言的人，但名單上從未超過7、8個人名，所以我有點懷疑，到底為何其餘12至13個人要坐在這裏？」

對於集團盈利表現反彈乏力，他於電話會議上直指，市場不相信滙控能於明年達致有形資本回報率（ROTE）11%的目標，亦不在乎經營環境是否惡化，質問員工是否已盡努力，令集團可兌現對投資者的承諾。報道又指，邵偉信非常着重控制成本，上任後要求管理層簡化工作流程，並於滙控英國總部張貼海報，呼籲所有員工盡力節省成本。

范寧接掌滙控不足一年半即離職，有外界報道原因是杜嘉祺對其管治手腕有所不滿。（資料圖片）

去年加盟滙控 傳轉會費過億

翻查資料，邵偉信是行內著名的「金刀手」，之前曾任蘇格蘭皇家銀行財務總監，任內大幅削減開支，促使該行員工數目在5年內大減四成，涉及約5萬個職位。據報道指，他喜怒不形於色的性格，以及於必要時候向員工傳達壞消息的能力，備受蘇皇董事局讚賞，亦曾被視為未來行政總裁的熱門人選。

惟他去年8月被滙控重金挖角，接替退休的麥榮恩（Iain Mackay ）出任集團財務董事，並於今年1月正式走馬上任，據報滙控向他開出「轉會費」高達1,060萬鎊（約1.24億港元），以補償其離開蘇皇後失去的購股權及花紅。邵偉信回應彭博查詢時，並未排除接手滙控的可能性，僅稱期待與臨時行政總裁祈耀年合作，協助集團更上一層樓。