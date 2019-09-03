旅遊達人項明生：「吃喝玩樂」團過時　我唔想只講「雞有雞味」

旅遊是「吃喝玩樂」？對於旅遊達人項明生而言，這個固有印象經已過時，「現在香港已經不一樣，好多人唔只追求口腹之慾。依家我唔想只做一個講『雞有雞味』，邊度魚生好抵食嘅旅遊節目」。 項明生直言，現時很多旅行團只用60、70年代的模式，難免令人放棄旅行團，改為自由行方式。向來破格的他，因而選擇另闢蹊徑，將歷史、文化、哲學等元素融入旅遊之中，做領隊帶團外遊，一年收入已有6位數字。「一年大約帶4個旅行團，每團只有20人，每位收費較其他旅行團收貴一倍，當然唔係做一般旅行團帶人吃喝玩樂，我會帶人去歐洲睇名畫了解文藝復興歷史，去北韓講主體思想，又或者帶團去日本認識歷史，這一類在香港真的好少人在做。」

項明生指，現時旅行團模式已過時，難怪很多人會選擇自由行。（項明生 Facebook圖片）

自由行興起 項明生︰「趕頭趕命」團過時

眾所周知，港人愛到日本旅行，日本彷彿成了港人的「第二個家」，懂得日文的旅遊達人項明生熟悉日本旅遊，去年更拍攝《明治憑甚麼》，是一套以歷史角度介紹日本的旅遊節目，希望以新鮮的角度成為節目的賣點，「原來香港做過超過1,000個日本旅遊節目，但冇一個係用日本歷史做出發點，大多都係介紹吃喝玩樂，所以我想做一個特別少少嘅節目......」

由於角度新鮮，節目大收旺場，電視台找項明生商討下一個旅遊節目，原本想「添食」日本，但項明生另有想法︰「繼續做日本節目，雖然係有收視保證，但我唔想再做，因為想試一吓新挑戰，所以揀咗一啲香港人以為冇文冇化嘅地方，好似好多人以為泰國只係得做SPA，但其實泰國好多歷史都來自吳哥窟，要呈現畀大家知，好多地方背後的故事。做節目帶人吃喝玩樂就簡單，但呢個節目要做好多資料搜集，背後要花好多時間。」於是乎，便誕生了《明日世遺》這個節目，穿梭五個東南亞國家，在旅途之中深入探討國家、民族、歷史、文化。

對於現今港人愛以自由行方式去旅行，項明生指出，「其實香港旅行團做得太差，現時好多旅行團都用返60、70年代模式，帶你『趕頭趕命』去旅行，食嘢又唔係最好，好似趕鴨仔咁......所以依家好多人選擇去自由行。」

項明生最近一個團是帶團去北韓，主要介紹北韓的發展史。（項明生 FACEBOOK圖片）

平均一年帶4個旅行團 年收入逾6位數

只不過，旅遊達人深知香港人旅行風氣，知道港人要什麼，從而對症下藥，親自上陣做領隊帶團出發。「其實搞旅行團仲有得做落去，但唔可以再用返60、70年代模式，因為香港人思維都唔同晒，我一年大約帶4個旅行團，每團只有20人，但每位收費較其他旅行團收貴一倍。當然唔係做一般旅行團帶人吃喝玩樂，我會帶人去歐洲睇名畫，了解文藝復興歷史，去北韓講主體思想或者帶團去日本認識歷史，這一類在香港真的好少人在做。」

這位旅遊達人續稱道︰「其實一年都做唔晒，因為平時有太多嘢做，而且為個團做好多知識性資料搜集，好多都係『手作仔』，所以冇咁多時間去做。宜家報團反應唔錯，一年都有6位數字的帶團收入。」

項明生道出自己對旅行的看法，「其實我從旅行找到很多人生的意義，可以話重要過所有嘢，就好似你買第一個Hermès當然開心，但買到第100個，你個邊際滿足感就會下降。但旅行就唔同，就算同一個地方，你去到第4次都會覺得好唔同，因為旅遊令你的思維不斷加深。」