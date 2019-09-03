Sony上位皆因「我勤力」？　項明生五十自述︰命生得好　遇上陣風

香港示威持續，一眾知名人士盡量少講為妙，以免「錢」途受影響。不過，9月份便「入五」﹙步入50歲﹚的的旅遊達人項明生，不單止做他的旅遊專長，還勇於發表政治意見。明言自己本身是支持《逃犯條例》修訂，但一連串港人抗爭活動，令他「180度」轉為反對修訂，「我以身為香港人而自豪，所以有去之後的『616遊行』，亦都係人生第一次去遊行。」 責之深，皆因愛之切。 項明生當年也是新移民，在獅子山下努力向上爬，終成為SONY首位華人董事，主力負責遊戲部門，年薪過百萬，但現在回想起來，他卻道是「有運」而已。「我只係剛好條命生得好，遇上一陣吹住自己嘅『風』，加上拉帆拉得好，所以呢陣風令到我上到位。但對比現在社會，呢陣風已經冇咗，你點拉個帆都冇用，代表你好難上位，可能﹙我﹚活在這個時代，都未必做到今日地位。」

項明生直言自己勇於發表政治意見，會令其失去很多廣告機會，但都在所不惜。（項明生Facebook圖片）

11年前放棄百萬年薪 轉跑道任旅遊KOL

旅遊達人項明生在2008年毅然辭去SONY董事職位，離開一間令他扶搖直上、而且做過15年的公司，其後改變跑道成為現時旅遊KOL，「我以前年薪過百萬，一年人工可以買到一層樓，但當時我只會諗點樣可以賣多部PS2，點樣賣多一隻《 Monster Hunter》同《鐵拳》，其他事都唔關我事。不過11年前，覺得自己要退下來，過一過其他生活，當時已經同老闆講唔係因為錢嘅問題而離開。而且辭職之後，呢11年生活自由咗，因為去咗好多地方旅行，睇嘢都唔同咗，識嘅人都唔同咗好多，價值觀都有好大唔同。」

據他所形容，旅遊無關物質，「旅遊經驗是同一個地方去過4次，只要有心發掘，都會得到新的體驗，呢個係物質帶唔到畀你。雖然我經常去日本，但最鐘意地方唔係日本，而係南美，因為南美同香港的文化係完全唔同，加上我係好奇心好強嘅人，好鐘意去一個陌生地方，所以去到南美會有好大體驗。」

項明生指，「612事件」令他徹底改變了自己的看法。（資料圖片）

「果一刻香港人文化高過日本人」

但對他最大的改變，可能不是無數次旅遊，而是香港最近發生的社會運動，「我原本係支持修定《逃犯條例》，覺得你唔做錯嘢就冇問題，而且中國都進步緊，所以覺得冇問題，『69遊行』都冇去，因為以為條例一定會過......」

不過，6月12日包圍立法會事件，令《逃犯條例》修訂二讀未能如期舉行，成為他的轉捩點，「原來好多香港人追求精神層面比物質更重要，見到一班年輕人可以改變到社會，真係好意外，可能因為我在內地成長所接受的『威權教育』，覺得挑戰政府係唔可能。但果一刻我覺得香港人文化高過日本人，我都為身為香港人而自豪，所以有去之後的『616遊行』，亦都係第一次遊行。」

談到整個社會的結構，項明生自比處在社會的中間期，「退休人士處在收成期，佢哋搵夠都想有時間去飲吓茶就夠。但年輕人就剛剛起步，而且呢代人同以前睇法好唔同，佢哋追求嘅唔係李嘉誠果代所追求嘅嘢，因為有時精神上追求比起物質更大。我就處在兩批人的中間，識得體諒唔同人的處景，明白年輕人的處景，亦明白六七十歲人士的看法。」

曾是年搵百萬的sony董事，現在卻成為旅遊達人的項明生，直言現在的生活像是一場學習。（項明生Facebook圖片）

過去年薪過百萬 深感「時勢造英雄」

提到過去工作日子，他稱︰「以前覺得有今日的地位係因為我勤力，好似坐緊一條船，因為我識得中、日、英文，所以拉個帆拉得比其他人好，其他人唔識拉個帆，令我上位比其他人快。當時連續15年，每日都只係訓4至5個小時，基本其餘時間都係返工。連Microsoft都想搲我過去，因為當時PS2賣得好過XBOX好多！」

但他卻不敢對自己的成就而自滿，「依家睇返，我只係剛好條命生得好，遇上一陣吹住自己嘅『風』，加上拉帆拉得好，所以呢陣風令到我上到位。但對比現在社會，呢陣風已經冇咗，你點拉個帆都冇用，就代表你好難上位，可能活在這個時代，未必做到今日地位。好似最近有朋友做生意蝕咗35萬，就係大環境成個風已經停咗。」

雖然他未知這陣「風」如何再次吹起，但項明生未有後悔過離開以前的高薪厚職。他笑言，以前在SONY是工作，是非常辛苦的工作，現在做旅遊KOL是一門學習，即使製作一個旅遊節目隨時用上一年，但不覺得辛苦，「因為我係一個好有好奇心嘅人，而且旅行帶畀人生的意義，可以話重要過所有嘢，而且呢十年我後生咗好多！」